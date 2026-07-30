首度參加即獲《臺灣米其林指南》入選 惠中蔬食餐廳慈悲料理飄香國際

開幕營運僅一年多，佛光山惠中寺「惠中蔬食」餐廳首度參與評選，即獲選《臺灣米其林指南2026》入選餐廳，成為今年台中備受矚目的蔬食餐廳之一。這項國際美食指南的肯定，不僅代表料理品質獲得專業評審認可，也使得以人間佛教理念打造的蔬食文化，站上國際舞台。

《臺灣米其林指南2026》台中共有6家餐廳榮獲星級肯定，包括1家三星及5家一星餐廳，34家米其林入選餐廳，加上之前23家必比登推介餐廳，全市共有63家餐廳登榜，另有2家餐廳獲頒米其林綠星。

2024年10月，隨新惠中寺落成啟用而成立的惠中蔬食，秉持「以蔬食弘揚慈悲、以料理傳遞幸福」的初心，希望每一道料理不只是滿足味蕾，更讓人在用餐之中感受健康、環保與心靈安定。

惠中蔬食開幕以來，吸引眾多國內外文化、餐飲界人士慕名前來。被《紐約時報》譽為「哲學家廚師」、榮獲2022亞洲五十大餐廳標誌人物獎的韓國白羊寺天真庵正寬法師，品嚐後對料理的細膩創意與禪意美學深感驚豔。

作家謝哲青、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、國際米其林名廚江振誠，天籟之音美聲天后齊豫、旅法知名畫家吳炫三，以及飲食旅遊作家韓良憶等人，也都給予高度評價，認為惠中蔬食成功將在地食材、蔬食美學與文化精神融為一體，展現台灣蔬食料理的新高度。

佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師說，此次獲得《臺灣米其林指南》入選，是對團隊最大的鼓勵。肯定的不只是料理，更是每一位團隊成員日復一日的用心，以及所有信眾與蔬食愛好者一路以來的支持。未來將持續以真誠服務、安心食材與創新料理，讓更多人體會蔬食的美好。

他指出，惠中蔬食的誕生，源自佛光山開山祖師星雲大師「滴水之恩，湧泉以報」的精神。大師年少出家時曾因重病數日未能進食，恩師志開上人送來半碗鹹菜，使他終生銘記這份恩情，也立下利益眾生的宏願。

承續這份初心，惠中蔬食以「惜福、感恩、利他」為理念，希望成為城市中一方清淨天地，讓大眾在一餐之中安住身心，也品味慈悲。

行政總主廚黃政博秉持「料理也是修行」的信念，堅持採用天然、少加工材料的烹調方式，廣泛運用台灣在地食材，以創意重新詮釋熟悉滋味，打破「蔬食如吃草」的刻板印象，讓平凡食材展現精緻料理的新生命。

其中，招牌料理「新叉燒金磚」以鳳梨酥為靈感，金黃酥香的外皮包覆特製素叉燒內餡，顛覆傳統素食想像；另一道人氣料理「百香果蝦球」，則重新演繹經典鳳梨蝦球，以天然植物食材呈現鮮嫩彈牙口感，搭配百香果醬汁及多種堅果穀物，酸甜清爽、層次豐富，成為許多饕客指定必點的代表作。

從一碗鹹菜啟發的大願，到一席獲《臺灣米其林指南》肯定的蔬食料理，惠中蔬食所傳遞的，不只是美味，更是一份對生命的尊重、對土地的珍惜，以及人間佛教慈悲利他的生活實踐。覺居法師說：「未來也將持續以料理廣結善緣，邀請更多人走進惠中寺，在一餐之中品味幸福，也感受一份安定自在的人間滋味。」

行政總主廚黃政博推薦的人氣料理「百香果蝦球」，成為許多饕客指定必點的代表作。業者／提供

覺居法師表示，惠中蔬食讓大眾在一餐之中安住身心，也品味慈悲。業者／提供

惠中蔬食料理「大漠孜然香酥猴菇」以猴頭菇豐厚細緻的纖維，演繹大漠豪邁的香料風情。業者／提供