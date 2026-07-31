台鐵攜手台灣文博會 聯名限定開賣「第零月台」餐盒

為迎接即將登場的2026台灣文博會，台鐵公司特別與文化部跨界攜手，於8月1日起重磅推出期間限定文博會聯名「第零月台」餐盒。本次合作緊扣文博會Bit Zero「第零位元」年度主題，將AI時代的文化創造力轉化為實體美食，帶領民眾在數位世代的聲浪中，透過輕食風味，展開一場回歸初心的鐵道美味旅程。

「第零月台」餐盒菜色研製上，主打蔥油雞胸、白灼鮮蝦與水煮蛋的海陸雙組合，主食選用散發獨特香氣且口感層次豐富的紫米飯；為了呈現大地的真實鮮甜，餐盒內鋪滿繽紛的當季時蔬，堅持簡單真誠的料理方式，減少繁瑣調味，每一口都能嚐到食材的原汁原味。

台鐵公司說，這份餐盒不僅是旅途中的滋養，更帶領人們找回最初心的感動，在移動中探索文化的「起念」原點，從「第零月台」正式啟航穿越山海，品味台灣最真實的文化滋味。

在包裝設計上，餐盒巧妙融合了文博會「型隨咒語」的視覺概念，將當代AI指令類比為魔法咒語，展現跨越虛擬與真實的創意鑰匙。台鐵便當承載無數旅人記憶的文化載體，滿載著這片土地風味與鐵道記憶的餐盒，研製過程同樣源自於對美味初衷的堅持，旅客從月台出發，在乘車、享用美食的同時，也能細細品味臺灣最真實的文化滋味。

「第零月台」餐盒由台北餐旅分處（七堵）精心製作，每份售價135元，販售期間自8月1日明天起至8月31日，分別於台北夢工場、松山夢工場、南港夢工場、基隆販賣台、羅東販賣台、七堵販賣台、汐止販賣台、樹林販賣台，每日午餐時段限定販售。

聯名餐盒販售資訊：

「第零月台」餐盒 X Bit Zero「第零位元」

販售地點：台北夢工場、松山夢工場、南港夢工場、基隆販賣台、羅東販賣台、七堵販賣台、汐止販賣台、樹林販賣台

「第零月台」餐盒。圖／台鐵公司提供