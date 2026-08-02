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LV彩妝推出首款唇線筆！Monogram花朵裝飾 明星色號混搭法全公開

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆共有10款色選。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆共有10款色選。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）持續擴展La Beauté彩妝版。因其高昂定價被視為精品界最奢華的化妝品牌之一的路易威登彩妝，如今再推出品牌首款LV Crayon唇線筆，以超越彩妝為訴求，延續精品工藝與收藏價值，將品牌最具代表性的Monogram元素融入設計，讓唇線筆躍升為精品級美妝配件。

LV Crayon筆身裝飾最具辨識度的Monogram Flower立體花朵，將品牌經典四瓣花化為握柄造型，不僅提升握持穩定度，也讓外觀宛如精品配件。筆桿以低調細膩的黑色霧面質感搭配天然木質，搭配金色Monogram Flower筆蓋與漸層色筆芯，從筆尖到筆身以不同光澤呈現色彩層次，兼具辨識度與收藏價值。

此系列共推出10款色選，包括以品牌經典Monogram精神的代表色號896 Monogram Rouge（Monogram檀紅），深邃波爾多酒紅色濃郁飽滿、適合打造鮮明唇部輪廓。喜愛自然妝感的人，則可亦有裸色系的191 Nude Rêverie（遐思夢境），帶有柔暖玫瑰調的低飽和裸色，可自然修飾唇形，適合作為日常妝容搭配，也讓LV此次色彩規畫從經典紅唇延伸至近年最受歡迎的裸色系，滿足不同風格需求。

為品牌創作此系列的La Beauté Louis Vuitton彩妝創意總監Pat McGrath女爵士，更建議可以以854 Rouge Louis（路易紅）搭配896 Monogram Rouge（Monogram檀紅）勾勒出紅色漸層效果，展現層次感十足的精品紅唇，也是此次系列最具代表性的唇妝組合。

LV Crayon唇線筆是由La Beauté Louis Vuitton彩妝創意總監Pat McGrath女爵士精心打造。圖／路易威登提供
LV Crayon唇線筆是由La Beauté Louis Vuitton彩妝創意總監Pat McGrath女爵士精心打造。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆共有10款色選。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆共有10款色選。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆共有10款色選。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆共有10款色選。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton推出全新LV Crayon唇線筆。圖／路易威登提供

La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆可搭配既有的唇膏顏色使用。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton全新LV Crayon唇線筆可搭配既有的唇膏顏色使用。圖／路易威登提供

彩妝 LV 美妝

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