全球最難預約Sushi Saito來台！7場餐會全數採邀請制 不對外公開販售

有「全球最難預約壽司店」之稱的東京傳奇名店「鮨さいとう（Sushi Saito）」，今年夏天將首度來台客座。8月10日至12日，鮨さいとう將攜手富錦樹集團旗下板前壽司品牌「鮨 金子」，於台北舉辦七場限定餐會，每場僅開放10席，且全數採邀請制，不對外公開販售，希望將東京本店的江戶前壽司精神完整帶到台灣。

由齋藤孝司於2007年創立的鮨さいとう，是日本最具代表性的江戶前壽司名店之一，開業後迅速摘下《東京米其林指南》三星，並自2010年起連續十年維持三星殊榮，同時八度獲得日本美食網站Tabelog Gold Award、三度入選壽司百名店，長年深受全球饕客推崇。自2020年起，餐廳改採完全熟客介紹制，不再接受一般訂位，也因此退出《米其林指南》評選，但預約門檻反而更高，更增添其傳奇色彩。

此次來台，將由鮨さいとう首席弟子、二番手石川寬親自主理板前。石川寬21歲即前往東京投入鮨さいとう修業，多年來持續鑽研江戶前壽司技藝，現已成為本店最重要的核心職人之一。此次客座將依循東京本店的料理體系，從魚料挑選、醋飯溫度、出餐節奏到整體套餐安排，都力求忠實呈現本店精神，讓台灣饕客無須遠赴東京，也能感受最接近本店的完整體驗。

鮨さいとう此次選擇與「鮨 金子」合作，並非單純海外客座，而是基於雙方對江戶前壽司理念的高度共鳴。由富錦樹集團與主廚金子司共同打造的鮨 金子，以正統江戶前壽司為核心，從醋飯、熟成技法、魚料處理到板前節奏皆講究細節，店內僅設10席，希望讓每一次出餐都維持最佳品質，也讓職人能專注於每位賓客的用餐體驗。

值得一提的是，鮨 金子的空間同樣與鮨さいとう有著深厚連結。餐廳由日本設計師入門潤三操刀，也是他在台灣的首件作品；而他同時也是東京鮨さいとう本店長期合作的空間設計師。店內長達7.2公尺、以約1,500年樹齡台灣檜木打造的板前吧檯，不僅完整保留原木紋理與天然香氣，也讓東京與台北兩間餐廳，除了料理之外，在空間設計上建立起共同語言。

這場限定客座將於8月10日至12日共舉辦七個餐期，每場僅10席，全部採邀請制，不對外公開販售。對鮨 金子而言，這是一次江戶前壽司文化交流；對台灣饕客而言，則是近距離感受東京傳奇壽司名店風采、難得的一期一會。

「鮨 金子」店景。圖／富錦樹集團提供

「鮨 金子」主廚金子司。圖／富錦樹集團提供