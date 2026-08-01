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米其林六連霸 菇神「天白花菇燉土雞湯」再獲經濟部優質鍋物肯定

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
菇神最具代表性的「放山土雞海味宴」，光是視覺與嗅覺就充滿儀式感。圖／業者提供
菇神最具代表性的「放山土雞海味宴」，光是視覺與嗅覺就充滿儀式感。圖／業者提供

在山林間以一鍋濃郁菇香，陪伴無數饕客的火鍋名店「菇神」，近日再度傳出佳績。繼連續六年獲得《臺灣米其林指南》肯定後，其備受喜愛的經典料理「天白花菇燉土雞湯」，也在經濟部商業發展署主辦的「2026優質鍋物嘉年華」中榮獲好品組「優選」。

這份來自國際指南與政府機構的雙重認可，背後記錄的是品牌二十多年來默默將一鍋湯做好的堅持與初心。

時間回到2001年，「菇神」董事長林明順從台中新社山城起家，將當地的菇類食材與溫熱的湯底結合，這一燉就是25年。當年被父母牽著上山用餐的孩子，如今已帶著自己的下一代回到這裡，而廚房裡的烹調節奏始終未曾改變。

為了熬出最純正的鮮甜，「菇神」在食材挑選上極盡苛求，特別選用有「菇中之王」美譽的頂級天白花菇。天白花菇朵大肉厚、菌傘表面帶有天然龜裂白紋，香氣極其濃郁，搭配養足十四周、肉質紮實有彈性的黑羽土雞，經慢火細燉後，土雞的鮮甜與花菇的醇香完美交融，交織出令人難忘的溫潤口感。

正是這份對食材與時間的敬意，讓「菇神」自 2021年起，連續獲得米其林必比登推介與指南推薦餐廳，成為許多人專程走訪山城的美食記憶。

店內最具代表性的「放山土雞海味宴」，餐點內容包括天白花菇燉土雞鍋、椒鹽小卷、金沙杏鮑、肉燥飯、鮮菇拼盤、肉盤等。品嚐時，整隻完整土雞上桌，掀開鍋蓋瞬間蒸氣伴隨濃郁菇香迎面而來，光是視覺與嗅覺就充滿儀式感。

除了招牌雞湯外，更多款層次豐富的經典菜色相佐：外酥內嫩且鮮香夠味的椒鹽小卷、匯集當季多種鮮菇的時令鮮菇盤，以及如家傳原木百菇湯、剝皮辣椒鹿茸菇與黃金蟲草等多元特色湯底，讓一桌賓客能在圍爐共享間，品嚐到山珍與海味共舞的豐富盛宴。

隨著現代人飲食習慣轉變，獨自旅行或小家庭用餐的需求明顯增加，「一個人也能喝到這鍋湯嗎？」成為店裡最常被問起的一句話。

林明順表示，為了回應這份期待，菇神將招牌宴席的功夫與精華，細心濃縮成一人份的「天白花菇燉土雞湯」料理包。同樣選用頂級天白花菇與十四周黑羽土雞，儘管份量變小，食材品質與燉煮製程卻絲毫不打折扣。

這份不因份量改變而妥協品質的用心，也讓這款一人食料理，一舉拿下經濟部優質鍋物嘉年華的優選肯定。

無論是座落於台中新社山林間、能遠眺山嵐雲霧的景色，或是位於前往溪頭必經之途的南投鹿谷店，「菇神」在兩座山城裡，各自陪伴著旅人留下溫暖的記憶。

林明順強調，對於菇神而言，得獎從來不是終點，而是讓這份深耕在地的好滋味被更多人看見。不論是一家人圍爐共享山珍海味，還是一個人靜靜品嚐一碗熱湯，那份從掀開鍋蓋時撲鼻而來的菇香與溫暖，始終如一。

「天白花菇燉土雞湯」在經濟部商業發展署「2026優質鍋物嘉年華」中榮獲好品組優選。圖／業者提供
「天白花菇燉土雞湯」在經濟部商業發展署「2026優質鍋物嘉年華」中榮獲好品組優選。圖／業者提供

菇神的天白花菇燉土雞湯，在經濟部商業發展署「2026優質鍋物嘉年華」中榮獲好品組優選。圖／業者提供
菇神的天白花菇燉土雞湯，在經濟部商業發展署「2026優質鍋物嘉年華」中榮獲好品組優選。圖／業者提供

米其林 經濟部 火鍋

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