暑假最後一波衝了！新竹老爺免費親子電影院登場 還有二手公益市集

暑假進入下半場，還在煩惱帶孩子去哪放電？新竹老爺酒店8月再推親子活動，攜手美國懶骨頭品牌Yogibo打造「夏日親子電影欣賞暨二手公益市集」，讓大小朋友可以躺在懶骨頭沙發上輕鬆看電影，同時逛公益市集、實踐永續生活，為暑假留下不一樣的親子回憶。

活動將於8月8日及8月22日下午登場，在酒店4樓宴會廳播放《快樂腳》系列動畫電影，以海洋保育與環境永續為主題，希望透過寓教於樂的方式，引導孩子認識海洋生態及環境保護的重要性。電影欣賞開放入住房客免費參加，因座位有限，需事先完成報名。

此外，新竹老爺同步舉辦「一起好好二手市集」，開放30個攤位即秒殺額滿，可見民眾對循環經濟與公益活動反應熱烈。市集集結親子用品、玩具、童書、生活用品及手作文創等多元商品，鼓勵透過分享、交換與再利用，延續物品價值，減少浪費。

活動當天攤商將捐出30%的營收給荒野保護協會新竹分會，希望透過公益義賣，將永續理念從旅行延伸到日常生活，也讓孩子在參與活動的同時，培養珍惜資源與關懷環境的觀念。

配合暑假旅遊熱潮，新竹老爺酒店也推出「海陸雙主題」住房專案，每房4,580元起，包含一晚住宿、兩客自助式早餐，並可依專案選擇贈送Xpark水族館或綠世界生態農場成人門票兩張，另附迎賓茶點。入住期間還可免費使用游泳池、健身房、三溫暖及遊戲室等館內設施，憑房卡至指定餐廳用餐也可享優惠。

相關資訊可洽：03-5631122，或查官網：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/hsinchu。

來自日本新都會型水生公園沉浸式五感體驗，吸引遊客造訪。圖/新竹老爺提供

新竹老爺攜手美國知名品牌yugibo懶骨頭招待房客觀賞環保影片．打造沉浸式體驗。圖/新竹老爺提供

新竹老爺雅緻客房舒適寬敞，窗外景致優美。圖/新竹老爺提供

新竹老爺8月推出「一起好好二手市集」活動，開放民眾參加，有機會獨得住宿招待券。圖/新竹老爺提供