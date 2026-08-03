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孫藝珍同款演繹愛的平衡哲學 TASAKI經典balance三顆珍珠藏三種祝福

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供

日本珠寶品牌TASAKI迎接七夕情人節，以品牌最具代表性的balance系列作為主角，推出「悅己．予你．無界」主題企畫，重新詮釋愛情、自我與人際連結的意義，並由亞太區品牌大使孫藝珍演繹經典作品，希望讓珍珠珠寶不只是浪漫贈禮，更成為承載情感與祝福的象徵。

balance系列自2010年問世以來，一直是TASAKI最具辨識度的珠寶作品之一，由設計師Thakoon Panichgul打造，圓潤珍珠排列於俐落金屬線條之上的極簡造型打破傳統珍珠珠寶設計，將珍珠看似懸浮於金屬橫桿上，展現建築感與現代美學，更象徵力量、和諧與人生各種關係之間的微妙連結，也立刻成為品牌最具代表性的經典。

今年七夕，三顆珍珠的排列迎來全新的情感寓意：第一顆代表「悅己」，提醒人們珍惜自己的光芒；第二顆象徵「予你」，代表愛人、家人與朋友之間的陪伴；第三顆則代表「無界」，象徵生命中所有珍貴的相遇與緣分，讓balance系列從設計語彙延伸為情感寄託。全新視覺中，深淺交織的藍色絲線象徵人與人之間命運交織的軌跡，三顆珍珠構成的balance系列珠寶在其中綻放溫潤光芒，彰顯這三種價值的恆久光采。

TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，10萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，10萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo 18K黃金阿古屋珍珠耳環，93,900元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo 18K黃金阿古屋珍珠耳環，93,900元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠項鍊，75,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠項鍊，75,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance light 18K黃金阿古屋珍珠戒指，52,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance light 18K黃金阿古屋珍珠戒指，52,500元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠項鍊，75,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠項鍊，75,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，10萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo 18K黃金阿古屋珍珠戒指，10萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance light 18K黃金阿古屋珍珠戒指，52,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance light 18K黃金阿古屋珍珠戒指，52,500元。圖／TASAKI提供

珍珠 珠寶 品牌 七夕

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