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連紙巾都有哏！酷航「蜘蛛人主題機」開箱 滿滿元素＋限量周邊帶回家
隨著電影《蜘蛛人：重生日》上映，新航集團旗下低成本航空「酷航」也攜手《蜘蛛人：重生日》，針對特定航線打造主題班機。機上不僅有電影主題音樂，還有一系列專屬周邊與互動活動，連頭枕套、機上裝飾都是蜘蛛人相關主題，許多乘客登機時也忍不住驚呼「哇！蜘蛛人耶！」
酷航《蜘蛛人：重生日》主題飛機將由空中巴士A321neo、波音787執飛，首航班為新加坡－東京（羽田），並會輪值飛往澳洲、中國、日本、菲律賓及泰國等國家的不同指定城市。對於粉絲而言，一步入機艙就可看到蜘蛛人主題的頭枕巾與經典的藍紅主題配色，同時機艙隔板上也能看見《蜘蛛人：重生日》主題海報，馬上就能沉浸在蜘蛛人的世界中。
除此之外，主題航班在登機時，能夠透過廣播聽見蜘蛛人專屬歡迎詞，若是消費機上指定餐點，還能獲得紅色或藍色的蜘蛛人主題飛行掛件，適合當作隨身佩掛的紀念小物，亦有機會得到環保折疊袋。甚至連隨餐餐巾紙，也都印有蜘蛛人主題，打開後彷彿一張迷你漫畫海報，實在讓人捨不得用。
為了讓更多粉絲享受主題旅程，部份航程中還加入彩蛋遊戲。只要座椅前的置物袋藏有活動牌，就能獲得由機組人員送上的蜘蛛人玩具公仔，同時機組人員也會換上主題裝扮，增加旅途中的互動樂趣。針對新加坡樟宜機場，酷航並特別打造免費體驗的「蜘蛛人互動拍照機」，旅客可以自由挑選喜歡的旅遊城市當作背景，並且跟蜘蛛人一同合照留念，成果照也能夠直接寄到電子信箱。
另外，在樟宜機場第一航廈的出境大廳，酷航還打造《蜘蛛人：重生日》主題裝飾，能夠看見1:1比例的蜘蛛人，坐在座椅上的生動畫面，同樣適合粉絲拍照打卡。其他如登機櫃台、自助報到機等設備旁，同樣能夠看見蜘蛛人主題裝飾，讓人享受跟蜘蛛人一同遨遊天際的飛行時光。
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