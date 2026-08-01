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新北最新五星飯店開箱！板橋馥華艾美房價拚7千元、高空泳池大亮點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
客房分布於19樓至31樓，每一間皆為高樓層景觀客房，提供賓客舒適愜意的住房體驗。圖/板橋馥華艾美提供
客房分布於19樓至31樓，每一間皆為高樓層景觀客房，提供賓客舒適愜意的住房體驗。圖/板橋馥華艾美提供

新北高端旅宿市場再添生力軍！萬豪國際旗下台北板橋馥華艾美酒店正式開幕，成為新板特區最新國際品牌五星級酒店。飯店規畫236間高樓層景觀客房，鎖定高端商務、休閒及國際旅客市場；看好交通建設與新北藝文發展帶動住宿需求，預計營運後目標年均住房率達80％、平均房價約7,000元。

台北板橋馥華艾美酒店共有236間客房，其中包括186間客房及50間套房，套房占比超過兩成，設有行政酒廊。目前客源以國旅及企業商務客為主，預估未來國際旅客可占整體住房約五成，並將透過萬豪旅享家會員系統擴大海外客源，同時積極爭取企業合約、MICE會展、婚宴及品牌活動市場。

酒店交通便捷，步行即可抵達板橋車站，享有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構便利，並可透過環狀線銜接桃園機場捷運，吸引國際商務及自由行旅客。隨著捷運三鶯線通車，也串聯三峽老街、鶯歌陶瓷老街及新北市美術館等藝文景點，飯店期待承接更多文化旅遊客群，延長旅客停留天數，進一步帶動住宿及餐飲消費。

除了交通優勢，酒店也以「感官藝術策展」打造差異化體驗。館內邀集15位藝術家創作，作品散見於公共空間及住宿動線，並融合光影、新媒體藝術、音樂及香氛，讓旅客入住猶如走進一場藝術展覽。此外，也攜手新北市美術館推出Unlock Art™計畫，住宿旅客憑房卡即可兌換一張美術館門票，結合旅宿與城市藝文體驗。

住宿空間同樣主打高規格設計。236間客房皆位於19至31樓，配備大片落地窗，可俯瞰新北市景，部分房型可遠眺台北101。

館內餐飲則規畫4間餐廳與酒吧，包括現代粵菜餐廳JASMIN茉莉苑、法義風格百匯餐廳Belle Époque Brasserie花漾全日餐廳、大廳酒吧Latitude 25北緯二十五，以及可遠眺城市夜景的LUMI Bar高空酒吧；休閒設施則有室內溫水泳池、健身房、蒸氣室及烤箱。

此外，也設置有挑高7公尺、無樑柱宴會廳、700吋LED螢幕及5間多功能會議室，可承接企業會議、品牌發表、婚宴及大型宴會。

業者表示，飯店開業已創造約200個在地就業機會，未來將結合新板特區交通、商業及文化資源，搶攻高端商旅、國際旅客與會展市場，打造新北高端旅宿的新指標。

酒店集結15位藝術家總計48間作品於館內策展。圖/板橋馥華艾美提供
酒店集結15位藝術家總計48間作品於館內策展。圖/板橋馥華艾美提供

健身房更是選用義大利頂級健身品牌Technogym，包含設計師聯名款的夢幻健身器材。圖/板橋馥華艾美提供
健身房更是選用義大利頂級健身品牌Technogym，包含設計師聯名款的夢幻健身器材。圖/板橋馥華艾美提供

酒店18樓是多功能樓層，包含泳池、行政酒廊以及健身房，其中泳池為高空景觀泳池，就像是游入城市與天際之中。圖/板橋馥華艾美提供
酒店18樓是多功能樓層，包含泳池、行政酒廊以及健身房，其中泳池為高空景觀泳池，就像是游入城市與天際之中。圖/板橋馥華艾美提供

台北板橋馥華艾美酒店位於新北市板橋，定位於高端特色品牌，目標住房率8成、平均房價7,000元。圖/板橋馥華艾美提供
台北板橋馥華艾美酒店位於新北市板橋，定位於高端特色品牌，目標住房率8成、平均房價7,000元。圖/板橋馥華艾美提供

北緯二十五是源自於酒店的經度座標，推薦賓客享受當下、品味生活，推出La vie組合。圖/板橋馥華艾美提供
北緯二十五是源自於酒店的經度座標，推薦賓客享受當下、品味生活，推出La vie組合。圖/板橋馥華艾美提供

板橋 房價 新北 酒店

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