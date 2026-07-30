萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華信義區盛大開展 5公尺巨型鋼彈立像震撼登場

台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式於台北登場，即日起至8月9日，於統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA兩大場館盛大開展。這不僅是台灣萬代南夢宮史上規模最大、IP陣容最完整的展覽，現場更首度展出高達5公尺的ν鋼彈立像，以震撼的視覺效果迎接廣大粉絲，且全面免費入場。

此次活動橫跨5個樓層並精心打造10大主題展區，集結超過20個跨世代人氣IP，包含《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《獵人HUNTER×HUNTER》以及《哥吉拉》等經典作品，現場規劃了機動戰士鋼彈主題館、超人力霸王英雄區、航海王冒險專區與Tamagotchi裝飾迴廊等多樣化展區，結合展示、體驗、拍照打卡等豐富內容，人人都能找到屬於自己的共鳴與感動。

除了靜態展示，互動體驗也是本次嘉年華的一大亮點。位於DREAM PLAZA的5樓體驗試玩區提供全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子試玩，以及鋼彈組裝模型體驗，參與者還能將完成品帶回家。每逢週末，主辦單位更加碼舉辦角色見面會，《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》與《Tamagotchi》等人氣角色將輪番上陣帶來舞台演出，讓大小朋友皆有機會與心儀角色近距離合影。

對於喜愛收藏的玩家而言，現場快閃店絕對是不容錯過的尋寶聖地。萬代集結旗下組裝模型、S.H.Figuarts、BANPRESTO與一番賞等多元系列，推出30款以上活動限定商品。多款首度在台販售的珍品同步亮相，例如MGEX 1/100攻擊自由鋼彈暮光鍍膜、航海王Grandista蒙其・D・魯夫GEAR5Ⅱ金屬色版本，以及S.H.Figuarts偽超人力霸王等。PREMIUM BANDAI官方網路商店也配合展期推出免運券與限定贈品優惠，讓粉絲滿載而歸。

為了延伸活動體驗，台灣萬代南夢宮特別攜手「台北捷運GO」App推出限時集章任務。民眾只要前往活動會場、TAMASHII SPOT TAIPEI、THE GUNDAM BASE TAIWAN、麵包超人館臺北與臺北101/世貿站等5個指定地點完成集章，即可兌換限定的「萬代JOURNEY隨行小圓包」。此外，會場內也設有台灣專屬的視覺集章企劃，集滿5大展區印章便能拼湊出限定版鋼彈紀念明信片，粉絲們快把握時間入場感受熱血氣氛。

機動戰士鋼彈主題館內展示眾多夢幻商品。記者黃筱晴／攝影

Tamagotchi世界巡迴專區，記者黃筱晴／攝影

DREAM PLAZA：Journey拍照打卡區。記者黃筱晴／攝影

位於統一時代百貨3樓的全明星特展區。圖／台灣萬代南夢宮提供

超人力霸王英雄區。記者黃筱晴／攝影

哥吉拉經典傳承區。記者黃筱晴／攝影

寶可夢專區。記者黃筱晴／攝影

DREAM PLAZA：航海王冒險專區。記者黃筱晴／攝影

台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」在統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA橫跨5個樓層、精心打造10大主題展區。圖／台灣萬代南夢宮提供

現場推出限定視覺集章企劃，於5大展區蒐集不同套色印章，即可逐步拼湊出完整圖樣，獲得台灣限定鋼彈紀念明信片。記者黃筱晴／攝影

位於統一時代百貨的快閃店販售豐富多元的商品。記者黃筱晴／攝影

Keroro機器人組裝模型。記者黃筱晴／攝影

體驗試玩區提供全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影

統一時代百貨2樓的快閃店販售豐富多元的商品。圖／台灣萬代南夢宮提供