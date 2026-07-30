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愛馬仕Cape Cod換上鈦金屬新裝 率性鮮明色彩演繹輕量運動美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配黑色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配黑色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

愛馬仕經典Cape Cod腕表迎來全新演繹，首度推出41毫米鈦金屬款式，延續1991年由Henri d'Origny設計的代表性輪廓，以「隱匿於長方形中的正方形」幾何語彙，以及源自Chaîne d'ancre錨鏈的設計靈感，重新詮釋品牌自由、從容且充滿玩心的時間哲學。

Cape Cod向來是愛馬仕最具辨識度的腕表系列之一，不以制式時間觀為出發點，而是透過俐落線條與輕鬆優雅的設計，展現配戴者自在享受時間流動的生活態度。此次新作首度採用鈦金屬打造41毫米表殼，上方施以緞面打磨、側面採噴砂處理，不僅減輕整體重量，也賦予整體外觀更更鮮明的運動氣息。黑色表盤透過噴砂、緞面與拉絲等不同工藝交錯呈現層次變化，中央區域隨光線折射展現細膩光澤，外圈則強化立體視覺效果，搭配覆有Super-LumiNova夜光塗層的阿拉伯數字時標與指針，提高日夜辨讀性，而橙色秒針則成為低調錶盤中的亮點，增添活力。

新款Cape Cod搭載愛馬仕自製H1912自動上鏈機芯，具備45小時動力儲存，提供時、分、秒顯示及6點鐘位置日期窗，防水性能達10巴，兼顧日常生活與戶外活動需求。錶款搭配黑色、深海藍、橙色及那不勒斯黃四款橡膠表帶，以鮮明色彩呼應海洋意象，也為經典系列注入更年輕且率性的風格，展現愛馬仕在製表工藝與設計美學之間取得的平衡。

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配橙色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配橙色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配那不勒斯黃色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配那不勒斯黃色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配那不勒斯黃色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配那不勒斯黃色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配黑色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配黑色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配橙色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供
Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配橙色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 運動 腕表

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