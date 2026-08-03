beard papa's「開心果巧克力泡芙」、拉亞「開心果炸雞堡」限時開賣

喜歡吃開心果嗎？連鎖泡芙「beard papa’s」慶祝品牌24週年，於8月推出「開心果巧克力泡芙」，以日本進口開心果醬搭配巧克力卡士達與鮮奶油製成內餡，可搭配不同的泡芙派皮，享受香醇並帶著苦甜的滋味，限於指定門市販售，每顆115元起。

同時，beard papa’s還於不同的指定門市，同步推出「提拉米蘇泡芙」與「草莓乳酪泡芙」，滿足不同甜點愛好者的味蕾，每顆均為90元起。另外8月還有全新推出、限店供應的「千層派」，以及重新回歸的「蜂蜜奶油派皮」，適合搭配香草卡士達與各款限定內餡，每顆85元起。為迎接品牌24歲生日，8月7日至8月16日期間，凡於全台33間門市購買指定生日禮盒，即加贈經典「日式香草泡芙」1顆。

同樣針對開心果愛好者，「拉亞漢堡」即日起以Nutella榛果可可醬搭配開心果醬，推出6款開心果系列產品，其中包括「Nutella榛果可可×開心果雙醬生甜甜圈」、「Nutella榛果可可×開心果雙醬可頌」、「Nutella榛果可可×開心果雙醬皇后奶油吐司」與「Nutella榛果可可×開心果雙醬香蕉千層蛋餅」等特色品項，售價55～75元。

此外，本次還大膽推出「Nutella榛果可可×開心果雙醬炸雞芝加哥堡」，將金黃炸雞淋上兩種醬料，打造鹹香與甜潤交織的樂趣，每個105元。同時也推出4款專屬套餐，更添早餐時光的豐富性。

beard papa’s推出「開心果巧克力」內餡，每顆115元起。圖／beard papa’s提供

8月同步供應有「草莓乳酪」與「蜂蜜奶油派皮」。圖／beard papa’s提供