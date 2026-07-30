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逛店拿金色花苗！IKEA攜手《Pikmin Bloom》 全台8家店期間限定登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA攜手《Pikmin Bloom》，8月1日至8月31日在全台8家店推出期間限定活動。圖／IKEA提供
IKEA攜手《Pikmin Bloom》，8月1日至8月31日在全台8家店推出期間限定活動。圖／IKEA提供

又多了一個種花、拿金色花苗的新去處！IKEA攜手《Pikmin Bloom》於8月1日至8月31日在全台8間IKEA推出期間限定活動，從各店探索、店內尋找皮克敏到遊戲試玩展間，帶來三大限定體驗。活動期間IKEA各店將在《Pikmin Bloom》出現特殊地點，玩家走進店內開啟APP，就能獲得「工具」飾品金色花苗及專屬明信片；宜家卡卡友還能依照提示在店內尋找皮克敏的蹤影，完成指定任務即可兌換限量「皮克敏感謝小卡」。

8月1日至8月31日活動期間只要造訪IKEA全台8間店，開啟《Pikmin Bloom》APP，向下滑動特殊地點，即可獲得「工具」飾品金色花苗及分店專屬明信片。金色花苗將隨機長成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石工具飾品皮克敏，每位使用者每7天可在每個特殊地點重新獲得一株金色花苗與一張明信片。同時，活動期間到任一間IKEA，還可獲得一項「地點挑戰」任務，完成2,000步後即可再獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。

8月活動期間，宜家卡卡友可先從IKEA各分店入口處的活動立牌取得提示，再依循線索在店內尋找皮克敏的蹤影，每家店會有6隻皮克敏藏身在不同角落，只要找到其中3隻並拍下完整身影，即可至客服櫃台兌換限量「皮克敏感謝小卡」。每間店每日限量250份，數量有限，送完為止。

此外，IKEA還於全台8間合作分店特別打造遊戲展間，與台灣任天堂股份有限公司合作舉辦《皮克敏4》試玩同樂會，以SKOGSDUVA蘑菇椅凳布套、SKOGSDUVA花朵抱枕、DYVLINGE綠色旋轉椅等系列商品，營造充滿森林氛圍的客廳空間。活動期間每週六、日可於活動現場領取整理券，依指定時段完成試玩體驗，即可獲得限量皮克敏造型紙帽乙個，款式隨機贈送，數量有限，送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

8月1日至8月31日在IKEA全台8家店打造遊戲展間，試玩《皮克敏4》。圖／IKEA提供
8月1日至8月31日在IKEA全台8家店打造遊戲展間，試玩《皮克敏4》。圖／IKEA提供

宜家卡卡友8月1日至8月31日在IKEA全台8家店跟著店內提示尋找皮克敏，完成指定任務可兌換限量「皮克敏感謝小卡」。圖／IKEA提供
宜家卡卡友8月1日至8月31日在IKEA全台8家店跟著店內提示尋找皮克敏，完成指定任務可兌換限量「皮克敏感謝小卡」。圖／IKEA提供

IKEA 皮克敏

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