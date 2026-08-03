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中元普渡量販超市優惠懶人包！百款熱銷品買1送1 限時滿額最高22%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬家福今年特別推出多達50多款期間限定特規大包裝商品。記者黃筱晴／攝影
萬家福今年特別推出多達50多款期間限定特規大包裝商品。記者黃筱晴／攝影

年中採買大檔中元節即將到來，超市、販店紛紛祭出超值普渡優惠，不僅推出滿額折扣、買1送1等有感回饋，更結合線上平台與宮廟祈福活動，讓民眾採買供品更加省時省力，輕鬆祈求平安。

萬家福量販與樂家康超市更名後迎來首波中元盛事，即日起至9月1日全面推出抗漲對策，誠意端出總價值達2億元的回饋。指定日期會員單筆消費達指定門檻即可享9折現金折價券回饋。線上購物與家速配則祭出最高30%回饋，並有限時轉盤抽獎與免運活動。針對普渡供品，門市推出近百件熱銷商品買1送1，包含零食、油品與衛生紙等民生物資。此外，購買麵食、米食、水餃或常溫飲料等指定類型商品達一定金額，再贈送現金券或OPENPOINT點數。今年更特別推出多達50多款期間限定大包裝零食，滿足消費者拜拜澎湃需求。除了實質優惠，萬家福即日起至8月30日推出「創作你的家之歌」數位互動體驗，民眾上傳照片即可生成專屬主題曲，並有機會抽中一年份生活好禮。

大全聯提前啟動年度中元檔期，指定日期會員單筆滿2,000元享9折現金抵用券回饋，搭配專屬信用卡週末最高可達22%回饋。主打線上線下雙管齊下的便利採購體驗，普渡必備的休閒零食、泡麵與飲料紛紛推出特價與箱購組合，如樂事、品客等品牌皆有專屬拜拜箱。生鮮肉品如傳統土雞、豬五花與冷凍白蝦也祭出特惠，讓民眾輕鬆備齊三牲。線上全電商平台同步開跑整箱優惠，8月6日前多款熱門商品全面下殺，主打買齊免搬運，並於8月10日前每天指定時段限量搶8.8折券，搭配新客首購與揪友活動最高可獲上萬福利點，讓中元採買省時又省錢。針對宮廟與企業團體的大型普渡需求，大全聯更推出專業鋪桌服務，依顧客預算客製化高CP值套餐，從挑選到現場鋪設一手包辦。

愛買量販即日起推出「中元大放送」檔期，集結上千款商品優惠，力拚業績雙位數成長。APP會員於8月8日、9日消費滿2,000元即獲9折電子現金券，搭配指定信用卡再加碼贈100元，同時針對泡麵與包裝米等熱銷品類加碼滿額送券。即日起至8月23日「白沙屯媽中元平安箱」同步上市，民眾認捐後愛買將代捐香油錢並贈送平安令旗，今年更加碼推出限量5,000組、售價99元的白沙屯媽祖平安燈箱，將中元祈福與公益完美結合，預計帶動公益捐贈大幅成長。

美廉社即日起推出超值中元套組，分為399元平安套組與599元澎派套組，內含人氣食品並附贈獨家專屬提袋，大宗採買滿5,000元再享專屬優惠。此外，美廉社特別攜手大甲鎮瀾宮推出代辦中元普渡豪華組預購，內含豐富供品與皮製御守，並提供宅配寄回或愛心捐贈兩種方案。選擇捐贈方案者，供品將於祭拜後全數捐予高雄市社福慈善總會，讓民眾在就近備齊供品的同時，也能輕鬆響應公益，將平安與關懷傳遞至社會角落。

大全聯中元優惠全面啟動，指定日期會員消費滿2,000元享9折、搭配大全聯信用卡最高回饋22%。圖／大全聯提供
大全聯中元優惠全面啟動，指定日期會員消費滿2,000元享9折、搭配大全聯信用卡最高回饋22%。圖／大全聯提供

萬家福指定日期會員單筆消費達指定門檻即可享9折現金折價券回饋。記者黃筱晴／攝影
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中元BUY拜來美廉社最澎派，399元、599元超值中元套組即贈獨家專屬提袋。圖／美廉社提供
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萬家福線上購物將拜拜普渡箱全面升級為「好運應援箱」，不僅展現對好兄弟的敬意，外箱設計更注入滿滿能量。記者黃筱晴／攝影
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30大熱門品牌聯慶，單筆購買以上品牌指定商品，單筆滿499元贈OPENPOINT 60點。記者黃筱晴／攝影
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中元普渡吃乖乖也要用乖乖，萬家福獨家推出超話題乖乖聯名，以乖乖都市傳說的穩定綠與發財黃結合，中元普渡桌上放一組特別安心。記者黃筱晴／攝影
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萬家福單筆購買茶裏王茶品系列商品滿199元以上，贈限量球員卡3入1套，全台限量15,000套，單筆限贈1套，共9款樣式隨機贈送。記者黃筱晴／攝影
萬家福單筆購買茶裏王茶品系列商品滿199元以上，贈限量球員卡3入1套，全台限量15,000套，單筆限贈1套，共9款樣式隨機贈送。記者黃筱晴／攝影

萬家福今年特別推出多達50多款期間限定特規大包裝商品。記者黃筱晴／攝影
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萬家福今年特別推出多達50多款期間限定特規大包裝商品。記者黃筱晴／攝影
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愛買推出一年一度白沙屯拜拜箱公益捐贈，捐贈一箱就贈送經拱天宮香爐過過的令旗乙件，另外還可加購媽祖平安燈箱只要99元。圖／愛買量販提供
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