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一顆小月餅伴台灣走過半世紀 寶泉月餅持續阿公時期傳承做公益

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
迎接小月餅50年，寶泉月餅除秉持品質一貫堅持，也默默守著阿公時期傳承回饋社會，每年都支持公益團體設立清寒奬學金及急難救助金。圖／寶泉提供
迎接小月餅50年，寶泉月餅除秉持品質一貫堅持，也默默守著阿公時期傳承回饋社會，每年都支持公益團體設立清寒奬學金及急難救助金。圖／寶泉提供

寶泉小月餅在近幾年網路市場蛋黃酥的熱度下，仍未退燒，每年業績增長，近10年來中秋節檔期銷售都超過42棟台北101高度。為迎接小月餅50周年，寶泉總經理陳孟君以感謝的心情，向支持品牌的消費者致意，秉持品質一貫堅持，也默默守著阿公時期傳承回饋社會，每年都支持公益團體設立清寒獎學金及急難救助金。

寶泉表示，1976年一顆外型精巧、方便分享的小月餅在台中誕生。當時的糕餅市場，多以傳統大月餅為主，寶泉率先突破既有形式，推出尺寸更適合個人享用，更符合現代送禮需求的「小月餅」，讓中秋月餅從一個人切著吃，變成每個人都能擁有屬於自己的一顆月圓。

寶泉小月餅光是白鳳豆沙就要熬煮8個小時，從餅皮比例、內餡製程，到原料挑選，每一道工序都延續多年累積的製餅經驗。

今年中秋，百年餅舖寶泉推出「花月良辰-單層」中秋禮盒，集結品牌最具代表性的三大人氣商品，暢銷50年的首創小月餅、二代蛋黃酥與獲日本天皇賞的御丹波，被老饕譽為「中秋三大天王」同框登場。

月餅 傳承 公益

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