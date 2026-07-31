雙鏡頭口袋電影機DJI Osmo Pocket 4P值得買嗎？低光源升級超有感

在人人都能成為創作者的時代，即使只是日常隨拍，使用者對隨身影像設備的要求也越來越高，不只希望畫質出色，也期待兼顧多功能與方便攜帶，因此雲台相機近年成為不少Vlogger、旅遊玩家與影音創作者的新選擇。

DJI近期推出旗艦級口袋雲台相機Osmo Pocket 4P，主打「將專業放進口袋」，產品線也正式從入門級Pocket 3、進階款Pocket 4一路延伸至高階定位的Pocket 4P，完整涵蓋不同需求的創作者。這次實際體驗這款約2萬元價位的雙鏡頭口袋電影機，看看它是否真的能兼顧日常紀錄與專業拍攝。

Osmo Pocket 4P上市後在台灣、日本等市場都掀起一波搶購熱潮、到現在許多通路都還是大缺貨，究竟有什麼魅力？首先外觀最大的亮點當然是首次導入雙鏡頭設計，搭載等效20mm、f/2.0的1吋廣角鏡頭，以及等效60mm、f/1.8的1/1.28吋中焦鏡頭，支援3倍光學變焦、6倍無損變焦及最高12倍數位變焦，不論拍攝大景、人像或遠距離特寫，都能透過不同焦段快速切換完成。

在實際拍攝體驗後，最有感的升級就是這顆60mm黃金人像中焦鏡頭，展現了極高的實用性與審美風格。搭配f/1.8的大光圈，拍攝人物時能呈現出非常自然的背景虛化效果，適當地凸顯人物立體。此外，這顆3倍長焦鏡頭在拍攝美食或細小物品的特寫時也非常實用。不過，如果是經常使用自拍功能或拍攝旅行Vlog時想要自己也輕鬆入鏡的用戶，則強烈建議可以另外入手原廠的增廣鏡配件，將廣角視野擴充至108度，在手持自拍時將會擁有更寬廣、不容易死亡角度的畫面構圖。

除了鏡頭焦段的全面升級，Osmo Pocket 4P在感光元件與色彩科學上技術上的進化，也是讓它更好拍的關鍵。新機採用1吋CMOS感光元件，並導入電影機等級的LOFIC技術，提供17級動態範圍，即使面對逆光、夜景或明暗反差大等嚴苛拍攝場景，也能保留更多高光與暗部細節，同時維持自然透亮膚色與保持畫面的純淨度。

實際帶著Osmo Pocket 4P到了光線極度昏暗且投影色彩極為複雜的teamLab展覽中進行測試，可以感受到低光源畫質提升幅度相當顯著，無論是整體的畫面明亮度還是複雜色彩的還原度，即使沒有額外使用補光燈，畫面的亮度、色彩還原及噪點控制都有不錯表現，相較前一代確實有感提升。Osmo Pocket 4P也支援3,700萬像素拍照，以及直拍4K實況照片模式，用來拍攝靜態影像時，畫質也比前代有明顯升級。

這次不管是標準套裝還是Vlog套裝，都貼心地附上了專用的補光燈，可以輕鬆扣在機身雲台處，在拍攝時隨著鏡頭方向靈活轉動，並支援三級亮度與色溫調整，在夜拍人像或逆光場景下，適度補光達成柔光美顏效果，對經常拍攝人物的使用者相當實用。

在動態拍攝中，「智慧跟隨」依舊是Pocket系列最實用的功能之一，即使是攝影小白，也能輕鬆拍出有如專業攝影師的流暢運鏡影片。Osmo Pocket 4P提供全新的長焦智慧跟隨與多人跟隨功能，出遊走動拍攝、或是搭乘交通工具移動時，只要鎖定要跟隨目標之後，不管怎麼移動，焦點都能穩穩鎖定在主角身上，不僅免去了畫面抖動的困擾，也能確保人臉識別的穩定性、曝光的精準度以及膚色的連續性，人像表現也始終如一。

這次Vlog套裝中還有一個實用配件「Osmo FrameTap取景遙控器」，採用分離式設計，可遠距離即時監看畫面、遙控拍攝，按鍵與搖桿操作邏輯與機身一致，無論自拍、團體合照或架設固定機位，都能提升拍攝便利性。此外，也支援DJI Mic系列無線麥克風直連，讓收音與拍攝的影像生態系更加完整無縫。

在日常使用體驗方面，Osmo Pocket 4P也有不少升級，機身內建103GB的儲存空間，想拍就拍不用怕沒帶記憶卡，同時支援Wi-Fi 6與USB 3.1高速傳輸，有線傳輸速率最高達800MB/s，大大增加了外出拍攝時的便利性，讓龐大素材的匯出與備份變得極為高效流暢。雖然升級雙鏡頭讓機身重量增加至230公克，但實際握持仍維持Pocket系列一貫風格，好拿好收、方便攜帶。

這次Osmo Pocket 4P電池容量升級至1545mAh，但目前推出的2種套裝組合都沒有包含續航手把，對於容易有電力焦慮的用戶來說有點可惜，雖然可與Osmo Pocket 3的續航手把通用，但透過手把傳輸檔案時，會受限於原本的USB 2.0標準，無法徹底發揮升級優勢。另外，相比上一代的Pocket 3，Osmo Pocket 4P在長時間拍攝高解析度影片時的發熱現象會稍微明顯一點。

總結來說，DJI Osmo Pocket 4P確實成功地將雙鏡頭、電影級色彩與Pocket系列一貫的三軸雲台穩定性能整合進口袋大小的機身，完美勝任了從日常Vlog紀錄、夜景街拍的多元應用需求，升級10 bit D-Log 2色彩模式後甚至拿來作為專業商業攝影都沒問題。不只Osmo Pocket 3之前的用戶值得升級，對於追求更高階電影級拍攝質感、偏好60mm中焦人像、經常拍攝短影音，或希望一台設備同時兼顧便攜與畫質，Osmo Pocket 4P確實是一款可以一步到位滿足需求的實用好機。

Osmo Pocket 4P輕巧好攜帶、雙鏡頭加上雲台穩定性，特別適合旅行拍攝。記者黃筱晴／攝影

Osmo FrameTap取景遙控器採用分離式設計，可遠距離即時監看畫面、遙控拍攝。記者黃筱晴／攝影

黃昏時刻，海面波紋、船艦不同角度亮暗面線條、遠方山嵐層次，甚至是雲層後方透出的夕陽光芒，呈現的影像層次感相當豐富。記者黃筱晴／攝影

「智慧跟隨」提供全新的長焦智慧跟隨與多人跟隨功能。記者黃筱晴／攝影

DJI Osmo Pocket 4P的Vlog套裝，包含主機、補光燈、1/4吋螺紋手把與便攜收納袋，以及迷你三腳架、收納包、取景遙控器與DJI Mic Mini 2發射器等完整拍攝與收音配件。記者黃筱晴／攝影

光線極度昏暗且投影色彩極為複雜的teamLab展覽中拍攝，亮度、色彩調校都有不錯表現。記者黃筱晴／攝影

光源複雜、亮暗對比明顯的夜間場景，也能精準呈現眼前所見的色彩。記者黃筱晴／攝影