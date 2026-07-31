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阿里山林鐵與台灣啤酒推聯名酒 「二萬天晴」融合藍莓、薰衣草香氣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵與台灣啤酒推出聯名酒品「二萬天晴」，融合在地特產藍莓、薰衣草，8月1日起限量發售。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵與台灣啤酒推出聯名酒品「二萬天晴」，融合在地特產藍莓、薰衣草，8月1日起限量發售。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路與台灣啤酒跨界合作第5年，今年發表全新聯名酒「二萬天晴」，以阿里山藍莓及薰衣草為特色，推出3.5%酒精濃度調酒，首度採鋁罐包裝，限量生產5千箱共12萬罐，8月1日起限量發售，可以於阿里山林鐵沿線車站及嘉義多處通路購買。

林鐵及文資處表示，「二萬天晴」以琴酒為基底，選用阿里山山麓「星空藍莓」及曙光玫瑰莊園栽種的「薰衣草純露」入酒，融合藍莓果香與薰衣草花香，呈現清新輕盈口感，有別於傳統啤酒風味，希望讓消費者透過「二萬天晴」品味阿里山山林特色。

林鐵及文資處介紹，「二萬天晴」是系列聯名酒款首次採用鋁罐包裝，可提升運輸安全及資源循環利用，也增加包裝設計彈性。罐身以阿里山二萬平雲海為主視覺，結合鄒族聖山塔山、百年蒸汽火車及檜木車廂等元素，呈現阿里山自然景觀與林鐵文化意象。

林鐵及文資處長王昭堡表示，林鐵與台灣啤酒合作推出聯名商品已邁入第5年，透過酒品串聯阿里山林業鐵路、農特產品及觀光旅遊，限量發售12萬罐，8月1日起可於林鐵沿線車站購買，活動期間購買1手（6罐）可加價199元換購二萬平紀念杯，或以299元單購紀念杯。

除林鐵沿線車站外，林聰明砂鍋魚頭、林韻茶園、奮起湖大飯店、奮起福米餅、戀念1534小食堂、優遊吧斯、貳陸陸杉SPACE、番路鄉農會、曙光玫瑰莊園、阿里山英迪格酒店、嘉義文化創意產業園區及星空藍莓農場等嘉義地區通路也同步販售。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

阿里山林鐵與台灣啤酒推出聯名酒品「二萬天晴」，融合在地特產藍莓、薰衣草，8月1日起限量發售。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵與台灣啤酒推出聯名酒品「二萬天晴」，融合在地特產藍莓、薰衣草，8月1日起限量發售。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵與台灣啤酒推出聯名酒品「二萬天晴」，融合在地特產藍莓、薰衣草，8月1日起限量發售。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵與台灣啤酒推出聯名酒品「二萬天晴」，融合在地特產藍莓、薰衣草，8月1日起限量發售。圖／林鐵及文資處提供

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