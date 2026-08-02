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Even G2 AI智慧眼鏡登台 無相機設計顧隱私、時尚鏡框配墨鏡夾更百搭

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Even G2提供圓框與方框兩種鏡框輪廓，以及灰色、棕色、綠色三種配色，滿足不同日常穿搭與使用情境。記者黃筱晴／攝影
Even G2提供圓框與方框兩種鏡框輪廓，以及灰色、棕色、綠色三種配色，滿足不同日常穿搭與使用情境。記者黃筱晴／攝影

Even Realities攜手台灣總代理創家iNNOHOME正式在台推出，首款商品為主打「Quiet Tech」理念的Even G2 AI智慧眼鏡，以及可搭配使用的Even R1智慧戒指，希望讓科技自然融入生活，而非成為干擾。不同於市場上多數強調拍照、錄影的智慧眼鏡，Even G2捨棄相機設計，將重點放在舒適配戴、隱私保護與智慧資訊顯示，重新定義智慧眼鏡的使用方式。

Even G2採用鎂合金鏡框與鈦金屬鏡腳，整體重量僅36公克，兼顧輕盈與耐用性，電力可連續使用2天，搭配充電盒最長可使用約兩週。功能方面整合Even AI、即時對話逐字稿、超過35種語言雙向翻譯、導航、通知、行程看板、速記與Even Hub開放平台等功能，重要資訊僅在需要時顯示於眼前，降低頻繁查看手機的需求，協助使用者在工作、商務、旅行及日常生活中維持專注。

外型設計也是Even G2的一大特色。產品提供圓框、方框兩種鏡框造型，以及灰色、棕色、綠色等多種配色，跳脫過去智慧眼鏡偏向科技產品、難以融入日常穿搭的印象，更貼近日常眼鏡的設計語言。官方也推出專屬墨鏡夾片套組，具備UV紫外線防護與多層抗反射鍍膜，同樣提供灰、棕、綠三種鏡片顏色，可依照戶外、通勤或休閒等不同情境快速切換，不僅提升實用性，也讓智慧眼鏡更容易搭配各種穿搭風格。

同步亮相的Even R1智慧戒指則扮演Even G2的隱形控制器，採用氧化鋯陶瓷與醫療級不鏽鋼打造，透過輕觸、長按與滑動等手勢即可操作眼鏡，瀏覽資訊、捲動內容或管理行程，不必頻繁觸碰鏡框，也支援全天候睡眠、活動量與生產力等健康數據監測，提供更完整的智慧穿戴體驗。

Even G2 AI智慧眼鏡建議售價19,990元，Even R1智慧戒指建議售價7,990元，墨鏡夾片套組建議售價3,990元。即日起開放預購，8月6日正式上市，並於全國電子、法雅客、誠品、台灣大哥大、momo購物網及創家iNNOHOME等通路販售，上市期間購買Even G2還可享Even R1智慧戒指半價加購優惠。

Even G2 AI智慧眼鏡將重要資訊自然融入視野，提供翻譯、導航、通知、速記等多項智慧功能，讓智慧科技自然融入工作與生活。圖／創家iNNOHOME提供
Even G2 AI智慧眼鏡將重要資訊自然融入視野，提供翻譯、導航、通知、速記等多項智慧功能，讓智慧科技自然融入工作與生活。圖／創家iNNOHOME提供

即日起至8月31日推出上市限時禮遇，凡購買Even G2 AI智慧眼鏡，即可享Even R1智慧戒指5折加購優惠。記者黃筱晴／攝影
即日起至8月31日推出上市限時禮遇，凡購買Even G2 AI智慧眼鏡，即可享Even R1智慧戒指5折加購優惠。記者黃筱晴／攝影

Even G2採用無相機設計，在會議、商務交流、公共場合或社交情境中，都能自在使用，不必擔心對周圍造成壓力，回歸自然的人際互動。記者黃筱晴／攝影
Even G2採用無相機設計，在會議、商務交流、公共場合或社交情境中，都能自在使用，不必擔心對周圍造成壓力，回歸自然的人際互動。記者黃筱晴／攝影

台灣大哥大同步推出Even Realities指定5G資費專案。圖左為台灣大哥大股份有限公司資深副總經理暨商務長林東閔、右為雲鼎資本合夥人暨創家高級顧問李佳峰。圖／創家iNNOHOME提供
台灣大哥大同步推出Even Realities指定5G資費專案。圖左為台灣大哥大股份有限公司資深副總經理暨商務長林東閔、右為雲鼎資本合夥人暨創家高級顧問李佳峰。圖／創家iNNOHOME提供

Even R1智慧戒指同步登場，透過輕觸、長按或滑動等細微手勢，即可低調且直覺地操控Even G2。記者黃筱晴／攝影
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Even G2採用鎂合金鏡框、鈦金屬鏡腳，重量僅36公克。記者黃筱晴／攝影
Even G2採用鎂合金鏡框、鈦金屬鏡腳，重量僅36公克。記者黃筱晴／攝影

Even R1支援全天候健康監測，可即時追蹤睡眠、活動量、生產力分數等健康數據，打造更完整的智慧穿戴體驗。記者黃筱晴／攝影
Even R1支援全天候健康監測，可即時追蹤睡眠、活動量、生產力分數等健康數據，打造更完整的智慧穿戴體驗。記者黃筱晴／攝影

相機 智慧眼鏡 隱私

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