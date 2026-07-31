集結五大經典過桶酒款！百富中秋攜手倪傳婧 打造四季藝術限量禮盒

中秋送禮旺季將至，單一麥芽威士忌品牌百富（The Balvenie）今年首度攜手曾獲紐約插畫協會金獎的國際藝術家倪傳婧（Victo Ngai），推出《花時心藝限量禮盒》，以四季更迭為創作主題，結合品牌經典過桶系列酒款，透過藝術與威士忌工藝的結合，為中秋禮盒市場增添收藏話題。

此次合作最大的亮點，在於將百富長年強調的時間淬鍊精神，轉化為具故事性的視覺設計。倪傳婧以春、夏、秋、冬四季循環描繪百富酒廠的重要元素，包括孕育酒廠生命的 Robbie Dhu 泉水、翻麥室傳說中的 Green Lady、大麥、橡木桶與自然生態，象徵威士忌從原料、熟成到風味演變的完整歷程，也呼應品牌始終堅持的五大傳統製酒工藝。

禮盒同步集結百富五款代表性過桶系列酒款，完整呈現不同橡木桶所帶來的風味特色。其中，12年雙桶單一麥芽威士忌展現招牌蜂蜜、香草與果香風味；14年加勒比海蘭姆桶則帶有熱帶水果、太妃糖甜香；21年波特桶則以成熟果乾、堅果與滑順奶油質地，展現深厚層次。另兩款全球旅遊零售限定酒款，包括15年馬德拉桶與18年Pedro Ximénez雪莉桶，也一併納入此次系列，讓消費者能一次感受不同桶型熟成所帶來的風味變化。

百富全球品牌總監Andrew Furley表示，品牌始終相信卓越風味來自時間累積，而倪傳婧擅長以細膩敘事描繪生命與自然，使藝術作品與百富製酒精神形成高度呼應，也讓過桶系列包裝更具故事性與收藏價值。

倪傳婧則表示，藝術創作與釀酒工藝有許多相似之處，都需要經過時間反覆打磨與耐心等待，才能完成最終作品。她希望透過四季花開、自然循環等意象，讓品飲者在欣賞包裝之餘，也能感受到歲月如何塑造威士忌的風味、記憶與情感。

配合中秋檔期，《百富花時心藝限量禮盒》即日起於指定通路限量販售。其中，12年雙桶於全家便利商店、全聯、city'super、私藏酒窖及指定菸酒專賣店等通路上市；14年加勒比海蘭姆桶與21年波特桶則於指定菸酒專賣店、city'super及私藏酒窖販售；15年馬德拉桶與18年Pedro Ximénez雪莉桶則為全球旅遊零售限定商品。

此外，即日起至9月30日止，凡於指定合作菸酒專賣店購買百富21年波特桶單一麥芽威士忌，即可獲贈RCR水晶威士忌杯雙入組；購買百富全系列商品單筆滿2,000元，則可獲贈品牌威士忌杯乙只，數量有限，送完為止。另至8月31日前，桃園國際機場第一、第二航廈指定百富免稅專櫃也同步推出品牌試飲活動，邀請旅客於出國前體驗百富經典風味。

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百富單一麥芽威士忌攜手國際知名藝術家倪傳婧（Victo Ngai）推出全新限定《花時心藝限量禮盒》。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《花時心藝限量禮盒》精選五款經典過桶系列威士忌，引領藏家探索百富細膩且深具層次的風味世界。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富14年加勒比海蘭姆桶與21年波特桶將於全台指定菸酒專賣店、City Super及私藏酒窖販售。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至9月30日止，凡於全台指定合作菸專通路購買百富21年波特桶單一麥芽威士忌乙瓶，即可獲贈水晶威士忌杯雙入組乙組，贈完為止。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾榮獲「紐約插畫協會金獎」國際知名藝術家倪傳婧。圖／格蘭父子提供