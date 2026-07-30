快訊

校安通報逾百次無效！惡霸生毆打同學、破壞公物 老師阻止還挨告

泰山出售「金雞母」全家股權爆內線交易 約談11被告、4證人

聽新聞
0:00 / 0:00

綠光夜行中的軍事魂 Bell & Ross發表新款GMT Green Lum 極限巡航

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
強悍的軍事風格，是Bell & Ross品牌創立以來的深刻DNA。圖／Bell & Ross提供
強悍的軍事風格，是Bell & Ross品牌創立以來的深刻DNA。圖／Bell & Ross提供

當極光撕裂北極夜空，幽綠光芒成了黑夜最深邃的指引。Bell & Ross以經典「方中帶圓」輪廓推出限量500只的BR-03 GMT Green Lum，作品採黑漸變綠表盤，將極地夜色凝縮於方寸。

對Bell & Ross而言，夜光不只是功能，更是靈魂符號。1990年代問世的Super-LumiNova®技術被採用了進階的C3版本，透過加入硫化鋅與銅的塗層為時標與指針注入淺綠夜光，可持續發亮10小時，搭配雙向旋轉表圈與24小時刻度，讓配戴者即便身處幽暗場域，依然能清楚讀取第二時區時間

所謂的雙時區功能源自1950年代航空業興起，1953年泛美航空委託打造雙時區表款，以格林威治為基準。BR-03 GMT Green Lum承襲這份血統，由12小時數字指示在地時間，三角箭頭指針配合24小時表圈標示目的地；旋轉表圈更可顯示第三時區，掌控世界脈動。

表款動力則使用了BR-CAL.303自動上鍊機芯，提供54小時動力與100米防水。秒針尾端並綴以飛機機翼造型，表款將隨附配備黑色橡膠與合成纖維表帶，訂價15萬9,000元。

Bell & Ross發表新款BR-03 GMT Green Lum腕表，44毫米、精鋼表殼，展現手腕上的強悍<a href='/search/tagging/2/軍事' rel='軍事' data-rel='/2/241959' class='tag'><strong>軍事</strong></a>風格。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross發表新款BR-03 GMT Green Lum腕表，44毫米、精鋼表殼，展現手腕上的強悍軍事風格。圖／Bell & Ross提供

除了時分兩針，秒針、第二地GMT指針與外圈的24小時顯示，都大幅提升夜光環境中的讀取便利性。圖／Bell & Ross提供
除了時分兩針，秒針、第二地GMT指針與外圈的24小時顯示，都大幅提升夜光環境中的讀取便利性。圖／Bell & Ross提供

Bell & Ross BR-03 GMT Green Lum腕表，將隨附橡膠或魔鬼氈尼龍表帶，風格自由切換。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-03 GMT Green Lum腕表，將隨附橡膠或魔鬼氈尼龍表帶，風格自由切換。圖／Bell & Ross提供

北極 軍事 時間

延伸閱讀

父親節最想收到的品味清單！Dior新風格 經典設計幻化新款男包與配飾

高鐵迎新世代列車N700ST 周邊商品、聯名啤酒搶先亮相

桶陳金高熟成再進化！黑松聯手金酒推創世者No.3 限量發行這天開搶

科學人／AI賦能X智慧創新成趨勢 第26屆旺宏金矽獎4校分奪設計組及應用組金獎

相關新聞

綠光夜行中的軍事魂 Bell & Ross發表新款GMT Green Lum 極限巡航

當極光撕裂北極夜空，幽綠光芒成了黑夜最深邃的指引。Bell & Ross以經典「方中帶圓」輪廓推出限量500只的BR-03 GMT Green Lum，作品採黑漸變綠表盤，將極地夜色凝縮於方寸。

詹懷雲、許韶恩站台Burberry快閃空間 英式長椅、西洋棋一秒回倫敦！

英倫精品Burberry攜手Draft Land即日起至8月30日於信義店打造夏日限定俱樂部。空間融合西洋棋與歐洲街頭文化，現場特別擺設英式花園長椅，並推出專屬特調，將購物轉化為如同置身倫敦街角的悠閒體驗，現場並邀請詹懷雲、Lily許韶恩一同現身站台。

平價航空掀搶客戰樂桃、台灣虎航祭優惠搶攻出國商機

樂桃航空與台灣虎航（6757）近日分別推出限時優惠，台灣虎航最低單程未稅最低1,199元起，樂桃航空台北-沖繩單程最低 1,580 元起，兩家業者趁著國人出國熱度不退，提前搶攻訂位市場。

萬代亞洲巡迴嘉年華明登場 限定動漫商品掀搶購潮

亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」正式登台。橫跨統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 兩大場館、五層樓、10大主題展區，台灣萬代南夢宮帶來史上規模最大、IP 陣容最完整的展覽內容要與粉絲們見面。本次展期長達十天，更有多座氣勢磅礡的立像點綴會場，震撼視覺！

國巨股價腰斬成「耶誕樹」 網友湧入燕山湯圓粉專笑喊：老闆上班了

因一句「國巨股票創新高，財富自由，老闆不想努力了」掀起熱議的台北老字號小吃「燕山湯圓」，如今因國巨股價大幅回檔，再度成為網友討論焦點。隨著國巨近期股價自高點重挫，許多網友紛紛湧入店家臉書粉絲專頁留言，笑喊「老闆上班了」、「明天幾點開店」，甚至有人直呼「歡迎回歸」，意外讓宣布歇業的「燕山湯圓」再次成為話題。

煙波「莫內饗宴」跨國聯名首爾名店 雙城限定亮相

煙波國際觀光集團旗下頂級Buffet品牌「莫內饗宴」重塑餐桌美學！重磅攜手首爾漢南洞精品甜點「Raison D'être Dessert」，特邀創辦人陸佳泳（노가영）主廚來台，以莫內名作《吉維尼花園》為謬思，將法式繁花與頂級職人甜藝優雅揉合，傾力打造三款限定藝術甜點。這場為期半年的夢幻聯名將於8月登場，由「新竹莫內饗宴」與8月17日開放試營運的「嘉義莫內饗宴」共同接力呈獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。