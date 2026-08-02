甜點、飲料吃到飽！「大師兄銷魂麵舖」中友店升級了 限量肉骨茶上桌

繼開設「台中漢神洲際 PLUS店」之後，「大師兄銷魂麵舖」針對台中中友店也進行升級，將進化成台中中友PLUS店，預計8月3日正式開幕。店內除了提供招牌的銷魂拌麵之外，也新增自助吧服務，無限提供紅豆紫米、愛玉、綠豆、仙草等多樣甜點，還有烏龍茶、雲映奶茶等飲品，帶來更豐富的用餐體驗。

除此之外，台中中友PLUS店同步推出全新2款套餐湯品。其中，「蒜頭雞湯」以雞湯為基底，加入蒜頭熬煮，入口溫潤順口，散發自然蒜香；「濃郁海鮮蝦湯」則以蝦殼、蝦頭及豬大骨熬製，呈現層次豐富的風味。另外自8月3日起，針對全台6間指定門市，也將推出限量「銷魂肉骨茶特餐」，每套308元起，全台限量2,600碗。

來自美國的連鎖速食「Popeyes」，將於8月3日正式開設全新分店「石牌店」，成為品牌在台的第7間分店。為慶祝新店開幕，開幕首日前100位消費滿100元即可參加「開幕大輪盤」，有機會獲得雞腿堡、炸雞、買一送一等優惠；8月3日至8月9日期間，單筆消費滿200元，再送50元折價券。

台中中友店推出「濃郁海鮮蝦湯套餐」等新品。圖／大師兄銷魂麵舖提供