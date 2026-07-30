MCM動物狂想曲香氛系列新成員！ 「COZY CAT呼嚕喵喵淡香精」優雅登場

MCM COLLECTION動物狂想曲香氛系列繼2025年首次推出6位個性鮮明的動物角色後，可愛魅力擄獲全球香迷的芳心，在2026年迎來第7位新成員—「COZY CAT呼嚕喵喵淡香精」，中文品名靈感源自貓咪自在滿足時發出的「呼嚕」聲，不僅呼應貓咪慵懶迷人的特質，也象徵依循內心、享受當下的自由生活態度。

MCM COLLECTION動物狂想曲香氛系列，將品牌經典皮革動物化身為香氛角色，每位角色皆擁有專屬個性與香氣，象徵不同的生活態度與內在能量。今年全新推出的「COZY CAT呼嚕喵喵淡香精」，讓充滿玩心與創意的MCM香氛宇宙更加完整。

瓶身延續MCM COLLECTION動物狂想曲香氛系列最具辨識度的設計，以雕塑感玻璃瓶搭配貓咪造型瓶蓋，金色細節點綴品牌經典Visetos圖騰，不僅是一瓶香水，更是一件值得收藏的時尚藝術品。除了100ml淡香精之外，另推出方便隨身攜帶的呼嚕喵喵迷你香氛組。

香氣由dsm-firmenich首席調香師Clément Gavarry精心打造，以充滿層次的木質花香調描繪貓咪神祕且難以捉摸的氣質。由黑玫瑰揭開序幕，交織野莓與水蜜桃的細膩果香，隨後柔軟麂皮與溫潤安息香緩緩展現，最後沉浸於雪松、檀香、零陵香豆與香草交融而成的溫暖木質餘韻，彷彿夜色中自在漫步，留下令人無法忘懷的迷人氣息。

MCM COZY CAT呼嚕喵喵淡香精，以雕塑感玻璃瓶搭配貓咪造型瓶蓋。圖／法意鋒恩提供