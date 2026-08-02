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最高級的人參用聞的！愛馬仕新香Ginseng Biloba打造前所未見木質香氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Ginseng Biloba搖曳人參淡香精。圖／愛馬仕提供
Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Ginseng Biloba搖曳人參淡香精。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Hermessence聞香珍藏系列迎來全新成員「Ginseng Biloba搖曳人參淡香精」，延續系列探索珍稀天然原料的精神，以人參根與銀杏葉兩種植物交織出嶄新的木質香氛語言，為2004年誕生的Hermessence系列再添一款充滿詩意的全新作品。

由愛馬仕香水創意與傳承總監Christine Nagel操刀的Ginseng Biloba，以人參作為主角，首次採用與法國合作夥伴共同研發的天然人參萃取，呈現人參特有的苦韻與回甘層次，散發沉穩而深邃的木質氣息。調香師更從壓碎雄性銀杏葉的氣味獲得靈感，讓銀杏清新的植物氣息與人參根相互交融，在濃郁與輕盈之間取得平衡，形塑出既溫暖又富生命力的木質調香氛，展現不同於傳統木質香的細膩層次。

除了香氣創作，Ginseng Biloba的瓶子外觀也延續Hermessence聞香珍藏系列一貫的高級工藝。100毫升採用可重複充填的提燈造型玻璃瓶，以燦黃色瓶身呼應秋日銀杏葉色澤，搭配覆有Swift小牛皮的瓶蓋，並以米色馬鞍針法明縫裝飾，巧妙呼應人參天然色調，同時延續愛馬仕經典皮革工藝語彙。標誌性的提燈瓶身與皮革瓶蓋，也成為Hermessence系列最具辨識度的設計特色，讓香氛不只是嗅覺體驗，更是一件值得收藏的工藝作品。

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Ginseng Biloba搖曳人參淡香精。圖／愛馬仕提供
Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Ginseng Biloba搖曳人參淡香精。圖／愛馬仕提供

人參根&銀杏葉為Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Ginseng Biloba搖曳人參淡香精主要香材。© Jean Marie Binet。圖／愛馬仕提供_
人參根&銀杏葉為Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Ginseng Biloba搖曳人參淡香精主要香材。© Jean Marie Binet。圖／愛馬仕提供_

愛馬仕 香水 銀杏

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