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LV彩妝推出首款唇線筆！Monogram花朵裝飾 明星色號混搭法全公開
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）持續擴展La Beauté彩妝版。因其高昂定價被視為精品界最奢華的化妝品牌之一的路易威登彩妝，如今再推出品牌首款LV Crayon唇線筆，以超越彩妝為訴求，延續精品工藝與收藏價值，將品牌最具代表性的Monogram元素融入設計，讓唇線筆躍升為精品級美妝配件。
LV Crayon筆身裝飾最具辨識度的Monogram Flower立體花朵，將品牌經典四瓣花化為握柄造型，不僅提升握持穩定度，也讓外觀宛如精品配件。筆桿以低調細膩的黑色霧面質感搭配天然木質，搭配金色Monogram Flower筆蓋與漸層色筆芯，從筆尖到筆身以不同光澤呈現色彩層次，兼具辨識度與收藏價值。
此系列共推出10款色選，包括以品牌經典Monogram精神的代表色號896 Monogram Rouge（Monogram檀紅），深邃波爾多酒紅色濃郁飽滿、適合打造鮮明唇部輪廓。喜愛自然妝感的人，則可亦有裸色系的191 Nude Rêverie（遐思夢境），帶有柔暖玫瑰調的低飽和裸色，可自然修飾唇形，適合作為日常妝容搭配，也讓LV此次色彩規畫從經典紅唇延伸至近年最受歡迎的裸色系，滿足不同風格需求。
為品牌創作此系列的La Beauté Louis Vuitton彩妝創意總監Pat McGrath女爵士，更建議可以以854 Rouge Louis（路易紅）搭配896 Monogram Rouge（Monogram檀紅）勾勒出紅色漸層效果，展現層次感十足的精品紅唇，也是此次系列最具代表性的唇妝組合。
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