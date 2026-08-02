海膽、鮪魚、和牛牛排！初魚「夏季套餐」1980元 還能升級A5和牛菲力

豊漁餐飲集團旗下「初魚鉄板料亭」，即日起推出全新夏季限定菜單「夏旬之味」，以海松貝、鰻魚及Rosé Finish和牛牛排為主軸，呈現充滿夏日風情的滋味。迎接父親節檔期，加價288元還可將主餐升級為加量版「A5和牛菲力」；另有「加購海膽贈10克黃寶石魚子醬」優惠活動。

夏季菜單由「海膽素麵」揭開序幕，選用兵庫百年品牌手工素麵，搭配北海道海膽及土佐醋，入口沁涼清爽。「伊達鮪魚．昆布締」將鮪魚透過昆布締熟成處理，呈現濃郁鮮甜。套餐中也規劃「A5和牛壓漢堡」、「海松貝」、「蟹真丈」等不同料理。

呼應日本夏季吃鰻魚的文化，套餐中設計的「炙燒鰻魚手卷」，選用雲林白鰻，以柴魚高湯與自家醬油慢火滷製後炙燒，搭配脆餅、林屋海苔與山椒，呈現夏季最具代表性的旬味。「Rosé Finish牛排」則透過火候控制，能夠品嚐到外層焦香、內部柔嫩的口感與肉香。其他還有「和牛煎餃」、「蛤蜊清湯」、「牛筋釜飯」等品項。

本次套餐每人1,980元，為慶祝父親節檔期，即日起至8月31日，凡加價288元即可將主餐升級為「加量版A5和牛菲力」；升級菲力後若再加購海膽1份，則可再加贈「10克黃寶石魚子醬」。

Rosé Finish牛排。圖／初魚鉄板料亭提供

伊達鮪魚．昆布締。圖／初魚鉄板料亭提供