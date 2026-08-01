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強碰邊佑錫、金宣虎！76歲國寶主廚殺入青龍新人獎 網驚：這名單太神

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
76歲國寶級主廚侯德竹，憑藉Netflix料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰2》，入圍2026青龍獎「最佳新人男綜藝人」獎。圖／摘自IG（@bluedragonawards）
76歲國寶級主廚侯德竹，憑藉Netflix料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰2》，入圍2026青龍獎「最佳新人男綜藝人」獎。圖／摘自IG（@bluedragonawards）

76歲的國寶級主廚侯德竹，憑藉Netflix料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰2》再度成為話題人物。今年更意外跨足演藝獎項舞台，入圍2026青龍獎（Blue Dragon Series Awards）「最佳新人男綜藝人」獎，不僅成為本屆最受矚目的黑馬，也因與邊佑錫、金宣虎等人氣男星同場角逐，引發韓國與亞洲網友熱烈討論。

侯德竹在《黑白大廚：料理階級大戰2》中，以深厚廚藝、沉穩風範與不時流露的反差魅力圈粉無數，節目播出後人氣持續攀升。此次首次以綜藝節目入圍青龍系列大獎新人獎，更以76歲之齡挑戰新人獎項，在歷屆青龍系列大獎中相當罕見，也讓不少觀眾直呼「真正的最強新人」。

本屆「最佳新人男綜藝人」競爭激烈，除了侯德竹外，還包括以《劉在錫的民宿法則》入圍的邊佑錫、《Bonjour麵包店》的金宣虎、歌手Car, the Garden憑《母胎單身戀愛大作戰》入圍，以及以《SNL Korea第8季》入圍的金奎元共同角逐。

最終獎項由《SNL Korea第8季》金奎元獲得。不過，侯德竹能夠以料理人身分躋身綜藝新人獎名單，並與一線韓流男神同場競逐，已成為本屆典禮最具話題性的亮點之一。消息曝光後，社群平台也湧入大量留言，不少網友笑稱：「史上最資深新人」、「76歲才拿新人提名，太可愛了」、「侯主廚根本是人生沒有年齡限制的最佳代表」。

侯德竹雖未能抱回獎座，但從頂尖料理人跨界成為綜藝人氣人物，再站上韓國重要影視獎項舞台，依舊展現驚人的影響力，也再次證明，《黑白大廚：料理階級大戰2》不僅捧紅多位主廚，更讓料理職人走進更多觀眾的視野。

金宣虎以《Bonjour麵包店》入圍。圖／摘自IG（@bluedragonawards）
金宣虎以《Bonjour麵包店》入圍。圖／摘自IG（@bluedragonawards）

邊佑錫以《劉在錫的民宿法則》入圍。圖／摘自IG（@bluedragonawards）
邊佑錫以《劉在錫的民宿法則》入圍。圖／摘自IG（@bluedragonawards）

「最佳新人男綜藝人」獎項最終由《SNL Korea第8季》金奎元獲得。圖／摘自IG（@bluedragonawards）
「最佳新人男綜藝人」獎項最終由《SNL Korea第8季》金奎元獲得。圖／摘自IG（@bluedragonawards）

國寶 新人 青龍獎

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