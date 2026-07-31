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父親節速食優惠懶人包！李多慧聯名御守、299元爽嗑炸雞別錯過

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肯德基父親節爸氣加倍！買5塊咔啦脆雞加碼送6顆蛋撻，只要299元。圖/肯德基提供
肯德基父親節爸氣加倍！買5塊咔啦脆雞加碼送6顆蛋撻，只要299元。圖/肯德基提供

父親節與七夕情人節接連到來，各大速食品牌紛紛祭出優惠搶攻8月聚餐商機。

達美樂延續近期熱銷的「日韓半半披薩」，將日式章魚燒與韓式炸雞兩種人氣口味一次滿足，並攜手李多慧推出聯名限量「戀愛御守」。

即日起，外帶購買「戀愛加持套餐」（優惠代碼097233），包含經典或招牌大披薩、小披薩、蝴蝶酥及1.25公升可樂，優惠價599元，即可獲得李多慧聯名戀愛御守一個，數量有限、送完為止。

達美樂即日起至8月23日推出「心動應援套餐」，829元即可享日韓半半大披薩、經典大披薩、鱈魚星星、香烤雞條及1.25公升可樂，主打全家共享。

肯德基則以高CP值優惠迎戰父親節。即日起至8月10日推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」活動，只要299元，即可享有「經典爽嗑桶」5塊咔啦脆雞，再加贈6顆原味蛋撻，較原價649元幾乎打了對折。透過PK APP預訂快取服務提前訂餐，外送消費滿800元輸入指定優惠碼，還可再獲贈一盒原味蛋撻。

德克士今年父親節則主打「霸氣炸雞桶餐」，免費加入會員即可領券享優惠。套餐包含8塊原味或辣味脆皮炸雞、洋蔥圈、QQ球、青檸泰泰醬及兩杯飲料，優惠價639元，較原價現省211元。

同步推出的「泰Chill派對餐」則集結期間限定「青檸泰泰炸雞」、鮮蝦海鮮卷、雞塊、QQ球與飲品，4人份套餐優惠價669元；若是一人享用，也有包含招牌手槍腿、酥炸杏鮑菇及飲料的「霸氣獨享餐」，會員價189元。以上優惠自即日起至8月9日。

德克士「霸氣炸雞桶餐」8塊炸雞一次滿足，會員優惠現省211元。圖/德克士提供
德克士「霸氣炸雞桶餐」8塊炸雞一次滿足，會員優惠現省211元。圖/德克士提供

達美樂攜手李多慧為全台父親送上祝福，期間限定「心動應援套餐」829元，可享熱銷新品日韓半半大披薩、經典系列大披薩及副食飲品。圖/達美樂提供
達美樂攜手李多慧為全台父親送上祝福，期間限定「心動應援套餐」829元，可享熱銷新品日韓半半大披薩、經典系列大披薩及副食飲品。圖/達美樂提供

速食 炸雞 父親節

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