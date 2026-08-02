加碼親子活動！ 新竹老爺酒店懶骨頭電影院、公益市集接力登場

暑假過半歡樂加倍，新竹老爺酒店規畫在8月攜手美國知名懶骨頭品牌yogibo合作「夏日親子電影欣賞暨二手公益市集」，透過電影欣賞、公益市集及環境教育，將ESG永續理念融入暑假假期，讓旅客在旅行中享受歡樂，也為地球盡一份心力。

延續暑假親子歡樂氛圍，新竹老爺酒店將於8月8日及8月22日週六下午，在四樓老爺宴會廳舉辦「夏日親子電影欣賞暨二手公益市集」。活動以「海洋保育」及「永續生活」為核心，播放《快樂腳》系列動畫電影，希望透過輕鬆有趣的觀影方式，引導孩子認識海洋生態與環境保護的重要性，讓永續教育從家庭生活中自然扎根，電影欣賞限入住房客免費參加，座位有限，請預先報名。

今年暑假，新竹老爺酒店以「海陸雙主題」規劃兩款住房行程，每房4,580元起，包含住宿一晚、自助式早餐兩客，並依專案內容贈送Xpark成人門票兩張或綠世界生態農場門票兩張二擇一，以及迎賓茶點乙次。入住期間可免費使用游泳池、健身房、三溫暖及遊戲室等館內設施，憑房卡至館內指定餐廳用餐再享專屬優惠，讓旅客從白天探索景點，到夜晚入住溫馨客房，享受舒適悠閒的度假時光。

另外，「一起好好二手市集」自開放攤主報名即獲得熱烈回響，30個攤位立即秒殺，展現民眾對公益及循環經濟的高度認同。當天義賣商品匯集親子用品、玩具、童書、生活用品及手作文創商品等多元攤位，鼓勵民眾透過分享、交換與再利用，延續物品生命週期，實踐綠色生活。活動當日攤商營收30%將捐贈予荒野保護協會新竹分會，希望透過公益串聯更多善意，讓永續理念落實於日常生活。

新竹老爺八月推出「一起好好二手市集」活動，開放民眾參加，有機會獨得住宿招待券。業者／提供

新竹老爺攜手美國知名品牌yugibo懶骨頭招待房客觀賞環保影片．打造沉浸式體驗。業者／提供