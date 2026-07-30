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Acer Day十周年慶典盛大開跑！Swift Air極致輕量 購機再抽iPhone新機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2026 Acer Day盛大開跑，首推Swift Air羽量級筆電系列，16吋機種重量僅999克起，展現極致行動力。圖／宏碁提供
2026 Acer Day盛大開跑，首推Swift Air羽量級筆電系列，16吋機種重量僅999克起，展現極致行動力。圖／宏碁提供

宏碁迎來品牌50周年與亞太區盛事Acer Day十周年，今年以「SHIFT THE GAME」為年度主題，鼓勵新世代勇於突破傳統框架並重新定義未來。本次活動自8月3日至9月30日盛大登場，除了集結旗下最完整的AI輕薄筆電與行動裝置陣容，更推出豐富的購機優惠與全台巡迴體驗活動。

今年最大亮點為全新羽量級Swift Air筆電系列全面登場，宏碁一口氣推出超過20款機型，涵蓋14吋與16吋規格，完整布局AMD Ryzen AI與Intel Core Ultra平台，滿足從入門辦公到高階專業創作的多元需求。其中16吋機種採用鎂鋁金屬材質打造，成功實現大螢幕與極致輕量兼得的設計目標，部分機型整機重量更壓低至約999公克，重新定義16吋筆電的輕量化標準。Swift Air系列也全面擴大OLED產品陣容，完美結合AI智慧效能與時尚美學。入門款建議售價27,900元，旗艦款建議售價為48,900元，提供消費者兼具高行動力與頂級影音體驗的絕佳選擇。

除了筆電產品，宏碁也同步推出全新Iconia Duo生產力平板電腦系列，首度導入更適合文書處理與閱讀的3:2螢幕比例，大幅拓展垂直視覺空間並提升多工處理效率。首波推出的旗艦級Acer Iconia Duo S12採用12.2吋2.8K OLED防眩光顯示器，全配周邊版本建議售價為18,900元，內含磁吸支架、可拆式鍵盤與Active Stylus主動式觸控筆。另一款主打高性價比的Acer Iconia Duo D12則配備2.4K IPS觸控螢幕，建議售價為10,390元。暑假期間購買活動指定平板型號，登錄即可獲得市價750元的My Video豪華季租序號卡與市價699元的ONPRO 48W GaN充電頭。

為回饋廣大消費者，Acer Day活動期間祭出豐富的購機優惠與抽獎活動。凡購買指定款筆電、桌機或平板電腦並完成線上登錄，即可享有最高888元即享券，選購高通處理器機種再加碼贈送同款背包。8月份更加碼週週抽出限量潮牌T-Shirt與5,000元即享券。此外，單筆消費滿35,000元登錄即送價值3,000元的原廠延長保固一年，全活動檔期更將抽出iPhone 18 Pro大獎，邀請消費者把握最佳換機時機，輕鬆升級AI智慧生活。

呼應「SHIFT THE GAME」主題，宏碁將於全台北、中、南展開巡迴體驗活動，現場設置4大闖關體驗，讓消費者透過遊戲互動深入認識AI PC的實際應用價值。巡迴首站將於8月8日至9日在MITSUI OUTLET PARK台南登場，隨後陸續前進台北LaLaport南港、NOVA台中店、高雄以及NOVA中壢店。參與者只要透過LINE闖關卡完成挑戰與社群指定任務，即可獲得限量贈品。

Swift Air 14採用時尚輕薄的全鋁合金機身設計，並支援180度攤平轉軸。圖／宏碁提供
Swift Air 14採用時尚輕薄的全鋁合金機身設計，並支援180度攤平轉軸。圖／宏碁提供

旗艦級Acer Iconia Duo S12平板電腦採用12.2吋2.8K OLED防眩光顯示器，全配版內含磁吸支架、可拆式鍵盤與Active Stylus主動式觸控筆，建議售價18,900元。圖／宏碁提供
旗艦級Acer Iconia Duo S12平板電腦採用12.2吋2.8K OLED防眩光顯示器，全配版內含磁吸支架、可拆式鍵盤與Active Stylus主動式觸控筆，建議售價18,900元。圖／宏碁提供

Swift Air系列以羽量級設計、AI智慧效能與最高OLED頂級顯示為產品核心，兼顧行動力、生產力與視覺體驗，推出銀色、白色、粉色及藍色等多款質感配色。圖／宏碁提供
Swift Air系列以羽量級設計、AI智慧效能與最高OLED頂級顯示為產品核心，兼顧行動力、生產力與視覺體驗，推出銀色、白色、粉色及藍色等多款質感配色。圖／宏碁提供

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