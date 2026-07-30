聽新聞
0:00 / 0:00
綠光夜行中的軍事魂 Bell & Ross發表新款GMT Green Lum 極限巡航
當極光撕裂北極夜空，幽綠光芒成了黑夜最深邃的指引。Bell & Ross以經典「方中帶圓」輪廓推出限量500只的BR-03 GMT Green Lum，作品採黑漸變綠表盤，將極地夜色凝縮於方寸。
對Bell & Ross而言，夜光不只是功能，更是靈魂符號。1990年代問世的Super-LumiNova®技術被採用了進階的C3版本，透過加入硫化鋅與銅的塗層為時標與指針注入淺綠夜光，可持續發亮10小時，搭配雙向旋轉表圈與24小時刻度，讓配戴者即便身處幽暗場域，依然能清楚讀取第二時區時間。
所謂的雙時區功能源自1950年代航空業興起，1953年泛美航空委託打造雙時區表款，以格林威治為基準。BR-03 GMT Green Lum承襲這份血統，由12小時數字指示在地時間，三角箭頭指針配合24小時表圈標示目的地；旋轉表圈更可顯示第三時區，掌控世界脈動。
表款動力則使用了BR-CAL.303自動上鍊機芯，提供54小時動力與100米防水。秒針尾端並綴以飛機機翼造型，表款將隨附配備黑色橡膠與合成纖維表帶，訂價15萬9,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。