愛馬仕Cape Cod換上鈦金屬新裝 率性鮮明色彩演繹輕量運動美學

愛馬仕經典Cape Cod腕表迎來全新演繹，首度推出41毫米鈦金屬款式，延續1991年由Henri d'Origny設計的代表性輪廓，以「隱匿於長方形中的正方形」幾何語彙，以及源自Chaîne d'ancre錨鏈的設計靈感，重新詮釋品牌自由、從容且充滿玩心的時間哲學。

Cape Cod向來是愛馬仕最具辨識度的腕表系列之一，不以制式時間觀為出發點，而是透過俐落線條與輕鬆優雅的設計，展現配戴者自在享受時間流動的生活態度。此次新作首度採用鈦金屬打造41毫米表殼，上方施以緞面打磨、側面採噴砂處理，不僅減輕整體重量，也賦予整體外觀更更鮮明的運動氣息。黑色表盤透過噴砂、緞面與拉絲等不同工藝交錯呈現層次變化，中央區域隨光線折射展現細膩光澤，外圈則強化立體視覺效果，搭配覆有Super-LumiNova夜光塗層的阿拉伯數字時標與指針，提高日夜辨讀性，而橙色秒針則成為低調錶盤中的亮點，增添活力。

新款Cape Cod搭載愛馬仕自製H1912自動上鏈機芯，具備45小時動力儲存，提供時、分、秒顯示及6點鐘位置日期窗，防水性能達10巴，兼顧日常生活與戶外活動需求。錶款搭配黑色、深海藍、橙色及那不勒斯黃四款橡膠表帶，以鮮明色彩呼應海洋意象，也為經典系列注入更年輕且率性的風格，展現愛馬仕在製表工藝與設計美學之間取得的平衡。

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配橙色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配那不勒斯黃色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配那不勒斯黃色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配黑色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供

Cape Cod 41毫米鈦金屬自動腕表配深海藍色橡膠表帶。圖／愛馬仕提供