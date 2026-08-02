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七夕情話藏在珠寶裡！佘詩曼示範優雅美學 疊搭戒指定格永恆愛意
七夕佳節將至，挑選一份兼具質感與永恆意涵的珠寶作為愛情信物，成為情侶表達深情的熱門首選。不論是閃耀璀璨的培育鑽石、色彩絢麗的天然彩寶，到蘊含幾何美學的拼接戒款，皆能完美定格心動時刻，為情人節增添無限浪漫氣息。
施華洛世奇（SWAROVSKI）攜手品牌代言人佘詩曼，演繹全新 SWAROVSKI Created Diamonds培育鑽石系列。佘詩曼在全新形象中混搭了Eternity Heart與Octagon系列作品，其中Eternity Heart系列以精湛切割工藝將心形培育鑽石鑲嵌於貴重金屬上，閃耀奪目光彩，展現雋永情感之美，是七夕傳遞濃情蜜意的臻選禮讚。
台灣高級珠寶品牌珮芮珠寶（PERI LITHON）則主打經典彩色寶石戒指系列，嚴選紅寶石、藍寶石、粉紅藍寶與沙弗萊石等天然彩寶。熱銷的彩寶細線戒採用「城堡鑲嵌」工藝，極致放大寶石火彩與進光量；而寬版線戒更需從萬顆寶石中嚴選13顆顏色與火光近乎一致的彩寶搭配鑽石，以時間淬鍊的珍稀收藏見證歷久彌新的愛情。
喬治傑生（GEORG JENSEN）由妮娜古柏（Nina Koppel）設計的FUSION系列珠寶，以獨特的疊合結構演繹愛的共融美學。作品打破傳統珠寶形式，將不同貴金屬、鑽石與HYCERAM高精密彩色陶瓷交錯搭配，構築出豐富和諧的層次感，讓佩戴者自由組合疊搭，打造專屬的情感印記與個人風格。
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