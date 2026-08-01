快訊

解密大學註冊率美化手法 教授：選校該看的是穩定率

震後報過平安！22歲女逃出熊本永旺 疑「因公司指示」折返罹難

MLB／3A防禦率7.84！經典賽國手莊陳仲敖「遭運動家指定讓渡」

聽新聞
0:00 / 0:00

CHIIKAWA粉絲暴動！吉伊卡哇登上香港天星小輪 14個打卡點一次收

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動。圖/港旅局提供
迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動。圖/港旅局提供

人氣角色CHIIKAWA（吉伊卡哇）首部劇場版《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》將於8月6日在香港同步推出日語及粵語版本上映。迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動，即日起至9月27日，吉伊卡哇、小八與兔兔換上劇場版限定造型登上渡輪，邀請粉絲一起航向電影中的「人魚島」。

此次合作將尖沙咀及灣仔天星碼頭全面變身CHIIKAWA主題空間，從碼頭入口、候船區到船艙內，都能看見吉伊卡哇、小八、兔兔等人氣角色陪伴旅客搭船遊維港，讓粉絲從踏進碼頭開始，就能沉浸在劇場版世界。

活動期間更推出集章活動，粉絲可穿梭兩岸碼頭蒐集吉伊卡哇、小八及兔兔三位主角印章，完成限定紀念明信片；碼頭樓梯也打造14款劇場版角色海報，包括飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺，以及劇場版全新登場的島二郎、賽蓮、人魚等角色，成為影迷拍照朝聖的新熱點。

除了打卡，官方同步推出期間限定「天星小輪電影前賣券套裝」，內容包含《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》電影票、天星小輪限定成人單程船票，以及限定磁鐵，並採燙金包裝設計，即日起公開販售，吸引不少粉絲搶先收藏。

迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動。圖/港旅局提供
迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動。圖/港旅局提供

《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》登上天星小輪。圖/港旅局提供
《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》登上天星小輪。圖/港旅局提供

吉伊卡哇人氣打卡點一次收。圖/港旅局提供
吉伊卡哇人氣打卡點一次收。圖/港旅局提供

吉伊卡哇 粉絲 香港 Chiikawa

延伸閱讀

萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華信義區盛大開展 5公尺巨型鋼彈立像震撼登場

吊飾盲盒必收！7-ELEVEN拉拉熊集點超萌回歸 16款療癒周邊限時快閃購

7-ELEVEN拉拉熊集點回歸！16款療癒周邊開換 這款CP值最高

「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」竟是「保護級」　未滿6歲不得觀賞

相關新聞

CHIIKAWA粉絲暴動！吉伊卡哇登上香港天星小輪 14個打卡點一次收

人氣角色CHIIKAWA（吉伊卡哇）首部劇場版《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》將於8月6日在香港同步推出日語及粵語版本上映。迎接電影登場，官方首度攜手香港知名地標天星小輪推出大型聯名活動，即日起至9月27日，吉伊卡哇、小八與兔兔換上劇場版限定造型登上渡輪，邀請粉絲一起航向電影中的「人魚島」。

新北最新五星飯店開箱！板橋馥華艾美房價拚7千元、高空泳池大亮點

新北高端旅宿市場再添生力軍！萬豪國際旗下台北板橋馥華艾美酒店正式開幕，成為新板特區最新國際品牌五星級酒店。飯店規畫236間高樓層景觀客房，鎖定高端商務、休閒及國際旅客市場；看好交通建設與新北藝文發展帶動住宿需求，預計營運後目標年均住房率達80％、平均房價約7,000元。

天氣熱就想來一杯！網友熱議八大「消暑飲品」名單出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「消暑飲品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大消暑飲品有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。