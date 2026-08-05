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《維也納美泉宮管弦樂團》 歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 重現維也納宮廷音樂風華

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《維也納美泉宮管弦樂團》 歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 重現維也納宮廷音樂風華。圖：聯合數位文創提供。
《維也納美泉宮管弦樂團》 歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 重現維也納宮廷音樂風華。圖：聯合數位文創提供。

2026歲末，不必飛往歐洲，也能沉浸於維也納最迷人的文化風景 。來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團）將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來原汁原味的維也納宮廷音樂會。從世界文化遺產美泉宮橘園延續至今的音樂傳統，結合莫札特、海頓與史特勞斯家族的經典作品，帶領觀眾走進哈布斯堡王朝的優雅歲月，感受專屬於「音樂之都」維也納的浪漫氛圍。 8月3日中午12:00起，udn售票網正式啟售，限時推出早鳥優惠最低85折起。

維也納不只是古典音樂的發源地，更是一座將藝術、美學與生活融為日常的城市；而美泉宮則是奧地利皇室文化的重要象徵。成立於1997年的維也納美泉宮管弦樂團，長年於美泉宮歷史悠久的橘園（Schönbrunn Palace Orangery）演出，延續維也納宮廷音樂會的傳統，也持續巡演日本、德國、瑞典、捷克、丹麥、克羅埃西亞等地，將最具代表性的維也納音樂文化帶往世界各地。細膩的演奏風格、富有歌唱性的旋律與典雅的舞曲節奏，不僅展現維也納音樂的精髓，更傳遞歐洲文化中從容優雅的生活美學。

本次來台演出精選最能代表維也納風華的經典作品。上半場由莫札特歌劇《費加洛婚禮》序曲揭開序幕，並帶來海頓D大調第101號交響曲《時鐘》。其中，《費加洛婚禮》序曲展現莫札特歌劇的鮮明風格；《時鐘》交響曲則因第二樂章如鐘擺般規律的節奏而得名，為海頓最受歡迎的交響曲之一。

下半場則以「圓舞曲之王」小約翰・史特勞斯的多首經典作品揭開序幕，包括洋溢春日氣息的《春之聲》圓舞曲、《別客氣！》法式波卡、《惡魔》快速波卡，以及享譽全球、最能代表維也納音樂風華的《藍色多瑙河》圓舞曲。從優雅流暢的圓舞曲到充滿活力的波卡舞曲，彷彿漫步在多瑙河畔，或置身金碧輝煌的宮廷舞會，感受十九世紀歐洲最迷人的文化風景。

從莫札特、海頓奠定的古典樂傳統，到史特勞斯家族充滿律動與歡愉的圓舞曲，本場音樂會精選維也納最具代表性的經典作品，帶領觀眾穿越時空，走進音樂之都的文化底蘊，感受哈布斯堡王朝的宮廷風華與歐洲藝術美學。8月3日中午12:00至8月20日，udn售票網限時推出早鳥優惠，最低85折起，邀請觀眾在歲末共享一場充滿維也納風情的古典音樂饗宴。

演出曲目

【維也納古典樂派】

海頓｜第101號交響曲《鐘》

莫札特｜《費加洛婚禮》序曲

【維也納圓舞曲之夜】

小史特勞斯｜《春之聲》圓舞曲

《藍色多瑙河》圓舞曲

《雷鳴與閃電》波卡舞曲

克萊斯勒｜《愛之悲》、《愛之喜》

【演出資訊】

演出名稱：維也納美泉宮管弦樂團

時間：2026年12月6日 (日) 15:00

演出地點：國家音樂廳

售票網站： udn售票網

官方網站

粉絲專頁

客服專線：02-2649-1688（每日9:00~18:00）

大宗購票：02-2649-1689#1（週一至週五9:00~17:00）

主辦單位：聯合數位文創

指定航空：長榮航空

維也納 音樂 音樂會

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