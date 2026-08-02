連紙巾都有哏！酷航「蜘蛛人主題機」開箱 滿滿元素＋限量周邊帶回家

隨著電影《蜘蛛人：重生日》上映，新航集團旗下低成本航空「酷航」也攜手《蜘蛛人：重生日》，針對特定航線打造主題班機。機上不僅有電影主題音樂，還有一系列專屬周邊與互動活動，連頭枕套、機上裝飾都是蜘蛛人相關主題，許多乘客登機時也忍不住驚呼「哇！蜘蛛人耶！」

酷航《蜘蛛人：重生日》主題飛機將由空中巴士A321neo、波音787執飛，首航班為新加坡－東京（羽田），並會輪值飛往澳洲、中國、日本、菲律賓及泰國等國家的不同指定城市。對於粉絲而言，一步入機艙就可看到蜘蛛人主題的頭枕巾與經典的藍紅主題配色，同時機艙隔板上也能看見《蜘蛛人：重生日》主題海報，馬上就能沉浸在蜘蛛人的世界中。

除此之外，主題航班在登機時，能夠透過廣播聽見蜘蛛人專屬歡迎詞，若是消費機上指定餐點，還能獲得紅色或藍色的蜘蛛人主題飛行掛件，適合當作隨身佩掛的紀念小物，亦有機會得到環保折疊袋。甚至連隨餐餐巾紙，也都印有蜘蛛人主題，打開後彷彿一張迷你漫畫海報，實在讓人捨不得用。

為了讓更多粉絲享受主題旅程，部份航程中還加入彩蛋遊戲。只要座椅前的置物袋藏有活動牌，就能獲得由機組人員送上的蜘蛛人玩具公仔，同時機組人員也會換上主題裝扮，增加旅途中的互動樂趣。針對新加坡樟宜機場，酷航並特別打造免費體驗的「蜘蛛人互動拍照機」，旅客可以自由挑選喜歡的旅遊城市當作背景，並且跟蜘蛛人一同合照留念，成果照也能夠直接寄到電子信箱。

另外，在樟宜機場第一航廈的出境大廳，酷航還打造《蜘蛛人：重生日》主題裝飾，能夠看見1:1比例的蜘蛛人，坐在座椅上的生動畫面，同樣適合粉絲拍照打卡。其他如登機櫃台、自助報到機等設備旁，同樣能夠看見蜘蛛人主題裝飾，讓人享受跟蜘蛛人一同遨遊天際的飛行時光。

在機艙隔板上，也可見到《蜘蛛人：重生日》相關裝飾。記者陳睿中／攝影

蜘蛛人主題飛行掛件共有紅色、藍色2種配色，隨機出貨。記者陳睿中／攝影

新加坡樟宜機場第一航廈的出境大廳，陳列有真人比例的蜘蛛人，讓粉絲們拍照留念。記者陳睿中／攝影

頭枕巾背面，同樣是滿滿的蜘蛛人元素。記者陳睿中／攝影

針對主題航班打造的《蜘蛛人：重生日》頭枕巾。記者陳睿中／攝影

針對《蜘蛛人：重生日》主題餐，設計有專屬的點餐卡。記者陳睿中／攝影

酷航針對《蜘蛛人：重生日》主題機，設計一系列主題裝飾與周邊小物，讓粉絲能夠沉浸於蜘蛛人的世界中。記者陳睿中／攝影

在新加坡樟宜機場，酷航打造了《蜘蛛人：重生日》互動拍照機，可以跟蜘蛛人免費合照。記者陳睿中／攝影

蜘蛛人主題餐巾紙打開後宛若一張漫畫風格海報。記者陳睿中／攝影