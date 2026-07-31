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momo父親節相關商品買氣提前升溫 銀行信用卡備戰檔期

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

父親節即將到來，不少民眾已著手規劃聚餐、挑選禮品或添購高品質健康用品。台北富邦銀行表示，從今年6月至7月momo購物網刷卡數據觀察，父親節相關商品買氣已提前升溫，其中以3C家電成長最為顯著；男性用品則以刮鬍刀表現最亮眼，反映國人愈加重視生活品質與健康管理。看準父親節送禮及聚餐商機，北富銀整合旗下信用卡優惠，推出涵蓋百貨購物、電商消費及餐飲饗宴等多元回饋方案，協助卡友輕鬆傳遞感恩心意。

百貨通路品牌選擇豐富，且能親身體驗商品，是選購父親節禮品的重要管道之一。即日起至8月13日止，持富邦信用卡於新光三越消費，最高可享6%SKMPoints回饋；透過SKMPay綁定富邦信用卡並達指定消費門檻，再享1%加碼回饋。活動期間單店累積消費及單筆分期金額達指定門檻，最高可獲32,000點SKMPoints。趁著父親節檔期，民眾可選購智慧手錶、按摩沙發等兼具實用與質感的熱門商品，向父親表達感謝之餘，也能同步享受豐富回饋。

除了百貨通路，越來越多民眾習慣網路購物，8月期間持momo卡於momo購物網單筆分期消費滿25,000元，可享1,800元刷卡金回饋；8月8日父親節當天單日消費滿50,000元，再享3,000元刷卡金，合計最高可獲4,800元刷卡金回饋。此外，新戶申辦momo卡，核卡後符合指定條件還可獲得最高1,000mo幣及免運券優惠，用更實惠的價格買到心愛商品。

此外，即日起至9月底，持富邦信用卡於蝦皮購物、PChome24h購物、淘寶及酷澎等指定電商平台單筆消費滿額，可享最高1,500元刷卡金回饋。其中蝦皮購物及PChome24h購物單筆消費滿20,000元且分6期（含）以上，可享1,500元刷卡金回饋，從送禮到生活用品都能一次購足。

與家人共享美食時光，也是國人相當喜愛的慶祝方式。即日起至9月30日，持富邦J卡於前月新增國內一般消費滿新台幣5,000元以上，當月至全臺餐飲、加油站或指定外送通路、國內外售票平台等精選通路消費滿額並完成登錄，最高可享6%回饋；Costco聯名卡則提供UberEats好市多專區2%回饋無上限，以及指定頂級飯店餐飲優惠，為與家人相聚的美好時光增添更多驚喜。

北富銀表示，父親節不只是表達感謝的重要時刻，更是家人凝聚情感的機會。隨著消費者需求朝多元生活場景延伸，北富銀將持續規劃更豐富實用的回饋機制，提升用卡體驗，陪伴卡友享受生活中的每個重要時刻。

父親節 momo 信用卡

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