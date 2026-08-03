網友推薦大調查！主題樂園2026十大榜單

2026上半年主題樂園討論度大公開

暑假旅遊旺季正式開跑！無論是想找個地方消暑玩水、體驗與動物近距離互動，還是打算帶著全家人共度一段溫馨歡樂的時光，主題樂園始終是每年夏天出遊的首選清單。根據交通部觀光署統計，目前全台經官方核准的主題樂園共有27家，涵蓋刺激設施、室內遊樂、親子科學與文化探索等不同主題。究竟哪些遊樂園最受網友青睞？不妨參考《網路溫度計DailyView》每日更新的「主題樂園」網路口碑排行，從網路聲量到人氣排名，通通都能一次掌握。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，年初曾盤點第一季十大人氣主題樂園，當時由麗寶樂園奪冠，六福村、遠雄海洋公園則緊追在後。如今再次啟動調查近七個多月（2026/1/1～2026/7/20），人氣前段班是否能依然穩居？還是會出現不一樣的驚人變化呢？本文一次揭曉排行榜，並深入解析各大樂園的人氣亮點與特色，帶你掌握今夏最夯的玩樂去處。

No.10 尚順育樂世界

網路聲量：1,942筆

位於苗栗頭份的尚順育樂世界，是近年備受親子家庭喜愛的熱門景點。園區整合室內主題樂園、購物中心、影城與飯店等設施，提供吃喝玩樂到住宿的一站式體驗，讓遊客不必舟車勞頓就能安排充實的輕旅行。值得一提的是，尚順育樂世界以科技互動體驗聞名，其主打全台首座以5D體感互動的大型室內樂園，園區內的飛行劇院、梅萃雅魔法學園等人氣設施，結合立體影像與環境特效，打造沉浸式娛樂體驗，讓遊客感受虛實交錯的震撼魅力，也成為吸引不少遊客一再回訪的重要原因。

與多數主打戶外設施的遊樂園不同，尚順育樂世界採全室內規劃，不受天氣變化影響，不論炎炎夏日或寒流來襲，都能舒適暢玩。其室內共規劃六層樓空間，集結18項主題設施，從腎上腺素飆升的高空雲霄飛車、懸掛式旋轉飛椅，到適合親子同樂的旋轉木馬、摩天輪等溫和型遊樂項目一應俱全，滿足不同族群的遊玩需求，讓大小朋友都能找到屬於自己的樂趣。

No.9 小人國主題樂園

網路聲量：2,850筆





說到適合親子共遊的主題樂園，小人國絕對榜上有名。園區最大亮點莫過於各種精緻的微縮景觀，以約1/25比例重現上百座世界知名地標，從典雅的傳統園林到各國代表性建築，都能透過細膩工藝呈現，讓遊客彷彿踏上一場環遊世界的微型旅程。此外，小人國也規劃超過20項適合全家同樂的遊樂設施，包括搖滾船、迷你摩天輪、兒童吉普車等，部分設施更開放90公分以下幼童搭乘，讓小小孩也能安心體驗遊樂時光，充分展現親子友善特色。

有別於一般以戶外為主的樂園，小人國更打造大型歐洲室內樂園區，集結全台唯一室內雲霄飛車、兒童專用碰碰車、狂飆幽浮，以及全台最大音樂旋轉木馬等人氣設施，讓遊客不受天候影響也能自在暢玩。從欣賞精巧微縮世界，到體驗豐富多元的遊樂設施，小人國能一次滿足觀賞與遊玩的雙重樂趣，也因此長年深受不少親子家庭的喜愛 。

No.8 義大遊樂世界

網路聲量：3,805筆

高雄的義大世界堪稱是全台唯一複合式休閒渡假園區，其串聯主題樂園、購物中心與飯店住宿，打造一站式旅遊體驗，無論是親子出遊、情侶約會或好友旅行，都能一次滿足吃喝玩樂與住宿需求。走進園區，映入眼簾的是充滿地中海風情的希臘式建築。純白牆面、典雅拱廊與色彩鮮明的建築群相互交織，搭配精心規劃的街景及藝術裝置，營造出濃厚的異國度假氛圍。此外，主打透明景觀車廂的摩天輪更是園區的經典地標，搭乘一圈約為18分鐘，可無死角飽覽整個高雄市景；入夜後，摩天輪還會呈現128種不同的炫麗燈光變化，為高雄夜空增添浪漫色彩。

