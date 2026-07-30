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父親節送禮攻略！FENDI精選8款男士必收精品 這款包最實用！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 925手環，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI 925手環，20,000元。圖／FENDI提供

父親節將至，兼具設計感與實用性的精品單品，正成為感謝父親的熱門選擇。FENDI的男士配件與旅行用品，從外出穿搭、日常配飾到商務旅行皆有對應之選，以義式工藝與現代設計，陪伴父親自在切換工作與生活節奏。

迎接炎夏，棉與亞麻材質打造的棒球帽，以輕盈透氣的面料結合品牌經典FF Logo元素，不僅適合日常休閒穿搭，也能為假日出遊增添率性風格，是兼顧舒適與造型感的實用配件。珠寶配飾則以低調洗鍊的設計展現成熟男士品味：FENDI 925系列手環與戒指採用925純銀製作，透過俐落線條與品牌識別細節，呈現簡約卻富有辨識度的現代風格；FENDI Tube手環以圓弧流線輪廓展現雕塑感，FF戒指則將品牌經典雙F標誌融入設計，都為日常造型增添精緻質感。

針對經常出差或熱愛旅行的父親，則可考慮FENDI Lui系列。FENDI Lui 45旅行袋以大容量設計結合輕量化結構，搭配細膩皮革與品牌標誌性細節，可滿足短程旅行或商務出差需求；同系列梳妝包則方便收納盥洗用品與隨身配件，兼具機能性與質感，讓旅程更加從容有序。除了配件與旅行用品，FENDI Sky太陽眼鏡也為夏季造型增添亮點。俐落的鏡框線條融合品牌標誌元素，在提供日常遮陽機能的同時，也展現義式時尚美學，無論城市通勤或度假旅行皆適合配戴。

FENDI Lui 48旅行袋，10萬2,500元。圖／FENDI提供
FENDI Lui 48旅行袋，10萬2,500元。圖／FENDI提供

FENDI Sky 太陽眼鏡，16,000元。圖／FENDI提供
FENDI Sky 太陽眼鏡，16,000元。圖／FENDI提供

米色棉和亞麻棒球帽，18,500元。圖／FENDI提供
米色棉和亞麻棒球帽，18,500元。圖／FENDI提供

FENDI Lui梳妝包，28,400元。圖／FENDI提供
FENDI Lui梳妝包，28,400元。圖／FENDI提供

FENDI Lui梳妝包，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI Lui梳妝包，20,000元。圖／FENDI提供

FENDI Tube手環，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI Tube手環，20,000元。圖／FENDI提供

FF戒指，11,000元。圖／FENDI提供
FF戒指，11,000元。圖／FENDI提供

FENDI Lui 45旅行袋，11萬4,500元。圖／FENDI提供
FENDI Lui 45旅行袋，11萬4,500元。圖／FENDI提供

FENDI 925戒指，13,200元。圖／FENDI提供
FENDI 925戒指，13,200元。圖／FENDI提供

白色棉和亞麻棒球帽，18,500元。圖／FENDI提供
白色棉和亞麻棒球帽，18,500元。圖／FENDI提供

父親節

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