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比海還深 「鑽石之王」Harry Winston精選Ocean海洋系列時計 禮讚父親

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Ocean系列Zalium Variation腕表、鮮豔紅松石綠暗灰色款，透過色彩、鏤空與特殊貴金屬，展現父親活力動感一面。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Ocean系列Zalium Variation腕表、鮮豔紅松石綠暗灰色款，透過色彩、鏤空與特殊貴金屬，展現父親活力動感一面。圖／Harry Winston提供

迎接父親節，有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）將高級製表工藝與現代美學交融，推薦了海洋Ocean系列多款時計。全系列兼具耐用、精密與奢華，無論是展現高科技材質的俐落線條、機械的視覺震撼，或是古典的逆跳功能，皆結合了精緻造工與設計，化為獻給父親永恆的時光禮讚。

為熱愛生活、不被框架限制的率性男士所生，Ocean系列Zalium Variation腕表選用品牌獨家航太級鋯合金（Zalium）打造表殼，輕盈且強悍。面盤設計靈感汲取自曼哈頓大橋、也呼應了品牌與紐約的不解之緣，並透過鏤空結構與噴砂表橋致敬曼哈頓大橋的建築幾何結構，其中明快黃/淺藍色款或鮮豔紅/松石綠款皆搭配鮮明雙色配色、夜光刻度與大日曆視窗，在都會運動風貌中，為父親每個精彩時刻留念。

自2004年問世的Project Z系列，則是獻給極致追求前衛技術與機械美學的先鋒精神。表款共有多個選擇，涵蓋結合大日曆與建築美學的Z11、雙逆跳顯示展現秩序律動的Z12、首度融合詩意月相與逆跳日期的Z13，以及30秒逆跳秒針詮釋前衛實驗風範的Z14，將極輕抗腐蝕的Zalium材質賦予鏤空結構，細膩刻畫父親內心永不妥協、對世界的好奇與探索。

Ocean系列42毫米逆跳功能自動表，則為沉穩內斂、具備獨到品味的成熟紳士打造。中央同心圓布局搭配優雅的不對稱設計，輔以質感細膩的棕色鱷魚皮表帶，將複雜的逆跳功能化為從容節奏，如同父親的睿智，以穩重姿態引領生命節奏，在歲月靜好中展現無可取代的深情守護。

海瑞溫斯頓Ocean系列Zalium Variation腕表、明快黃搭配淺藍色紅色款，HW3206自動上鍊機芯、忍者暗器造型小秒針、防水100公尺，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Ocean系列Zalium Variation腕表、明快黃搭配淺藍色紅色款，HW3206自動上鍊機芯、忍者暗器造型小秒針、防水100公尺，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓海洋Ocean系列逆跳功能42毫米自動表，HW3206自動上鍊機芯、18K玫瑰金，逆跳分鐘與逆跳小時顯示、日期顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓海洋Ocean系列逆跳功能42毫米自動表，HW3206自動上鍊機芯、18K玫瑰金，逆跳分鐘與逆跳小時顯示、日期顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Project Z14腕表，開放式的面盤以多重層次、機芯的打磨修飾、幾何造型，展現建築般氣韻。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Project Z14腕表，開放式的面盤以多重層次、機芯的打磨修飾、幾何造型，展現建築般氣韻。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Project Z12腕表，使用具有矽材質扁平狀擺輪游絲的HW3306自動上鍊機芯為動力，機芯並配置18K白金自動盤，逆跳功能，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Project Z12腕表，使用具有矽材質扁平狀擺輪游絲的HW3306自動上鍊機芯為動力，機芯並配置18K白金自動盤，逆跳功能，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Project Z11腕表，使用具有矽材質扁平狀擺輪游絲的HW3206自動上鍊機芯為動力，機芯並配置18K白金自動盤，逆跳功能，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓海洋Ocean系列 Project Z11腕表，使用具有矽材質扁平狀擺輪游絲的HW3206自動上鍊機芯為動力，機芯並配置18K白金自動盤，逆跳功能，價格店洽。圖／Harry Winston提供

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