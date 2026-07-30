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從「一碗鹹菜」到入選米其林 惠中蔬食慈悲料理躍上國際舞台

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
惠中蔬食料理「大漠孜然香酥猴菇」，以猴頭菇豐厚細緻的纖維，演繹大漠豪邁的香料風情。圖／惠中寺提供
惠中蔬食料理「大漠孜然香酥猴菇」，以猴頭菇豐厚細緻的纖維，演繹大漠豪邁的香料風情。圖／惠中寺提供

開幕營運僅一年多，佛光山惠中寺「惠中蔬食」首度參與評選，即入選「台灣米其林指南2026」成為備受矚目的蔬食餐廳之一。

惠中蔬食於2024年10月隨新惠中寺落成啟用而成立，秉持「以蔬食弘揚慈悲、以料理傳遞幸福」的理念，期盼每一道料理不僅滿足味蕾，更讓人在用餐過程中感受健康、環保與心靈安定。

佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，此次入選米其林，是對團隊莫大的肯定與鼓勵。惠中蔬食的誕生，源自佛光山開山祖師星雲大師「滴水之恩，湧泉以報」的精神，年少出家時曾因重病數日未進食，恩師志開上人送來半碗鹹菜，讓他銘記終生，並立下利益眾生的宏願，打造城市中的一方清淨之地，讓民眾在一餐之中安頓身心、體會慈悲。

行政總主廚黃政博則秉持「料理也是修行」的信念，堅持選用天然、少加工食材，廣泛運用台灣在地物產，以創意手法重新詮釋熟悉風味，打破「蔬食單調」的刻板印象，讓平凡食材展現精緻料理的嶄新樣貌。

在菜色設計上，招牌「新叉燒金磚」以鳳梨酥為靈感，酥香外皮包裹特製素叉燒內餡，顛覆傳統素食想像；人氣料理「百香果蝦球」則重新演繹經典鳳梨蝦球，以植物性食材呈現彈牙口感，搭配百香果醬汁與多種堅果穀物，酸甜清爽、層次分明。

開幕以來，惠中蔬食吸引眾多國內外文化與餐飲界人士慕名造訪。紐約時報譽為「哲學家廚師」、獲2022亞洲五十大餐廳標誌人物獎的韓國白羊寺天真庵正寬法師，對其料理的細膩創意與禪意美學讚譽有加。

作家謝哲青、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、國際名廚江振誠，以及齊豫、吳炫三、韓良憶等人也皆給予高度評價，認為其成功融合在地食材、蔬食美學與文化精神，展現台灣蔬食料理的新高度。

從一碗鹹菜所啟發的宏願，到入選米其林的肯定，惠中蔬食所傳遞的不只是美味，更是對生命的尊重、對土地的珍惜，以及人間佛教慈悲利他的實踐。覺居法師表示，未來將持續以料理廣結善緣，邀請更多人走進惠中寺，在一餐之中品味幸福，也感受內心的安定與自在。

行政總主廚黃政博推薦人氣料理「百香果蝦球」，許多饕客指定必點的代表作。圖／惠中寺提供
行政總主廚黃政博推薦人氣料理「百香果蝦球」，許多饕客指定必點的代表作。圖／惠中寺提供

佛光山中區總住持覺居法師表示，惠中蔬食讓大眾在一餐之中安住身心，也品味慈悲。圖／惠中寺提供
佛光山中區總住持覺居法師表示，惠中蔬食讓大眾在一餐之中安住身心，也品味慈悲。圖／惠中寺提供

惠中蔬食招牌料理「新叉燒金磚」，以鳳梨酥為靈感，外皮酥香、特製素叉燒內餡，顛覆傳統素食想像。圖／惠中寺提供
惠中蔬食招牌料理「新叉燒金磚」，以鳳梨酥為靈感，外皮酥香、特製素叉燒內餡，顛覆傳統素食想像。圖／惠中寺提供

米其林 料理

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