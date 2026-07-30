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萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華信義區盛大開展 5公尺巨型鋼彈立像震撼登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣萬代南夢宮首度在台展出高達5公尺的ν鋼彈立像。記者黃筱晴／攝影
台灣萬代南夢宮首度在台展出高達5公尺的ν鋼彈立像。記者黃筱晴／攝影

台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式於台北登場，即日起至8月9日，於統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA兩大場館盛大開展。這不僅是台灣萬代南夢宮史上規模最大、IP陣容最完整的展覽，現場更首度展出高達5公尺的ν鋼彈立像，以震撼的視覺效果迎接廣大粉絲，且全面免費入場。

此次活動橫跨5個樓層並精心打造10大主題展區，集結超過20個跨世代人氣IP，包含《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《獵人HUNTER×HUNTER》以及《哥吉拉》等經典作品，現場規劃了機動戰士鋼彈主題館、超人力霸王英雄區、航海王冒險專區與Tamagotchi裝飾迴廊等多樣化展區，結合展示、體驗、拍照打卡等豐富內容，人人都能找到屬於自己的共鳴與感動。

除了靜態展示，互動體驗也是本次嘉年華的一大亮點。位於DREAM PLAZA的5樓體驗試玩區提供全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子試玩，以及鋼彈組裝模型體驗，參與者還能將完成品帶回家。每逢週末，主辦單位更加碼舉辦角色見面會，《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》與《Tamagotchi》等人氣角色將輪番上陣帶來舞台演出，讓大小朋友皆有機會與心儀角色近距離合影。

對於喜愛收藏的玩家而言，現場快閃店絕對是不容錯過的尋寶聖地。萬代集結旗下組裝模型、S.H.Figuarts、BANPRESTO與一番賞等多元系列，推出30款以上活動限定商品。多款首度在台販售的珍品同步亮相，例如MGEX 1/100攻擊自由鋼彈暮光鍍膜、航海王Grandista蒙其・D・魯夫GEAR5Ⅱ金屬色版本，以及S.H.Figuarts偽超人力霸王等。PREMIUM BANDAI官方網路商店也配合展期推出免運券與限定贈品優惠，讓粉絲滿載而歸。

為了延伸活動體驗，台灣萬代南夢宮特別攜手「台北捷運GO」App推出限時集章任務。民眾只要前往活動會場、TAMASHII SPOT TAIPEI、THE GUNDAM BASE TAIWAN、麵包超人館臺北與臺北101/世貿站等5個指定地點完成集章，即可兌換限定的「萬代JOURNEY隨行小圓包」。此外，會場內也設有台灣專屬的視覺集章企劃，集滿5大展區印章便能拼湊出限定版鋼彈紀念明信片，粉絲們快把握時間入場感受熱血氣氛。

機動戰士鋼彈主題館內展示眾多夢幻商品。記者黃筱晴／攝影
機動戰士鋼彈主題館內展示眾多夢幻商品。記者黃筱晴／攝影

Tamagotchi世界巡迴專區，記者黃筱晴／攝影
Tamagotchi世界巡迴專區，記者黃筱晴／攝影

DREAM PLAZA：Journey拍照打卡區。記者黃筱晴／攝影
DREAM PLAZA：Journey拍照打卡區。記者黃筱晴／攝影

位於統一時代百貨3樓的全明星特展區。圖／台灣萬代南夢宮提供
位於統一時代百貨3樓的全明星特展區。圖／台灣萬代南夢宮提供

超人力霸王英雄區。記者黃筱晴／攝影
超人力霸王英雄區。記者黃筱晴／攝影

哥吉拉經典傳承區。記者黃筱晴／攝影
哥吉拉經典傳承區。記者黃筱晴／攝影

寶可夢專區。記者黃筱晴／攝影
寶可夢專區。記者黃筱晴／攝影

DREAM PLAZA：航海王冒險專區。記者黃筱晴／攝影
DREAM PLAZA：航海王冒險專區。記者黃筱晴／攝影

台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」在統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA橫跨5個樓層、精心打造10大主題展區。圖／台灣萬代南夢宮提供
台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」在統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA橫跨5個樓層、精心打造10大主題展區。圖／台灣萬代南夢宮提供

現場推出限定視覺集章企劃，於5大展區蒐集不同套色印章，即可逐步拼湊出完整圖樣，獲得台灣限定鋼彈紀念明信片。記者黃筱晴／攝影
現場推出限定視覺集章企劃，於5大展區蒐集不同套色印章，即可逐步拼湊出完整圖樣，獲得台灣限定鋼彈紀念明信片。記者黃筱晴／攝影

位於統一時代百貨的快閃店販售豐富多元的商品。記者黃筱晴／攝影
位於統一時代百貨的快閃店販售豐富多元的商品。記者黃筱晴／攝影

Keroro機器人組裝模型。記者黃筱晴／攝影
Keroro機器人組裝模型。記者黃筱晴／攝影

體驗試玩區提供全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影
體驗試玩區提供全新桌上遊戲「PLAKORO」寶可夢戰鬥骰子遊戲試玩。記者黃筱晴／攝影

統一時代百貨2樓的快閃店販售豐富多元的商品。圖／台灣萬代南夢宮提供
統一時代百貨2樓的快閃店販售豐富多元的商品。圖／台灣萬代南夢宮提供

機動戰士鋼彈主題館。記者黃筱晴／攝影
機動戰士鋼彈主題館。記者黃筱晴／攝影

台北 七龍珠 鬼滅之刃

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