根據交通部觀光署統計，在去年全台各大主題樂園中，義大世界以501萬人次成功奪冠，而今年上半年累積遊客數也已突破200萬人次，持續展現超高人氣與觀光魅力。雖然此次僅名列討論度第八名，但憑藉完善的休閒機能與鮮明的異國特色，義大世界仍然是許多旅客造訪南台灣時的熱門首選，在網友心中始終占有一席之地。

No.7 麗寶樂園

網路聲量：4,817筆

台中麗寶樂園以水陸雙享的遊樂體驗聞名，結合陸上樂園「探索世界」與夏季限定水樂園「馬拉灣」，無論想挑戰刺激設施，還是享受消暑玩水樂趣，都能一次滿足。喜歡速度感的遊客，不妨先前往「探索世界」挑戰園區最具代表性的設施「搶救地心」。作為全台唯一的斷軌式雲霄飛車，列車的瞬間失速與高速俯衝設計，帶來驚險刺激的乘坐體驗；另一項人氣設施「火山冒險」則巧妙融合泛舟與雲霄飛車元素，在高速滑行與飛濺水花交錯下，讓遊客同時享有刺激與沁涼的雙重快感 ；每逢夏季開放的「馬拉灣」更是吸引人潮的一大亮點，不僅擁有多條刺激程度不同的高速滑水道，更設有號稱全亞洲最大的人工造浪池「大海嘯」，堪稱是炎炎夏日最佳的避暑勝地。值得一提的是，麗寶樂園曾在上一屆主題樂園討論度排行榜勇奪冠軍，今年則大幅退居至第七名，顯示主題樂園市場競爭愈發激烈，想穩坐榜單可不是一件容易的事。

No.6 頑皮世界野生動物園

網路聲量：5,030筆

頑皮世界野生動物園可說是南台灣規模最大的野生動物園，園區採用半開放式低圍欄設計，隨處可見許多溫馴的草食動物漫步園區。這裡的動物高達三百種以上，遊客不僅能近距離觀察羊駝、山羌、迷你馬，還能親手餵食或合影留念，感受不同於傳統動物園的沉浸式體驗。值得一提的是，頑皮世界更擁有全台唯一的科摩多龍，以及外型獨特的藪貓等珍稀物種，讓遊客能有機會一睹罕見的野生動物風采。此外，園方也安排動物生態解說與精彩展演活動，透過保育員導覽與互動內容，讓遊客在遊玩的過程中認識動物習性與保育知識，兼具娛樂性與教育意義。

除了觀賞動物，頑皮世界也規劃豐富的遊樂設施。園內附設小型兒童樂園，包括旋轉木馬、雲霄飛車、海盜船等皆可不限次數免費暢玩；夏季限定開放的綠洲水樂園，則打造長頸鹿水滑梯、企鵝滑水道、童樂親水池、噴水平台、河馬跳跳床等五大主題，搭配不定時登場的噴水舞池秀，成為炎炎夏日消暑戲水的熱門選擇。

No.5 西湖渡假村

網路聲量：6,506筆

位於苗栗三義的西湖渡假村，是亞洲唯一以安徒生童話為主題打造的特色樂園，園區結合歐式宮廷花園、自然生態景觀、主題遊憩設施與渡假住宿空間等四大特色，成為不少親子出遊的熱門首選。除了擁有豐富多元的遊樂設施外，每年四、五月盛大登場的桐花祭，更吸引大批遊客專程前往賞花拍照 。今年在《網路溫度計DailyView》調查的全台10大賞桐勝地排名中，西湖渡假村一舉奪下人氣第二名，展現賞花名所的強大魅力。





除了白天的桐花美景外，入夜後的西湖渡假村也呈現出截然不同的浪漫氛圍。限定版的「三義藍眼淚」堪稱是園區的一大奇景 ，銅錢草在特殊環境下折射出藍紫色光芒，再搭配穿梭林間的螢火蟲，營造出宛如童話般的夢幻景致，畫面美到令人屏息。





值得一提的是，在上一次主題樂園排行榜中，西湖渡假村未能擠進前十名內，而今年卻以6,506筆討論度強勢逆襲，直接躍升至第五名，成為本次榜單中成長幅度最亮眼的黑馬之一。

No.4 劍湖山世界主題樂園

網路聲量：7,106筆

劍湖山世界不僅是許多學生畢業旅行的共同回憶 ，也是雲林最具代表性的主題樂園。園區結合刺激設施、親子娛樂與夏季戲水體驗，不論是熱愛速度感的冒險玩家，還是親子家庭，都能在這裡找到適合自己的遊玩方式，也因此多年來始終穩居全台人氣主題樂園之列。

