Even G2 AI智慧眼鏡登台 無相機設計顧隱私、時尚鏡框配墨鏡夾更百搭
Even Realities攜手台灣總代理創家iNNOHOME正式在台推出，首款商品為主打「Quiet Tech」理念的Even G2 AI智慧眼鏡，以及可搭配使用的Even R1智慧戒指，希望讓科技自然融入生活，而非成為干擾。不同於市場上多數強調拍照、錄影的智慧眼鏡，Even G2捨棄相機設計，將重點放在舒適配戴、隱私保護與智慧資訊顯示，重新定義智慧眼鏡的使用方式。
Even G2採用鎂合金鏡框與鈦金屬鏡腳，整體重量僅36公克，兼顧輕盈與耐用性，電力可連續使用2天，搭配充電盒最長可使用約兩週。功能方面整合Even AI、即時對話逐字稿、超過35種語言雙向翻譯、導航、通知、行程看板、速記與Even Hub開放平台等功能，重要資訊僅在需要時顯示於眼前，降低頻繁查看手機的需求，協助使用者在工作、商務、旅行及日常生活中維持專注。
外型設計也是Even G2的一大特色。產品提供圓框、方框兩種鏡框造型，以及灰色、棕色、綠色等多種配色，跳脫過去智慧眼鏡偏向科技產品、難以融入日常穿搭的印象，更貼近日常眼鏡的設計語言。官方也推出專屬墨鏡夾片套組，具備UV紫外線防護與多層抗反射鍍膜，同樣提供灰、棕、綠三種鏡片顏色，可依照戶外、通勤或休閒等不同情境快速切換，不僅提升實用性，也讓智慧眼鏡更容易搭配各種穿搭風格。
同步亮相的Even R1智慧戒指則扮演Even G2的隱形控制器，採用氧化鋯陶瓷與醫療級不鏽鋼打造，透過輕觸、長按與滑動等手勢即可操作眼鏡，瀏覽資訊、捲動內容或管理行程，不必頻繁觸碰鏡框，也支援全天候睡眠、活動量與生產力等健康數據監測，提供更完整的智慧穿戴體驗。
Even G2 AI智慧眼鏡建議售價19,990元，Even R1智慧戒指建議售價7,990元，墨鏡夾片套組建議售價3,990元。即日起開放預購，8月6日正式上市，並於全國電子、法雅客、誠品、台灣大哥大、momo購物網及創家iNNOHOME等通路販售，上市期間購買Even G2還可享Even R1智慧戒指半價加購優惠。
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