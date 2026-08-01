天氣熱就想來一杯！ 網友熱議八大「消暑飲品」名單出爐



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「消暑飲品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大消暑飲品有哪些。

炎炎夏日高溫難耐，不少民眾會選擇來一杯冰涼飲品解渴降溫。無論是喝了能提神的咖啡，還是種類多元的茶類飲料，每項飲品各有不同特色。本篇整理出網友熱議的八大「消暑飲品」，一起看看大家最常分享、討論的夏日解渴首選有哪些！

「咖啡」多元搭配創造新風味 「冰沙」清涼解暑成熱門選擇

網友熱議八大消暑飲品 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「消暑飲品」的相關話題討論，可以發現「咖啡」位居聲量榜首，其中冰美式、冰拿鐵、風味咖啡為最常被網友提及的品項，不少人分享「今天真的會中暑很適合來一杯冰拿鐵」、「今天天氣這麼好，就該來杯西西里，超級透心涼呀」。

此外，也有部分民眾推薦將「美式咖啡與冰烏梅汁1:1混合，沁涼好喝又消暑解渴」，可見咖啡能透過各式各樣的搭配，延伸出酸甜清爽、層次更豐富的喝法，因此成為許多人夏季消暑時優先選擇的飲品。

聲量排名第二的「冰沙」憑藉清涼消暑的飲用體驗受到網友喜愛，更能結合水果、茶飲、牛奶等不同基底，變化出滋味濃郁或酸甜清爽的綿密口感。不論是水果冰沙、茶味冰沙，或帶有奶香、甜點感的創意冰沙，都吸引許多民眾分享嘗鮮心得，更有網友直呼「夏天就要來一杯冰沙」。

至於「奶茶」則因豐富的口味選擇與各品牌推出的季節限定品項，在社群上引發討論，例如有網友提到薄荷奶茶「薄荷涼感滿明顯的，直接衝到喉嚨，大熱天喝滿消暑」，也有人表示西瓜奶茶「西瓜果香結合厚實乳香，順口不甜膩」，並大讚是「2026最消暑奶茶」。

此外，「烏龍系茶飲」同樣受到不少網友討論，像是烏龍茶、金萱、四季春等都是常見的茶飲品項，獨特的茶香與口感清爽的特色，使其成為大眾在夏季消暑的熱門選擇。

而「紅茶」除了能加入檸檬、水果等元素延伸出不同喝法外，經典的古早味紅茶也是許多民眾心中的消暑首選；至於「綠茶系茶飲」則包含綠茶與抹茶等品項，而抹茶相關飲品也因為濃郁茶韻與微苦回甘的口感，受到不少喜歡日系風味的民眾青睞。

另一方面，「碳酸飲料」亦是不少網友夏天想喝清涼飲品時的優先選擇，其中流傳多年的「沙士加鹽」喝法，則因為被不少人視為退火、舒緩喉嚨不適的偏方而引起熱議。

有網友回憶道「以前火氣大還是中暑，家裡的長輩會倒一杯加鹽的黑松沙士喝，也很神奇喝完感覺就好很多了」。最後，「牛奶」除了單獨飲用外，也常見民眾將其與芒果、香蕉、木瓜等水果搭配，製成不同風味的水果牛奶飲品，成為夏日消暑的另一種選擇。

夏季消暑飲品的種類相當多元，從清爽的咖啡、口感綿密的冰沙，到各式茶飲、汽水與牛奶飲品，都有各自的支持者。炎炎夏日想來點冰涼飲品時，不妨參考網友推薦的清單，找到適合自己的夏日消暑好選擇。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「消暑飲品」相關討論則數。

觀測期間：2026/03/24~2026/6/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw