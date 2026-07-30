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全聯、大全聯搶父親節商機 保健品折扣、按摩椅55折、電鬍刀折2000元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大全聯電鬍刀全館滿1萬共折2000元。全聯／提供
大全聯電鬍刀全館滿1萬共折2000元。全聯／提供

父親節送禮商機開打，全聯大全聯同步搶攻健康送禮與家電換購需求，即日起推出保健食品、雞精、人蔘飲、葡萄糖胺等優惠，全聯祭出滿額現折，大全聯則主打按摩椅55折起、電鬍刀最高折2,000元等促銷，希望帶動父親節檔期業績成長。

迎接一年一度的父親節，全聯、大全聯全方位應援各類型爸爸的健康與日常需求。7月24日~8月10日全聯「健康百分爸」濃縮精補品單筆滿1,088元現折100元，每周六、日、一購買功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元，指定品牌另享折扣及加購優惠；大全聯濃縮補品與功能性保健食品單筆滿2,000元送200元現金抵用券，指定品牌再享折扣或滿額好禮，此外，大全聯同步祭出電器優惠，多款電動刮鬍刀、電動牙刷、按摩椅等，滿足不同風格爸爸的需求，今年父親節到全聯、大全聯，讓寵爸心意更到位。

父親節送禮首選，7月24日~8月10日首推全聯、大全聯同步祭出優惠的精補品，以高壓濃縮雞精華製成、幫助補充體力的「滿福燉雞精80mlx10入」特價799元；加入湧泉活水黃金蜆、為日常活力加分的「滿福黃金蜆燉雞精80mlx10入」特價799元。補充元氣、維持體力，陪爸爸迎接每一天的健康活力。

針對不同保養需求，全聯也推出3C族必備的「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲60mlx18入」，特價919元；「桂格高麗人蔘滋補液42mlx10瓶」以六年根高麗蔘補充元氣，特價690元，買1送1，平均每件345元；以及專為熟齡男性設計、含22種維生素與礦物質的「善存50+男性綜合維他命65錠」特價615元；另有「台塑生醫 醫之方好鉻苦瓜複方膠囊食品45粒」509元，2件特價978元，平均每件489元；「Move Free益節葡萄糖胺複能3合1加強錠(食品)150錠」特價1,099元，從代謝管理到關鍵靈活力一次照顧，提供消費者更多元的保健選擇。

大全聯則主打送禮與高機能保健商品，其中「老協珍熬雞精42mlx28入」加贈Hello Kitty限定冰壩杯，兼具實用與收藏價值，每組3,188元；同步推薦「天地合補高單位葡萄糖胺飲60mlx18入」特價939元、「正官庄活氣人蔘飲60mlx12入」特價588元及「挺立高鈣強力錠+K2配方 88錠」特價785元，從補充活力、維持行動力到骨骼保養一次備齊，趁著父親節檔期入手，不僅照顧爸爸健康，也適合作為全家日常保養補給。

父親節想送爸爸真正有感的放鬆好禮，到大全聯挑按摩椅最划算。7月15日~8月12日購買輝葉指定商品55折起，指定按摩椅滿萬最高送21,000元商品券，指定健身商品滿10,000元最高送1,500元商品券 (活動詳情請洽專櫃服務人員) 。首推旗艦款「輝葉 4D追夢椅THAI（曜石棕／晨霧杏）HY-5022A」搭載專利雙足獨立伸展拉伸技術，結合4D半月輪與人體工學導軌設計，帶來更完整的包覆與伸展體驗，促銷價118,000元；「輝葉 COZY SEAT 垂直律動椅（躍動橘／輕頻灰）HY-888」透過3mm垂直振幅帶來溫和律動，並具專利扶手角度調整及3段零重力躺臥角度，無論日常放鬆或休息小憩都舒適，促銷價69,800元。

刮鬍刀是父親節最實用的經典禮物之一，大全聯祭出①全館電鬍刀、電動牙刷單筆滿6,000元現折1,000元，滿10,000元共折2,000元；②百靈、飛利浦、Panasonic與Oral-B指定商品單筆每滿3,000元再現折300元，兩項優惠更可同時使用。首推「飛利浦旗艦旋護式AI奢享三刀頭電鬍刀（XP9404/31）」，靈活貼合臉部輪廓，優惠價22,888元，現折6,100元，16,788元就能入手。搭配大全熊1歲生日慶回饋，再送1678元現金抵用券，廠商加碼再贈Apple AirPods Pro 3（市價7,490元）。

此外，還有「Panasonic 日本頂級六枚刃AI電鬍刀(ES-L690U-K)」業界唯一6枚刃電鬍刀並搭載可視化AI螢幕，優惠價18,688元，現折4,800元，降至13,888元，登錄原廠官網再享好禮5選1的國際牌小家電(價值5000元)，再加碼送Technics 真無線降噪耳機(市價4,990)，讓你贈品拿不完；「德國百靈7系Pro暢型貼面電鬍刀（73-N85010s）」德國裝機型，促銷價9,999元，大全聯活動再折1,900元，只要8,099元就能入手，登錄原廠官網再送medisana MC815按摩椅墊。

大全聯 父親節 折扣 全聯

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