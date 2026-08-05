超人氣韓國喜劇猛男秀《Hunky Show》9月首度登台 票券現正熱賣中

在韓國首爾大學路掀起熱潮、榮獲觀眾滿意度第一名的《Hunky Show》將於9月19日、9月20日首度來台，於台北西門町WESTAR演出！《Hunky Show》除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗。目前雙人超值套票於 udn售票網 熱賣中，尚未購票的觀眾千萬不可錯過！

《Hunky Show》集結多位擁有專業舞台背景與精實身材的演員，以流行音樂、街舞、性感舞蹈等多元表演形式輪番登場。故事主軸圍繞在充滿都會感的酒吧中，透過不同演員的角色設定與情境橋段大秀舞台魅力。劇中將有留學生、Youtuber、魅力男、警衛等個性鮮明的酒吧工作人員登場，同時也能欣賞到警察、消防員等多樣化主題的精彩表演。而除了歌舞表演之外，更注入特有的韓式幽默與生動演技。豐富的情境鋪陳，讓即使是從未觀賞過猛男秀演出的觀眾，也能在充滿喜劇節奏中開懷大笑、輕鬆投入！

作為韓國歐膩們口耳相傳「一生必看一次」的《Hunky Show》，在首爾與釜山皆創下極高的票房與口碑，在各大旅遊平台上更是狂飆五星好評。許多觀眾看完紛紛盛讚：「表演性感卻不流於俗套，好笑又好看！」、「一場秀同時滿足了舞台劇的精緻與猛男秀的狂熱！」，而《Hunky Show》原班人馬也將於今年9月首度來台演出，不用飛韓國就可以觀賞到好評NO.1的喜劇猛男秀，本次演出更特別搭配中文字幕，讓觀眾在享受精彩演出與互動之餘，也能輕鬆掌握劇情發展與角色魅力，零距離感受 Lolo BAR 的歡樂氛圍，台灣歐膩們絕對不能錯過！

《Hunky Show》故事主軸圍繞在充滿都會感的酒吧中，透過不同演員的角色設定與情境橋段大秀舞台魅力。圖／ARA Company 提供

除了舞台上的精彩演出，《Hunky Show》最令人期待的亮點之一，莫過於高密度、充滿驚喜的現場互動環節！演出過程中，演員將於特定橋段隨機邀請幸運觀眾登上舞台，化身情境劇中的主角，親身體驗被頂級鮮肉圍繞的獨家待遇。不僅如此，演員們更會走下舞台，穿梭於觀眾席之間，進行近距離的熱情交流，讓每位觀眾都有機會成為演出的一部分。精彩逗趣的情境橋段結合沉浸式互動體驗，點燃全場熱度，帶領觀眾拋開拘束與壓力，盡情投入歡樂氛圍之中。準備好釋放真實自我，在歡笑與心動之間享受一場前所未有的感官派對！

韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》

演出時間：2026年9月19日 至 2026年9月20日，共六場

演出地點：WESTAR（地址：臺北市萬華區漢中街116號8樓）

購票連結： udn售票網

票種名稱：$3,200（VVIP 今晚不想回家區）／$2,700（VIP 今晚有點暈船區）／$2,200（A 今晚稍稍曖昧區）／$1,800（B 今晚我先冷靜區）／$900（輪椅席及輪椅陪同席）