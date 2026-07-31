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Prada 2026七夕情人節形象視覺 詮釋情意的純粹本質

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada發表2026七夕形象廣告，由張藝凡與品牌大使登陸少年TransformProject一同入鏡，探索重逢與守候的真諦。圖／Prada提供
Prada發表2026七夕形象廣告，由張藝凡與品牌大使登陸少年TransformProject一同入鏡，探索重逢與守候的真諦。圖／Prada提供

Prada正式發表2026七夕形象廣告，以浪漫意涵為靈感，深刻探討重逢、守候與跨越時空距離的真諦。品牌將「真正的連結」重新定義為心靈與意識的共鳴，而非僅限於物理距離的靠近。本次特別邀請演員張藝凡與品牌大使登陸少年TransfOrmProject共同演繹，在建築師董功及其團隊Vector Architects打造的Chapel of Music北岸禮堂中，共譜一段超越語言的詩意抽象體驗。

被譽為「可被演奏的建築」，Chapel of Music巧妙地將聲音、光影與空氣流動轉化為空間語言。影片設定在兩個平行世界中，角色雖未曾正面交會，卻始終深深凝視對方。環形建築結構與鏡像構圖交織出深刻的無聲對話，將七夕的真摯情感，凝練成為了跨越時間的深刻默契。

Prada 2026七夕情人節女裝系列再度展現品牌以極簡為輪廓下的細膩工藝，像是運用Devoré燒花工藝形塑若隱若現的半透明視覺；透光襯衫刻意露出內層千鳥格織紋，紗質裙裝則以立體花束刺繡堆疊建築感輪廓，搭配漸層珠飾緞面洋裝流露流暢細膩的光澤；男裝則以飛行夾克、仿舊棉質襯衫與Court運動鞋為核心，融入撕裂、磨損及染色等多重工法，同步Prada也發表了七夕限定Chérie包款，展現收納與造型的豐富選擇。

在輕柔穿透屋頂的陽光下，灰綠色休閒鞋隨意落在淺米色皮椅上，暗紅色Chérie皮質包款靜置於在米色石台上。Prada將肢體語言、材質工藝與建築空間深度融合，在簡約與工業風格交織的靜謐場域中，最終優雅詮釋情感連結的純粹本質。

Prada Chérie Re-Nylon迷你手提包，55,000元。圖／Prada提供
Prada Chérie Re-Nylon迷你手提包，55,000元。圖／Prada提供

Prada Court Re-Nylon運動鞋，31,500元，另有橄欖綠、黑、菠蘿黃色款。圖／Prada提供
Prada Court Re-Nylon運動鞋，31,500元，另有橄欖綠、黑、菠蘿黃色款。圖／Prada提供

Prada Explore Re-Nylon皮革肩背包，87,000元。圖／Prada提供
Prada Explore Re-Nylon皮革肩背包，87,000元。圖／Prada提供

Prada Aimée中尺寸皮革肩背包，價格店洽。圖／Prada提供
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