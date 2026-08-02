快訊

小黃運將清晨陳屍車內 登山客驚見「尖刀插胸口」急報警

融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

聽新聞
0:00 / 0:00

甜點、飲料吃到飽！「大師兄銷魂麵舖」中友店升級了 限量肉骨茶上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全台6間大師兄銷魂麵舖指定門市，將推出限量「銷魂肉骨茶特餐」。圖／大師兄銷魂麵舖提供
全台6間大師兄銷魂麵舖指定門市，將推出限量「銷魂肉骨茶特餐」。圖／大師兄銷魂麵舖提供

繼開設「台中漢神洲際 PLUS店」之後，「大師兄銷魂麵舖」針對台中中友店也進行升級，將進化成台中中友PLUS店，預計8月3日正式開幕。店內除了提供招牌的銷魂拌麵之外，也新增自助吧服務，無限提供紅豆紫米、愛玉、綠豆、仙草等多樣甜點，還有烏龍茶、雲映奶茶等飲品，帶來更豐富的用餐體驗。

除此之外，台中中友PLUS店同步推出全新2款套餐湯品。其中，「蒜頭雞湯」以雞湯為基底，加入蒜頭熬煮，入口溫潤順口，散發自然蒜香；「濃郁海鮮蝦湯」則以蝦殼、蝦頭及豬大骨熬製，呈現層次豐富的風味。另外自8月3日起，針對全台6間指定門市，也將推出限量「銷魂肉骨茶特餐」，每套308元起，全台限量2,600碗。

來自美國的連鎖速食「Popeyes」，將於8月3日正式開設全新分店「石牌店」，成為品牌在台的第7間分店。為慶祝新店開幕，開幕首日前100位消費滿100元即可參加「開幕大輪盤」，有機會獲得雞腿堡、炸雞、買一送一等優惠；8月3日至8月9日期間，單筆消費滿200元，再送50元折價券。

台中中友店推出「濃郁海鮮蝦湯套餐」等新品。圖／大師兄銷魂麵舖提供
台中中友店推出「濃郁海鮮蝦湯套餐」等新品。圖／大師兄銷魂麵舖提供

Popeyes將新開設「石牌店」。記者陳睿中/攝影
Popeyes將新開設「石牌店」。記者陳睿中/攝影

吃到飽 甜點 飲料

延伸閱讀

父親節速食優惠懶人包！李多慧聯名御守、299元爽嗑炸雞別錯過

七夕放閃吃起來！夏慕尼聯名哈根達斯 冰火交融海陸大餐浪漫開吃

OPENPOINT生態圈再擴增！uniopen會員點數折抵最高享0元吃拉麵、火鍋

中秋禮盒吹「真食系」風潮！鳳梨酥、蛋黃酥、厚餡蛋捲融入在地風味

相關新聞

最高級的人參用聞的！愛馬仕新香Ginseng Biloba打造前所未見木質香氣

愛馬仕Hermessence聞香珍藏系列迎來全新成員「Ginseng Biloba搖曳人參淡香精」，延續系列探索珍稀天然原料的精神，以人參根與銀杏葉兩種植物交織出嶄新的木質香氛語言，為2004年誕生的Hermessence系列再添一款充滿詩意的全新作品。

LV彩妝推出首款唇線筆！Monogram花朵裝飾 明星色號混搭法全公開

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）持續擴展La Beauté彩妝版。因其高昂定價被視為精品界最奢華的化妝品牌之一的路易威登彩妝，如今再推出品牌首款LV Crayon唇線筆，以超越彩妝為訴求，延續精品工藝與收藏價值，將品牌最具代表性的Monogram元素融入設計，讓唇線筆躍升為精品級美妝配件。

一顆小月餅伴台灣走過半世紀 寶泉月餅持續阿公時期傳承做公益

寶泉小月餅在近幾年網路市場蛋黃酥的熱度下，仍未退燒，每年業績增長，近10年來中秋節檔期銷售都超過42棟台北101高度。為迎接小月餅50周年，寶泉總經理陳孟君以感謝的心情，向支持品牌的消費者致意，秉持品質一貫堅持，也默默守著阿公時期傳承回饋社會，每年都支持公益團體設立清寒獎學金及急難救助金。

商務西裝不再無聊！LV 2027春夏正裝融合Preppy學院風 混搭機能設計

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2027春夏男士正裝系列即將上市。該系列由男裝創意總監Pharrell Williams操刀，以現代商務穿搭為核心，融合學院風（Preppy）語彙與旅行基因，從西裝、外套到包款、鞋履，重新定義當代男士正裝，不僅滿足商務與正式場合需求，更兼顧日常穿搭的靈活性。

Even G2 AI智慧眼鏡登台 無相機設計顧隱私、時尚鏡框配墨鏡夾更百搭

Even Realities攜手台灣總代理創家iNNOHOME正式在台推出，首款商品為主打「Quiet Tech」理念的Even G2 AI智慧眼鏡，以及可搭配使用的Even R1智慧戒指，希望讓科技自然融入生活，而非成為干擾。不同於市場上多數強調拍照、錄影的智慧眼鏡，Even G2捨棄相機設計，將重點放在舒適配戴、隱私保護與智慧資訊顯示，重新定義智慧眼鏡的使用方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。