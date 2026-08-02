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商務西裝不再無聊！LV 2027春夏正裝融合Preppy學院風 混搭機能設計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2027春夏男士正裝系列向原汁原味的學院風preppy準則致敬。圖／路易威登提供
路易威登2027春夏男士正裝系列向原汁原味的學院風preppy準則致敬。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2027春夏男士正裝系列即將上市。該系列由男裝創意總監Pharrell Williams操刀，以現代商務穿搭為核心，融合學院風（Preppy）語彙與旅行基因，從西裝、外套到包款、鞋履，重新定義當代男士正裝，不僅滿足商務與正式場合需求，更兼顧日常穿搭的靈活性。

本季系列完整衣櫥分為「永恆商務（Timeless Business）」、「現代剪裁（Modern Tailoring）」及「晚宴派對（Evening）」三大主題，延續品牌精湛訂製工藝，並透過更貼近現代生活的設計語言，展現正式服裝的新樣貌。西裝外套依照不同身形與風格需求，推出較寬鬆的Gaston、修身的Napolitana及經典Pont Neuf三種版型，搭配絲綢、羊毛與羊絨混紡等高級面料，並運用懸浮式LV徽章、Monogram刺繡、水晶鈕扣等低調細節，增添辨識度。

除了正裝，Pharrell Williams也將機能元素融入系列之中，例如可雙面穿的羊毛外套、三合一機能夾克、防潑水派克大衣等設計，兼具實穿性與造型感；燕尾服則結合工裝輪廓、珠飾刺繡及Monogram真絲內裡等細節，讓正式服裝更具年輕氣息，也打破商務與休閒之間的界線。

配件方面則延續品牌旅行DNA，LV Aerogram系列推出在巧克力棕色Fastline雙肩包、Boarding郵差包等商務包款，壓花皮革Taurillon Monogram經典旅行單品如Christopher雙肩包、Keepall旅行袋及Horizon行李箱等，則換上森林綠新色。鞋履則新增Louvre、Westminster、Mayfair等正裝鞋系列，採用可修復結構與Goodyear Flex工藝，兼顧舒適度與耐用性，搭配Monogram圍巾、領帶及Signature太陽眼鏡等配件，共同打造兼具商務品味與旅行精神的現代男士衣櫥。

路易威登將推出由Pharrell Williams所執掌路易威登2027春夏男士正裝系列。圖／路易威登提供
路易威登將推出由Pharrell Williams所執掌路易威登2027春夏男士正裝系列。圖／路易威登提供

散落各處的 Monogram 圖案，為奢華的絲綢、羊毛與羊絨混紡面料注入神祕深邃的質感。圖／路易威登提供
散落各處的 Monogram 圖案，為奢華的絲綢、羊毛與羊絨混紡面料注入神祕深邃的質感。圖／路易威登提供

「晚宴派對Evening」為路易威登2027春夏男士正裝系列三大經典品項之一。圖／路易威登提供
「晚宴派對Evening」為路易威登2027春夏男士正裝系列三大經典品項之一。圖／路易威登提供

提升靈活性與實穿性的機能性服飾，讓優雅融入日常。圖／路易威登提供
提升靈活性與實穿性的機能性服飾，讓優雅融入日常。圖／路易威登提供

商務配件配件融合品牌旅行DNA。圖／路易威登提供
商務配件配件融合品牌旅行DNA。圖／路易威登提供

量身訂製與成衣剪裁自然融入更廣泛的衣櫥之中，以嚴謹的工藝兼具休閒風格。圖／路易威登提供
量身訂製與成衣剪裁自然融入更廣泛的衣櫥之中，以嚴謹的工藝兼具休閒風格。圖／路易威登提供

西裝 LV 設計

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