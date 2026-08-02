Dior七夕情人節送禮攻略！浪漫粉彩上身 每一款都好想要

迎接2026七夕情人節，Dior以象徵愛情與幸福的Dior Colibri蜂鳥圖騰及經典Dior Medallion徽章為主軸，搭配粉彩色調的Oblique Pastel緹花，打造橫跨男女裝、皮件、鞋履與珠寶的完整獻禮，從日常穿搭到珍藏珠寶皆洋溢浪漫氛圍。

女裝系列延續迪奧先生鍾愛的Rouge Flamme火焰紅與Rose Soupir低語玫瑰粉兩大色彩，描繪兩隻蜂鳥圍繞經典徽章飛舞的Dior Colibri圖騰，同時推出散落愛心與Dior字樣的Dior Hearts印花，為七夕增添甜蜜氣息。包款則以Oblique Pastel緹花為亮點，全新Dior Promenade Shopper採拼色緹花刺繡設計，展現柔美質感；經典Dior Toujours托特包與粉色Cannage小羊皮Dior Toujours Hobo也同步換上粉嫩新裝，而重新縮小尺寸的Adiorable迷你包，搭配蝴蝶結細節，更添俏皮可愛。呼應整體粉彩主題，Dior Saltwind運動鞋採用Oblique Pastel拼色緹花帆布，兼具休閒感與品牌辨識度；另一款Dior Ribbon運動鞋則以金色麂皮搭配鍍膜皮革，展現更具都會感的精緻風格。

男裝系列延續蜂鳥與Medallion圖騰設計，同時將經典Dior Oblique緹花換上丹寧藍等季節限定色。最具代表性的Dior Jett系列，藍色Oblique緹花迷你翻蓋郵差包兼具實用與潮流感，另有迷你翻蓋後背包及海軍藍皮革Dior Archie肩背包，滿足不同穿搭需求。男鞋則有復古運動風格的Dior Hooper運動鞋，無論白色撞色款或黑色Oblique緹花版本，都替整體造型增添年輕活力。

珠寶部分則迎來My Dior系列新作，以品牌標誌性的Cannage籐格紋為靈感，新增長短鍊搭配的鍊墜設計，其中18K金、白金與玫瑰金鑲鑽項鍊展現細膩工藝；此外，全新My Dior戒指與手環首度加入由紅至粉紅的漸層彩漆裝飾，透過Victoire de Castellane擅長的彩漆工藝，營造如絲緞般的光澤質感，也讓經典珠寶更具現代感與節慶氛圍。

Lady Dior奶油白與玫瑰粉迷你提包，19萬元。圖／Dior提供

Dior Jett藍色Oblique緹花迷你翻蓋後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金與18K白金項鍊，12萬3,000元。圖／Dior提供

Adiorbale粉色愛心籐格紋迷你肩背包，74,000元。圖／Dior提供

Dior Archie黑色粒面牛皮對折卡夾，16,000元。圖／Dior提供

Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供

模特兒配戴La D My Dior 25毫米珍珠母貝精鋼腕表，各24萬元。圖／Dior提供

Dior Promenade Oblique Pastel拼色緹花迷你手提包，88,000元。圖／Dior提供

Dior Hooper白色撞色運動鞋，34,000元。圖／Dior提供

Lady Dior火焰紅愛心Cannage籐格紋卡夾，21,000元。圖／Dior提供

Dior迎接2026七夕情人節。圖／Dior提供

Dior Hooper黑色Oblique緹花低筒運動鞋，35,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

Dior Jett藍色Oblique緹花迷你翻蓋郵差包，67,000元。圖／Dior提供

Dior Jett 藍色Oblique緹花迷你翻蓋後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供

模特兒配戴My Dior系列珠寶。圖／Dior提供

My Dior 18K白金鑲鑽項鍊，21萬元。圖／Dior提供

Dior Jett藍色Oblique緹花迷你翻蓋後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Ribbon金色麂皮與鍍膜皮革運動鞋，32,000元。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆手環，47萬5,000元。圖／Dior提供

Dior迎接2026七夕情人節。圖／Dior提供

My Dior 18K金紅色彩漆戒指，16萬9,000元。圖／Dior提供

Dior Promenade藍與白配色Pastel Dior Oblique緹花帆布蝴蝶結綴飾卡夾，14,500元。圖／Dior提供