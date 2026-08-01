米其林6連霸菇神「天白花菇燉土雞湯」獲經濟部優質鍋物肯定

台中火鍋名店「菇神」飄香25年，奪「台灣米其林指南」六連霸的肯定後再傳捷報，其經典料理「天白花菇燉土雞湯」在經濟部商業發展署昨主辦的「2026優質鍋物嘉年華」一舉拿下好品組「優選」獎項，獲雙重肯定。

「菇神」2001年從台中新社山城起家，業者堅持將新鮮菇類與溫潤湯底結合，成為許多人前往台中新社店或南投鹿谷店必造訪的美食地標。

業者指出，品牌成功的關鍵，在於對食材的極致要求。主打的雞湯嚴選素有「菇中之王」美譽的頂級天白花菇，其朵大肉厚、香氣濃郁，搭配養足14周的黑羽土雞慢火細燉，將山珍海味的鮮甜交織出層次豐富的溫潤口感，也讓該店自2021年起便穩坐米其林必比登及推薦餐廳之列。

業者指出，除了適合多人聚餐的「放山土雞海味宴」外，菇神敏銳察覺「單身經濟」、小家庭需求，將招牌功夫精華濃縮推出一人份「天白花菇燉土雞湯」料理包，但食材標準與燉煮製程毫不縮水，也是此次能在優質鍋物脫穎而出的主因。