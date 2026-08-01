CHIIKAWA粉絲暴動！吉伊卡哇登上香港天星小輪 14個打卡點一次收

人氣角色CHIIKAWA（吉伊卡哇）首部劇場版《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》將於8月6日在香港同步推出日語及粵語版本上映。迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動，即日起至9月27日，吉伊卡哇、小八與兔兔換上劇場版限定造型登上渡輪，邀請粉絲一起航向電影中的「人魚島」。

此次合作將尖沙咀及灣仔天星碼頭全面變身CHIIKAWA主題空間，從碼頭入口、候船區到船艙內，都能看見吉伊卡哇、小八、兔兔等人氣角色陪伴旅客搭船遊維港，讓粉絲從踏進碼頭開始，就能沉浸在劇場版世界。

活動期間更推出集章活動，粉絲可穿梭兩岸碼頭蒐集吉伊卡哇、小八及兔兔三位主角印章，完成限定紀念明信片；碼頭樓梯也打造14款劇場版角色海報，包括飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺，以及劇場版全新登場的島二郎、賽蓮、人魚等角色，成為影迷拍照朝聖的新熱點。

除了打卡，官方同步推出期間限定「天星小輪電影前賣券套裝」，內容包含《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》電影票、天星小輪限定成人單程船票，以及限定磁鐵，並採燙金包裝設計，即日起公開販售，吸引不少粉絲搶先收藏。

迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動。圖/港旅局提供

《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》登上天星小輪。圖/港旅局提供