對喜歡挑戰極限的遊客而言，劍湖山世界擁有多項超人氣設施，包括90度垂直俯衝的「飛天潛艇G5」、無底盤360度翻轉的「衝瘋飛車」，以及從高空急速墜落的「擎天飛梭」，每一項都帶來腎上腺素飆升的刺激快感，是不少遊客指名朝聖的必玩設施 。每到夏季，園區也對外開放水樂園設施，讓民眾在享受刺激之餘，也能盡情消暑，為炎炎夏日增添更多樂趣。此外，劍湖山世界也相當重視親子族群的遊園體驗，其打造室內最大型親子樂園「兒童玩國」，設有挑高三層樓的豪華旋轉木馬、兒童版迷你雲霄飛車，以及擁有大型球池的百戰嚕啦啦等人氣設施，兼顧趣味性與安全性，讓小小孩也能開心享受遊玩樂趣。

No.3 六福村主題遊樂園

翻攝官網／六福村主題遊樂園

網路聲量：8,168筆





六福村主題遊樂園是北部最知名的主題樂園之一，也是亞洲首座結合開放式野生動物園與大型遊樂設施的樂園。園區共飼養約70種、近千隻野生動物，遊客可搭乘免費蒸汽小火車或猛獸巴士深入其中，近距離觀賞孟加拉老虎、非洲獅等大型猛獸的英姿，也能與羊駝、迷你馬等溫馴可愛的動物進行互動，讓人免出國也能感受多樣野生動物的生態魅力。

除了動物園區外，六福村也規劃美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮與非洲部落四大異國主題村，打造宛如環遊世界般的遊園氛圍。其必玩的經典設施眾多，包含全台唯一的懸吊式雲霄飛車「笑傲飛鷹」、驚險刺激的「火山歷險」、設有地標級的高空自由落體設施「大怒神」，以及360度騰空旋轉的「老油井」等人氣亮點；再加上夏日限定的戲水設施，體驗從陸上一路玩到水上，一次享受雙重樂趣，讓人樂而忘返！

No.2 遠雄海洋公園

網路聲量：9,013筆

花蓮遠雄海洋公園是台灣首創的海洋生態互動式主題樂園 ，其打造兼具娛樂性、觀賞性與教育意義的旅遊體驗，是東台灣最具代表性的親子景點之一。園區最受歡迎的亮點之一，莫過於精彩豐富的主題表演，從療癒可愛的海豚秀、趣味十足的海獅巡警隊，到夢幻唯美的美人魚秀，以及結合空中特技與華麗歌舞演出的「奇妙海洋慶典」，透過專業的表演團隊與有趣的互動內容，讓大小朋友近距離感受海洋生物的魅力。

此外，園區也設有多項觀景設施，像是串聯探險島與水晶城堡的晴空纜車，搭乘時可從高空俯瞰整座園區，而海洋摩天輪則以悠閒步調帶領遊客欣賞海天一色的美景，浪漫氛圍直接拉滿；若偏愛刺激體驗的遊客，則可挑戰黑鬍子海盜船與火山歷險，在高空擺盪、水上滑行的交織下，感受腎上腺素飆升的快感。從精彩展演到豐富多元的遊樂設施，遠雄海洋公園成功打造動靜皆宜的遊園體驗，讓每位旅客都能留下難忘的海洋假期回憶。

No.1 九族文化村

網路聲量：10,558筆

冠軍出爐！今年第一季僅排名第四的九族文化村，這次成功逆勢翻盤，以10,558筆討論度一舉躍居2026上半年人氣主題樂園冠軍，展現驚人的話題熱度。以台灣原住民文化為主題打造的九族文化村，擁有豐富多元的遊樂設施，像是全台唯一的懸吊式雲霄飛車「馬雅探險」、從高空急速俯衝而下的大型水上雲霄飛車，以及總高度達85公尺的自由落體設施「UFO歷險」，每一項都讓人心跳狂漏拍；若想放慢步調，還能漫步原住民部落園區，觀賞依山勢而建的傳統住屋。另外，園區也提供豐富的原住民傳統歌舞與全新的水劇場表演，更規劃十多項可免費參與的部落文化體驗，讓遊客能深入認識各族文化與生活。

值得一提的是，九族也是知名的賞櫻名所，園區種植超過5,000株櫻花，每逢2月便會陸續綻放，粉嫩花海與歐式建築相互輝映，吸引大量遊客前來賞花，也讓九族在社群上的討論度始終居高不下，拿下人氣冠軍可說是實至名歸。網友表示「九族算是有在維護，國內少數沒有走下坡的遊樂園，大推 」、「九族真的是光看表演就值回票價的地方！」、「九族的原住民屋多年來每次去都維持得很乾淨，值得支持的樂園」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年7月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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