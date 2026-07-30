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「要倒的是賴清德」黃國昌批：檢調應追究食安風暴失職官員

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。記者郭政芬／攝影
民眾黨今天晚間在竹北市舉辦新竹縣市黨員小草座談會，現場湧入大批支持者，會場人潮滿滿。記者郭政芬／攝影

台北市長蔣萬安近日拋倒閣議題，民眾黨創黨主席柯文哲稱「倒賴」才是重點，蔣萬安今表態同意「倒賴」。黨主席黃國昌強調，要倒的是賴清德，近期食安風暴延燒，民進黨政府至今仍未針對關鍵決策過程說明清楚，要求檢調與政府嚴肅追究失職官員責任，給國人交代。

民眾黨主席黃國昌今天表示，要倒的是賴清德，這才是重點。近期食安風暴延燒，民進黨政府至今仍未針對關鍵決策過程說明清楚，包括7月3日受影響產品、業者名單是否公布、是否下架，以及7月4日又是誰決定那個荒謬絕倫20%的標準，都未給社會完整交代。

黃國昌更進一步指出，結果今天才知道，衛福部在7月4號召開關鍵食安會議時，行政院長卓榮泰口中「無良業者」且事後遭收押的總經理竟也親自與會，做這樣關鍵的決策。黃國昌痛批，難怪衛福部至立法院報告時總是遮遮掩掩、閃閃躲躲，不敢講出參與會議的人員名單，是在隱匿重要資訊。

黃國昌質疑，台北地檢署重點是放在追查這業者的責任，但官員瀆職的責任，追查了沒有？且事發後隔了三周才成立調查小組進場稽查，「隔了三個禮拜要稽查什麼？該處理的東西早就處理完了！」

黃國昌公開向立法院的立委們喊話，執政黨擺爛的時候，追查這些真相的責任，就在在野黨立委的身上。「大家必須要求行政院說清楚、講明白，給全民一個交代。」

柯文哲表示，其實老百姓不是氣這個，是政府做錯事，政府處理方式令人難以理解，經過一個月時間，應該要釐清事件的來龍去脈。如果發現有錯誤，就應該檢討改進，而不是直到現在，連事情的真相為何都無法說清楚，這是不對的。

黨主席黃國昌強調，要倒的是賴清德，特別是近期食安風暴延燒，民進黨政府至今仍未針對關鍵決策過程說明清楚。記者郭政芬／攝影
黨主席黃國昌強調，要倒的是賴清德，特別是近期食安風暴延燒，民進黨政府至今仍未針對關鍵決策過程說明清楚。記者郭政芬／攝影

黃國昌 檢調 賴清德

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