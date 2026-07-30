父親節送禮攻略！FENDI精選8款男士必收精品 這款包最實用！

父親節將至，兼具設計感與實用性的精品單品，正成為感謝父親的熱門選擇。FENDI的男士配件與旅行用品，從外出穿搭、日常配飾到商務旅行皆有對應之選，以義式工藝與現代設計，陪伴父親自在切換工作與生活節奏。

迎接炎夏，棉與亞麻材質打造的棒球帽，以輕盈透氣的面料結合品牌經典FF Logo元素，不僅適合日常休閒穿搭，也能為假日出遊增添率性風格，是兼顧舒適與造型感的實用配件。珠寶配飾則以低調洗鍊的設計展現成熟男士品味：FENDI 925系列手環與戒指採用925純銀製作，透過俐落線條與品牌識別細節，呈現簡約卻富有辨識度的現代風格；FENDI Tube手環以圓弧流線輪廓展現雕塑感，FF戒指則將品牌經典雙F標誌融入設計，都為日常造型增添精緻質感。

針對經常出差或熱愛旅行的父親，則可考慮FENDI Lui系列。FENDI Lui 45旅行袋以大容量設計結合輕量化結構，搭配細膩皮革與品牌標誌性細節，可滿足短程旅行或商務出差需求；同系列梳妝包則方便收納盥洗用品與隨身配件，兼具機能性與質感，讓旅程更加從容有序。除了配件與旅行用品，FENDI Sky太陽眼鏡也為夏季造型增添亮點。俐落的鏡框線條融合品牌標誌元素，在提供日常遮陽機能的同時，也展現義式時尚美學，無論城市通勤或度假旅行皆適合配戴。

FENDI Lui 48旅行袋，10萬2,500元。圖／FENDI提供

FENDI Sky 太陽眼鏡，16,000元。圖／FENDI提供

米色棉和亞麻棒球帽，18,500元。圖／FENDI提供

FENDI Lui梳妝包，28,400元。圖／FENDI提供

FENDI Lui梳妝包，20,000元。圖／FENDI提供

FENDI Tube手環，20,000元。圖／FENDI提供

FF戒指，11,000元。圖／FENDI提供

FENDI Lui 45旅行袋，11萬4,500元。圖／FENDI提供

FENDI 925戒指，13,200元。圖／FENDI提供