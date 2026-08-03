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義大利當代版牛郎織女年度相會 FENDI七夕限定系列重現古羅馬心形雕刻
迎接七夕情人節，FENDI推出2026七夕限定系列，以「命中註定的相遇」為主題，結合源自羅馬的建築文化、義式工藝與東方七夕愛情故事，透過男女裝、包款、珠寶與形象廣告，共同描繪一段浪漫邂逅。
此次形象短片由義大利攝影師Marco Imperatore掌鏡，以當代視角重新詮釋牛郎織女一年一度相會的故事：在一座羅馬私人宅邸拍攝，男女主角穿梭於庭園與廳堂之間，隨著鏡頭推進逐漸靠近，最後在象徵「鵲橋相會」的場景中四目交會。系列設計靈感則來自FENDI女裝藝術總監Maria Grazia Chiuri於2026-27秋冬系列首次運用的一枚古羅馬石柱心形雕刻圖案。品牌將象徵愛情的心形元素低調融入設計，以絲綢印花、立體刺繡及細膩工藝呈現，兼具浪漫寓意與日常穿搭質感。
女裝包括飄逸洋裝、襯衫與針織單品，皆點綴細緻心形圖騰；男裝則以俐落剪裁結合低調印花，展現優雅摩登風格。牌經典Peekaboo與Baguette包款也換上限定細節，透過心形元素與柔和色彩呼應節日氛圍，同時保留FENDI標誌性的精湛皮革工藝。珠寶則以紅色噴砂玻璃打造心形意象，搭配金色金屬線條，呈現簡潔卻富有情感的設計語彙，兼具收藏價值與節慶意義，是七夕送禮的亮點之一。
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