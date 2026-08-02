Dior七夕情人節送禮攻略！浪漫粉彩上身 每一款都好想要
迎接2026七夕情人節，Dior以象徵愛情與幸福的Dior Colibri蜂鳥圖騰及經典Dior Medallion徽章為主軸，搭配粉彩色調的Oblique Pastel緹花，打造橫跨男女裝、皮件、鞋履與珠寶的完整獻禮，從日常穿搭到珍藏珠寶皆洋溢浪漫氛圍。
女裝系列延續迪奧先生鍾愛的Rouge Flamme火焰紅與Rose Soupir低語玫瑰粉兩大色彩，描繪兩隻蜂鳥圍繞經典徽章飛舞的Dior Colibri圖騰，同時推出散落愛心與Dior字樣的Dior Hearts印花，為七夕增添甜蜜氣息。包款則以Oblique Pastel緹花為亮點，全新Dior Promenade Shopper採拼色緹花刺繡設計，展現柔美質感；經典Dior Toujours托特包與粉色Cannage小羊皮Dior Toujours Hobo也同步換上粉嫩新裝，而重新縮小尺寸的Adiorable迷你包，搭配蝴蝶結細節，更添俏皮可愛。呼應整體粉彩主題，Dior Saltwind運動鞋採用Oblique Pastel拼色緹花帆布，兼具休閒感與品牌辨識度；另一款Dior Ribbon運動鞋則以金色麂皮搭配鍍膜皮革，展現更具都會感的精緻風格。
男裝系列延續蜂鳥與Medallion圖騰設計，同時將經典Dior Oblique緹花換上丹寧藍等季節限定色。最具代表性的Dior Jett系列，藍色Oblique緹花迷你翻蓋郵差包兼具實用與潮流感，另有迷你翻蓋後背包及海軍藍皮革Dior Archie肩背包，滿足不同穿搭需求。男鞋則有復古運動風格的Dior Hooper運動鞋，無論白色撞色款或黑色Oblique緹花版本，都替整體造型增添年輕活力。
珠寶部分則迎來My Dior系列新作，以品牌標誌性的Cannage籐格紋為靈感，新增長短鍊搭配的鍊墜設計，其中18K金、白金與玫瑰金鑲鑽項鍊展現細膩工藝；此外，全新My Dior戒指與手環首度加入由紅至粉紅的漸層彩漆裝飾，透過Victoire de Castellane擅長的彩漆工藝，營造如絲緞般的光澤質感，也讓經典珠寶更具現代感與節慶氛圍。
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