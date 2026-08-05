温昇豪《聰明鎮》扮冷血醫生狠打女神梁詠琪三巴掌

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》已在Netflix台灣獨家上線首播，劇中角色、情節及場景都受到熱烈討論，壓軸登場的温昇豪更是一大亮點，他飾演不把窮人當人看的冷血醫生，對梁詠琪下狠手連甩三個巴掌、逼吃血玉果，激烈肢體衝突讓他壓力爆表直呼：「我怎麼可以對女神這樣！」梁詠琪則緩和氣氛笑說：「跟帥哥演夫妻是我的榮幸！」

《聰明鎮》全劇尾聲最令觀眾震撼的，莫過於金鐘男神温昇豪驚喜客串，黑化詮釋背後大反派之一，硬將劇中女兒陳姸霏關進狹小衝刺班，說出：「妳聽爸的，爸就是在這裡考到榜首演變成優秀的醫生，妳是我女兒，妳也可以的！」語氣冷靜令人發寒，返家後更直接對前妻梁詠琪動粗，將她一把壓制掐脖、下重手連甩三個巴掌，逼她吃下血玉果，放狠話：「妳會變成血玉樹的養分，把妳的生命奉獻給妳的女兒，妳不是一直希望她出人頭地嗎？」

梁詠琪所飾演的何麗芬則耗盡心思為女兒陳姸霏付出一切，最終母女和解學會放手的情節催淚感人。梁詠琪感性說，這是她做演員以來最具挑戰性的角色，「以前大家看到我都是喜劇或愛情片，突然要演這麼嚴肅、焦慮的母親，剛開始有點迷惘。但我很捨不得何麗芬，她是個悲劇人物，周圍很多人都有她的影子。」

余杰恩（由上至下）、劉修甫、陳姸霏在戲中一起追查鎮裡的詭異真相。圖／奇蹟映畫所提供

創作女團怪星 BOOM！為本劇量身打造的同名宣傳曲〈聰明鎮〉也獲得極大關注，歌曲以懸疑詭譎的氛圍為基底，透過層層鋪陳的弦樂與清冷的鐵琴音色，營造出令人不安卻無法抽離的沉浸感。怪星小V郁采真試著走進主角的內心，將升學壓力、社會期待，以及人性的慾望逐漸失控的過程，寫成一場無法醒來的惡夢。她認為，聰明鎮是一座被慾望餵養長大的小鎮，也像是一面映照人心的鏡子。每個人都相信自己追逐的是光明，或許就在不知不覺間，一步步走向黑暗。

此外，〈聰明鎮〉 更由五月天阿信親自操刀擔任 MV 導演，表示「這次能透過怪星〈聰明鎮〉這首歌，與伊藤潤二老師知名大作《聰明鎮》用不同角度隔空呼應，希望能透過歌曲轉譯成 MV 影像，表達傳統「溫順與聰明」標準下的無聲審判，要如何擁有能夠活出自我的勇氣；如果不行，就用這首歌來陪你大聲唱出真正的自己。」另一首由法蘭Fran譜寫演唱的宣傳曲〈變形記〉也已數位上架，「意念至深時，逢魔。」歌詞裡這樣寫。〈變形記〉寫的，就是這場變形。當執念吞掉初心，自己的兩面輪流現身，互相拉扯、爭奪取代，最後再也分不清哪個是自己。