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POLUX台北菜色曝光 初訪必點4道招牌菜看這裡

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
沙丁魚吐司400元。記者林士傑／攝影
沙丁魚吐司400元。記者林士傑／攝影

法籍米其林三星名廚 Paul Pairet 旗下人氣法式餐飲品牌 POLUX by Paul Pairet Taipei 即將於8月1日正式登場，開幕前夕率先揭開菜單面貌。延續上海POLUX「All-Day Pairet」全天候餐飲概念，台北店以簡約、不拘形式的法式Café精神為核心，從早餐、早午餐、下午咖啡時光，到夜晚餐酒體驗，打造貼近日常卻保有法國生活美學的用餐場景。

對Paul Pairet而言，POLUX不只是另一個餐飲品牌，更承載個人生命記憶。POLUX這個名字源自他的童年小名「Polux」，是一個陪伴他成長的重要符號。多年後，他將這份熟悉與親切感延伸至餐桌，希望透過料理呈現最貼近自己的生活態度——不追求距離感，而是在日常之中創造值得回味的美好時刻。

此次台北店首波曝光的招牌料理，也延續Paul Pairet擅長將經典法式料理重新詮釋的風格。其中，「沙丁魚吐司」以簡單食材展現純粹風味，新鮮沙丁魚經鹽漬後炙烤，搭配橄欖油、醋、檸檬汁與胡椒粒提味，再佐以香脆烤吐司薄片，鮮鹹海味、酸香層次與酥脆口感交織，呈現法式餐桌上樸實卻迷人的開胃滋味。

「法式 Mimosa 媽媽蛋」則是Paul Pairet個人味覺記憶的代表作。這道從小陪伴他的家常料理，被主廚形容為「媽媽的味道」。嫩煮雞蛋剖半後，鋪上鮪魚、蛋黃醬、香酥麵包碎、蒔蘿、巴西里與蛋黃碎，搭配去皮新鮮番茄與巴西里油，透過滑嫩蛋香、草本氣息與細緻口感，展現法式家常菜看似簡單卻充滿細節的魅力。

主菜方面，「格勒諾布爾風味黃金豬排」則展現POLUX對經典法式料理的重新演繹。炙烤帶骨豬排搭配以酸豆、檸檬、奶油、巴西里、香脆麵包丁與精釀豬肉汁熬製而成的格勒諾布瓦式醬汁，再配上綿密滑順的馬鈴薯泥，讓肉質鮮甜與酸香奶油風味取得平衡，呈現濃郁卻不厚重的法式餐桌風格。

甜點則不能錯過上海POLUX廣受歡迎的「經典法式吐司」。選用奶油布里歐吐司浸泡於牛奶、鮮奶油、香草與糖調製的蛋奶液中，充分吸收後煎至外層金黃酥脆，再撒上糖霜與糖粉，搭配牛奶冰淇淋入口，外酥內柔的質地與奶油香氣，成為餐後最具代表性的甜蜜收尾。

POLUX台北店座落於台北市大安區安和路二段，店內約80席座位，空間以復古溫暖氛圍呈現法式Café風格。無論是一杯咖啡、一份經典法式料理，或是夜晚小酌時光，品牌希望降低精緻餐飲的距離感，讓法國日常生活美學融入台北城市節奏。

【POLUX by Paul Pairet Taipei】

•開幕日期：8 月 1 日

•營業時間： 週三至週日（午餐11:30–14:00 / 下午時段14:00–17:30 /晚餐 17:30–22:00）

•地址： 台北市大安區安和路二段83號1樓

•電話： 02-2378 3333

•訂位方式：Inline線上預約

格勒諾布爾風味黃金豬排850元。圖／POLUX by Paul Pairet Taipei提供
格勒諾布爾風味黃金豬排850元。圖／POLUX by Paul Pairet Taipei提供

POLUX by Paul Pairet Taipei將於8月1日正式開幕。記者林士傑／攝影
POLUX by Paul Pairet Taipei將於8月1日正式開幕。記者林士傑／攝影

法式“Mimosa”媽媽蛋 500元。記者林士傑／攝影
法式“Mimosa”媽媽蛋 500元。記者林士傑／攝影

經典法式吐司500元。記者林士傑／攝影
經典法式吐司500元。記者林士傑／攝影

法籍米其林三星名廚 Paul Pairet。記者林士傑／攝影
法籍米其林三星名廚 Paul Pairet。記者林士傑／攝影

POLUX by Paul Pairet Taipei室內共約80席座位，洋溢復古迷人的溫暖氛圍。圖／POLUX by Paul Pairet Taipei提供
POLUX by Paul Pairet Taipei室內共約80席座位，洋溢復古迷人的溫暖氛圍。圖／POLUX by Paul Pairet Taipei提供

POLUX by Paul Pairet Taipei的磚房外觀承襲自上海POLUX。記者林士傑／攝影
POLUX by Paul Pairet Taipei的磚房外觀承襲自上海POLUX。記者林士傑／攝影

台北 Paul 法式料理

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