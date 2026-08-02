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七夕情話藏在珠寶裡！佘詩曼示範優雅美學 疊搭戒指定格永恆愛意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
PERI LITHON藍寶細線戒，白金鑲嵌藍寶石，42,000元。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON藍寶細線戒，白金鑲嵌藍寶石，42,000元。圖／珮芮珠寶提供

七夕佳節將至，挑選一份兼具質感與永恆意涵的珠寶作為愛情信物，成為情侶表達深情的熱門首選。不論是閃耀璀璨的培育鑽石、色彩絢麗的天然彩寶，到蘊含幾何美學的拼接戒款，皆能完美定格心動時刻，為情人節增添無限浪漫氣息。

施華洛世奇（SWAROVSKI）攜手品牌代言人佘詩曼，演繹全新 SWAROVSKI Created Diamonds培育鑽石系列。佘詩曼在全新形象中混搭了Eternity Heart與Octagon系列作品，其中Eternity Heart系列以精湛切割工藝將心形培育鑽石鑲嵌於貴重金屬上，閃耀奪目光彩，展現雋永情感之美，是七夕傳遞濃情蜜意的臻選禮讚。

台灣高級珠寶品牌珮芮珠寶（PERI LITHON）則主打經典彩色寶石戒指系列，嚴選紅寶石、藍寶石、粉紅藍寶與沙弗萊石等天然彩寶。熱銷的彩寶細線戒採用「城堡鑲嵌」工藝，極致放大寶石火彩與進光量；而寬版線戒更需從萬顆寶石中嚴選13顆顏色與火光近乎一致的彩寶搭配鑽石，以時間淬鍊的珍稀收藏見證歷久彌新的愛情。

喬治傑生（GEORG JENSEN）由妮娜古柏（Nina Koppel）設計的FUSION系列珠寶，以獨特的疊合結構演繹愛的共融美學。作品打破傳統珠寶形式，將不同貴金屬、鑽石與HYCERAM高精密彩色陶瓷交錯搭配，構築出豐富和諧的層次感，讓佩戴者自由組合疊搭，打造專屬的情感印記與個人風格。

喬治傑生FUSION系列18K白金鑲嵌鑽石鏤空手鐲，44萬9,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生FUSION系列18K白金鑲嵌鑽石鏤空手鐲，44萬9,500元。圖／喬治傑生提供

PERI LITHON紅寶細線戒，42,000元。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON紅寶細線戒，42,000元。圖／珮芮珠寶提供

SWAROVSKI培育鑽石系列Eternity戒指，0.25克拉，33,000元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI培育鑽石系列Eternity戒指，0.25克拉，33,000元。圖／施華洛世奇提供

PERI LITHON藍寶寬版線戒，13萬9,000元。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON藍寶寬版線戒，13萬9,000元。圖／珮芮珠寶提供

PERI LITHON粉色藍寶寬版線戒，13萬4,000元。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON粉色藍寶寬版線戒，13萬4,000元。圖／珮芮珠寶提供

喬治傑生經典的FUSION系列戒指可自由混搭。圖／喬治傑生提供
喬治傑生經典的FUSION系列戒指可自由混搭。圖／喬治傑生提供

佘詩曼演繹SWAROVSKI培育鑽石。圖／施華洛世奇提供
佘詩曼演繹SWAROVSKI培育鑽石。圖／施華洛世奇提供

SWAROVSKI培育鑽石系列Eternity Heart 0.5克拉項鍊，22,000元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI培育鑽石系列Eternity Heart 0.5克拉項鍊，22,000元。圖／施華洛世奇提供

SWAROVSKI培育鑽石系列Octagon手鍊，23,000元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI培育鑽石系列Octagon手鍊，23,000元。圖／施華洛世奇提供

喬治傑生經典的FUSION系列戒指可自由混搭。圖／喬治傑生提供
喬治傑生經典的FUSION系列戒指可自由混搭。圖／喬治傑生提供

喬治傑生FUSION系列18K玫瑰金鑲嵌鑽石兩件式戒指，14萬1,700起。圖／喬治傑生提供
喬治傑生FUSION系列18K玫瑰金鑲嵌鑽石兩件式戒指，14萬1,700起。圖／喬治傑生提供

喬治傑生FUSION系列18K黃金與暖白色HYCERAM高精密陶瓷項鍊，85,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生FUSION系列18K黃金與暖白色HYCERAM高精密陶瓷項鍊，85,000元。圖／喬治傑生提供

SWAROVSKI培育鑽石系列Octagon耳環，19,000元。圖／施華洛世奇提供
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七夕 珠寶 戒指

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