中秋禮盒吹「真食系」風潮！鳳梨酥、蛋黃酥、厚餡蛋捲融入在地風味

今年中秋送禮不再比拚華麗感，而是回歸「食材本質」。從台灣鳳梨酥代表品牌微熱山丘、擁有70多年製蛋工藝的協興蛋業，到鮮蛋專家大武山牧場，都紛以土地食材、職人手藝與跨界創意，打造今年中秋最受矚目的限定禮盒。

微熱山丘推中秋頂級禮盒 鳳梨、蘋果、山蕉一次收藏

微熱山丘延續「真食美味」理念，今年中秋以台灣土地風味為核心，推出多款限定禮盒。其中「中秋頂級禮盒」集結品牌三大人氣風味，包括以台灣土產鳳梨製作的經典鳳梨酥、選用日本青森紅玉蘋果打造的蘋果酥，以及以台灣中部山坡慢養山蕉搭配可可脂製成的「山丘芭娜娜」，另搭配烏龍茶包與中深焙咖啡，滿足節慶送禮與賞月分享需求。

今年「山丘芭娜娜」更推出中秋限定切割造型，打開禮盒即可看見月兔造型點心，增添親子互動與拍照話題。

中秋限定禮盒即日起開放早鳥預購，8月23日前訂購，指定8月24日至9月19日到貨，單筆滿3,000元享免運，指定款享早鳥9折優惠。

微熱山丘多款中秋限定禮盒，即日起享早鳥預購優惠。圖／微熱山丘提供

微熱山丘多款中秋限定禮盒，即日起享早鳥預購優惠。圖／微熱山丘提供

台北最老蛋行出手！協興蛋業讓鹹蛋黃從配角變主角

創立於1949年的協興蛋業，今年再度以「蛋黃」搶攻話題。這家擁有70多年歷史、長期供應米其林餐廳與五星飯店的蛋品品牌，去年中秋蛋黃酥曾因預購爆滿提前完售，今年推出全新「鹹蛋黃包餡蛋捲」，讓招牌鹹蛋黃跳脫傳統蛋黃酥框架。

品牌堅持古法製作鹹蛋黃，以紅土混合鹽巴包覆鴨蛋，經25至30天自然熟成，讓油脂與鹹香慢慢形成。烘烤後呈現綿密鬆化、不死鹹的口感，也成為許多饕客認為蛋黃酥最關鍵的靈魂。

今年新品「鹹蛋黃包餡蛋捲」，選用協興新推出的生食級「蝦紅素放牧土雞蛋」製作蛋捲外皮，包入招牌鹹蛋黃內餡，減少過多奶香堆疊，突出蛋黃本身醇厚油潤的風味。

同步推出招牌蛋黃酥，採用紅土鹹蛋黃搭配台灣契作紅豆豆沙，酥皮則使用台灣在地乳源製成的19號發酵奶油，打造一期一會的中秋滋味。禮盒內有蛋黃酥6顆＋厚蛋鹹蛋黃蛋捲6根，8月1日至8月31日早鳥價960元，數量有限。

協興蛋業中秋月餅即起開放預購。圖／協興蛋業提供

大武山牧場攜手法朋 海鹽巧克力厚餡蛋捲登場

鮮蛋專家「大武山牧場」以「好蛋時光」為主題，推出「光漾之域 灌餡蛋捲禮盒」、「卷卷酥月 雙饗蛋捲禮盒」與「暮映金星 茶葉蛋禮盒」。即日起於官網正式開賣，同步於各大平台上市。9月30日前，加碼推出中秋優惠，禮盒最低88折起。

此次攜手「法朋烘焙甜點坊」共同監製，推出海鹽巧克力與清香檸檬兩款灌餡蛋捲。海鹽巧克力選用嘉義布袋州南鹽場霜鹽，以細緻鹹香襯托濃郁可可香氣，入口溫潤、不甜膩；清香檸檬則加入屏東鮮摘檸檬粗磨果乾，保留自然酸香與果香層次。

有趣的「暮映金星 茶葉蛋禮盒」，收錄經典武香與椒麻武香兩款人氣風味，有別於傳統中秋糕餅較為甜膩厚重的印象，改以茶葉蛋重新詮釋中秋送禮，提供兼具高蛋白、低負擔的健康新選擇。

大武山牧場厚餡蛋捲再添新作！ 法朋甜點監製海鹽巧克力濃郁登場。圖／大武山牧場提供