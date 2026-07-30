綠光夜行中的軍事魂 Bell & Ross發表新款GMT Green Lum 極限巡航

當極光撕裂北極夜空，幽綠光芒成了黑夜最深邃的指引。Bell & Ross以經典「方中帶圓」輪廓推出限量500只的BR-03 GMT Green Lum，作品採黑漸變綠表盤，將極地夜色凝縮於方寸。

對Bell & Ross而言，夜光不只是功能，更是靈魂符號。1990年代問世的Super-LumiNova®技術被採用了進階的C3版本，透過加入硫化鋅與銅的塗層為時標與指針注入淺綠夜光，可持續發亮10小時，搭配雙向旋轉表圈與24小時刻度，讓配戴者即便身處幽暗場域，依然能清楚讀取第二時區時間。

所謂的雙時區功能源自1950年代航空業興起，1953年泛美航空委託打造雙時區表款，以格林威治為基準。BR-03 GMT Green Lum承襲這份血統，由12小時數字指示在地時間，三角箭頭指針配合24小時表圈標示目的地；旋轉表圈更可顯示第三時區，掌控世界脈動。

表款動力則使用了BR-CAL.303自動上鍊機芯，提供54小時動力與100米防水。秒針尾端並綴以飛機機翼造型，表款將隨附配備黑色橡膠與合成纖維表帶，訂價15萬9,000元。

Bell & Ross發表新款BR-03 GMT Green Lum腕表，44毫米、精鋼表殼，展現手腕上的強悍軍事風格。圖／Bell & Ross提供

除了時分兩針，秒針、第二地GMT指針與外圈的24小時顯示，都大幅提升夜光環境中的讀取便利性。圖／Bell & Ross提供