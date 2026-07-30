平價航空掀搶客戰樂桃、台灣虎航祭優惠搶攻出國商機

樂桃航空與台灣虎航（6757）近日分別推出限時優惠，台灣虎航最低單程未稅最低1,199元起，樂桃航空台北-沖繩單程最低 1,580 元起，兩家業者趁著國人出國熱度不退，提前搶攻訂位市場。

暑假旅遊熱潮持續延燒，國人出境旅遊需求有增無減，平價航空也同步展開新一波促銷大戰。樂桃航空宣布推出「輕鬆飛！樂享限時促銷」，7月30日中午12時起開賣，優惠至8月2日晚間11時59分截止，適用搭乘期間自8月4日至12月24日，台北、高雄出發沖繩、大阪、東京等黃金航線推出優惠，涵蓋秋季賞楓、年底旅遊等熱門時段，可望吸引規劃下半年赴日旅遊的旅客提早訂票。

台灣虎航則配合7月29日「世界老虎日」，推出全航線優惠活動，自7月29日上午10時至7月30日晚間11時59分止，日、韓、泰國及越南等航線單程未稅1,199元起。同時結合公益活動，凡透過官網或官方App購票，每售出一張機票即捐出10元給荒野保護協會，支持野生動物保育與自然棲地維護，讓旅客在規劃旅程的同時也能響應永續理念。

旅行業者指出，疫後出境旅遊市場已由短期的「報復性旅遊」，逐漸轉變為常態性消費，航空公司透過促銷票價刺激需求，已成為市場競爭的重要策略，尤其日本、韓國仍是國人最受歡迎的旅遊目的地，低成本航空優惠一推出，通常都能快速帶動訂位。

旅天下（6961）董事長李嘉寅表示，國人旅遊消費型態已出現結構性改變，出國旅遊已逐漸成為家庭固定支出的一部分，而非一次性的消費行為；隨著「一年多飛」成為新常態，加上銀髮族與親子旅遊需求同步成長，預估今年台灣出境旅遊人次有機會突破2,000萬人次，創下歷史新高。

航空公司持續擴充航網、增加機位供給，加上廉價航空積極透過促銷刺激買氣，可望進一步帶動下半年出境市場熱度，也有助於航空公司及旅行社迎接秋冬旅遊旺季商機。