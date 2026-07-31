POLUX台北菜色曝光 初訪必點4道招牌菜看這裡

法籍米其林三星名廚 Paul Pairet 旗下人氣法式餐飲品牌 POLUX by Paul Pairet Taipei 即將於8月1日正式登場，開幕前夕率先揭開菜單面貌。延續上海POLUX「All-Day Pairet」全天候餐飲概念，台北店以簡約、不拘形式的法式Café精神為核心，從早餐、早午餐、下午咖啡時光，到夜晚餐酒體驗，打造貼近日常卻保有法國生活美學的用餐場景。

對Paul Pairet而言，POLUX不只是另一個餐飲品牌，更承載個人生命記憶。POLUX這個名字源自他的童年小名「Polux」，是一個陪伴他成長的重要符號。多年後，他將這份熟悉與親切感延伸至餐桌，希望透過料理呈現最貼近自己的生活態度——不追求距離感，而是在日常之中創造值得回味的美好時刻。

此次台北店首波曝光的招牌料理，也延續Paul Pairet擅長將經典法式料理重新詮釋的風格。其中，「沙丁魚吐司」以簡單食材展現純粹風味，新鮮沙丁魚經鹽漬後炙烤，搭配橄欖油、醋、檸檬汁與胡椒粒提味，再佐以香脆烤吐司薄片，鮮鹹海味、酸香層次與酥脆口感交織，呈現法式餐桌上樸實卻迷人的開胃滋味。

「法式 Mimosa 媽媽蛋」則是Paul Pairet個人味覺記憶的代表作。這道從小陪伴他的家常料理，被主廚形容為「媽媽的味道」。嫩煮雞蛋剖半後，鋪上鮪魚、蛋黃醬、香酥麵包碎、蒔蘿、巴西里與蛋黃碎，搭配去皮新鮮番茄與巴西里油，透過滑嫩蛋香、草本氣息與細緻口感，展現法式家常菜看似簡單卻充滿細節的魅力。

主菜方面，「格勒諾布爾風味黃金豬排」則展現POLUX對經典法式料理的重新演繹。炙烤帶骨豬排搭配以酸豆、檸檬、奶油、巴西里、香脆麵包丁與精釀豬肉汁熬製而成的格勒諾布瓦式醬汁，再配上綿密滑順的馬鈴薯泥，讓肉質鮮甜與酸香奶油風味取得平衡，呈現濃郁卻不厚重的法式餐桌風格。

甜點則不能錯過上海POLUX廣受歡迎的「經典法式吐司」。選用奶油布里歐吐司浸泡於牛奶、鮮奶油、香草與糖調製的蛋奶液中，充分吸收後煎至外層金黃酥脆，再撒上糖霜與糖粉，搭配牛奶冰淇淋入口，外酥內柔的質地與奶油香氣，成為餐後最具代表性的甜蜜收尾。

POLUX台北店座落於台北市大安區安和路二段，店內約80席座位，空間以復古溫暖氛圍呈現法式Café風格。無論是一杯咖啡、一份經典法式料理，或是夜晚小酌時光，品牌希望降低精緻餐飲的距離感，讓法國日常生活美學融入台北城市節奏。

【POLUX by Paul Pairet Taipei】

•開幕日期：8 月 1 日

•營業時間： 週三至週日（午餐11:30–14:00 / 下午時段14:00–17:30 /晚餐 17:30–22:00）

•地址： 台北市大安區安和路二段83號1樓

•電話： 02-2378 3333

•訂位方式：Inline線上預約

格勒諾布爾風味黃金豬排850元。圖／POLUX by Paul Pairet Taipei提供

POLUX by Paul Pairet Taipei將於8月1日正式開幕。記者林士傑／攝影

法式“Mimosa”媽媽蛋 500元。記者林士傑／攝影

經典法式吐司500元。記者林士傑／攝影

法籍米其林三星名廚 Paul Pairet。記者林士傑／攝影

POLUX by Paul Pairet Taipei室內共約80席座位，洋溢復古迷人的溫暖氛圍。圖／POLUX by Paul Pairet Taipei提供