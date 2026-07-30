詹懷雲、許韶恩站台Burberry快閃空間 英式長椅、西洋棋一秒回倫敦！

英倫精品Burberry攜手Draft Land即日起至8月30日於信義店打造夏日限定俱樂部。空間融合西洋棋與歐洲街頭文化，現場特別擺設英式花園長椅，並推出專屬特調，將購物轉化為如同置身倫敦街角的悠閒體驗，現場並邀請詹懷雲、Lily許韶恩一同現身站台。

品牌好友許韶恩（Lily）與詹懷雲連袂優雅現身，其中Lily身穿貝殼白短版棉質外套搭配經典格紋羊毛迷你褶裙，手上斜背市面少見的Rocking Horse小牛皮半月包，捎來青春氣息；詹懷雲則精準詮釋本季靈魂「疊搭美學」，以襯衫、沙米色格紋T恤與雙向拉鍊外套堆疊，看似不經意、隨性，展現英式的瀟灑不羈。

Burberry本季設計回歸Preppy Style學園風，同時融合現代美學與細緻工藝。衣服與包款嚴選輕盈棉質、羊毛與品質大幅升級的細緻小牛皮，不僅容量實用、顏色豐富，連涼鞋鞋底設計也兼具舒適度與好評，確保酷暑中仍保有清爽感受。色彩上則以柔和綠、灰重塑經典格紋，佐以貝殼白與沙米色，此外今年大熱的Polo衫更推出客製化「私人印記服務」，可在下擺選擇多色刺繡英文字母，展現專屬品味，也合適於父親節、情人節禮品餽贈。

想感受英式浪漫，也可親臨Burberry x Draft Land現場，營業時間為每天下午3點至凌晨1點、周五至周日則延長到凌晨2點；Burberry新光三越A4專門店外並設置拍貼機台，凡掃描QR Code加入Burberry官方LINE好友，可兌換限量貼紙，定格屬於英式的夏日時光。

Polo衫是Burberry近期高詢問度單品，也可成為情人節、父親節的贈禮之選，並提供客製刺繡服務。記者釋俊哲／攝影

Burberry 貝殼白色及腰短版輕盈棉質Ladymoor連帽外套，69,000元。圖／Burberry提供

Burberry 雀鳥棕格紋裝飾Newport尼龍連帽外套，49,900元。圖／Burberry提供

本季Burberry並推出新款以小狐狸為主題的動物掛飾，展現英式的鄉間野趣。記者釋俊哲／攝影

Burberry 2026秋季男裝除延續經典大地色系、格紋，並鼓勵單品混搭、創造獨特個性。記者釋俊哲／攝影

Burberry 小型格紋肩背包，49,900元。圖／Burberry提供

Burberry 迷你格紋Cotswolds托特包，75,000元。圖／Burberry提供

Burberry 2026情人節系列已到貨台灣，品牌經典的EKD戰馬圖騰、Thomas小熊皆換上細緻的紅色刺繡細節。記者釋俊哲／攝影

Burberry 典藏米色摺飾格紋羊毛迷你蘇格蘭裙，39,500元。圖／Burberry提供

品牌好友、星二代Romeo Beckham。圖／Burberry提供